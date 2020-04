Telefónica agrupa sus acciones en la filial de Perú y lanza una oferta a minoritarios

Esta acción se basa en la creación de Hispam, que incluye una reorganización societaria. Su objetivo es que las filiales regionales tengan un holding común

Telefónica continua con el proceso de configuración de Hispam, la nueva división latinoamericana que agrupa sus activos en la región, con excepción de Brasil.

Ahora, ha puesto en marcha una amplia reorganización societaria en Perú, uno de los mercados históricos del grupo.



En un primer hecho relevante remitido a la Bolsa de Lima, la operadora indicó que Telefónica Latinoamérica Holding ha transferido a Latin American Cellular Holdings, también de su propiedad, un total de 1.679.667.042 acciones Clase B de Telefónica del Perú, representativas del 50,22% del capital. De esta forma, Latin American Cellular Holdings ha pasado a ser el titular directo del 98,57% del capital. La operación no supone salida de caja.



El precio fijado en esta transacción es de 2,08 soles por acción, lo que supone valorar la participación del 50,22% del capital en su conjunto en 3.493 millones de soles (unos 928 millones de euros). De esta forma, al suponer prácticamente la mitad del capital, se estaría valorando Telefónica del Perú en unos 1.856 millones de euros.



Al mismo tiempo, en el marco de dicha transacción, la operadora señaló que ha abierto una "orden de compra" para la adquisición de hasta 47.516.535 acciones clase B de la compañía que están en manos de accionistas minoritarios. La oferta pública para minoritarios ronda el 1,5% del capital de la filial en el país andino, cuyo valor rondaría los 27 millones de euros. De esta forma, y de acudir todos estos inversores, el grupo alcanzaría el 100% de las acciones de Telefónica del Perú en circulación.

Estado de emergencia

La operación ha recibido algunas críticas en el país, especialmente por el momento en que se produce. La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú andino advirtió de que la transacción y la oferta de compra es inoportuna dado el vigente Estado de Emergencia Nacional, con la alteración del normal funcionamiento del mercado y de las actividades de las personas en general como consecuencia de dicho estado.



De igual forma, el regulador bursátil indicó que el plazo de la orden de compra abierta por la operadora "resulta muy corto para la participación de los accionistas minoritarios, además de no divulgarse al mercado de manera expresa si el accionista controlador, Telefónica, tiene o no planes que impliquen la exclusión de las acciones clase B de la filial".



En un hecho relevante posterior, Telefónica del Perú indicó que ha cumplido con la ley relativa al estado de emergencia. Según la compañía, la operación se realizó entre sus dos accionistas principales y no implica cambio de control alguno en esta última. Además, añadió que el precio pagado por acción fue de 2,08 soles por título y supuso, dentro del marco establecido por la normativa bursátil, un significativo incremento respecto del precio de cotización de la acción en la Bolsa de Valores de Lima.



También explicó que dicha transacción, conforme a ley, no generó la obligación legal del accionista de control de formular una OPA, lo cual ha sido reconocido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en su pronunciamiento público.

"Sin perjuicio de no estar obligado por ley a formular una OPA ni de extender los beneficios de la transacción, Latin American Cellular Holdings, como parte de los principios de transparencia y protección al inversionista, decidió hacer esto último y, en consecuencia, dejó una orden de compra abierta para la adquisición del100% de las acciones de Clase B, al mismo precio de 2,08 euros por título, hasta el cierre de la sesión de bolsa del 31 de marzo, lo cual fue comunicado el mismo 30 de marzo mediante hecho de importancia", explicó la operadora, añadiendo que todas las sociedades agentes de bolsa en el mercado tienen conocimiento de ello y están participando activamente en la realización de transacciones con los minoritarios.

Objetivo de la reorganización

El movimiento se encuadra en la creación de Hispam, que incluye una reorganización societaria, puesto que, en cada país, la participación directa está en manos de sociedades y holdings diferentes. De hecho, Telefónica Latinoamérica Holding es el que más presencia tiene. El objetivo final de la operadora es que todas las filiales en la región tengan un holding común.



En términos generales, Telefónica mantiene todas las opciones abiertas con Hispam. Entre estas alternativas figuran la venta de la división en su conjunto o por negocios o países; la entrada de inversores como sucedió en Telxius con KKR y Pontegadea; la fusión o alianzas con otros operadores por países, como hizo con AT&T en México; o la colocación en Bolsa de parte del capital.