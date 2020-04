Crisis por el coronavirus: la otra Norwegian está en la ruina económica

Los directivos de una de las tres grandes navieras del mundo, fueron acusados por los accionistas de agravar las pérdidas con su mala gestión

Norwegian Cruise Line es una de las tres grandes navieras del mundo, junto con Carnival y con Royal Caribbean. Y a las tres empresas, la crisis del conoravirus les está afectando de lleno: las tres se han hundido en las bolsas.

Te puede interesar LATAM, en el precipicio: ruega por un salvavidas de Piñera y se especula con la estatización

Pero, a diferencia de las dos americanas, los accionistas de Norweigian consideran que la compañía gestionó mal la crisis y que por ello han perdido prácticamente todo el dinero que tenían en la empresa.

Por este motivo es que decidieron presentarles una demanda.



Abraham Atachbarian presentó este martes una demanda contra la dirección de Norwegian, acusándola de agravar las pérdidas con la mala gestión de la crisis, por despreciar la gravedad del problema.



Norwegian Cruises, cuya situación financiera hoy es casi tan mala como la de la aerolínea del mismo nombre, no tiene relación societaria alguna.



"En lugar de decir la verdad, la dirección engañó a los potenciales clientes minusvalorando el virus de una manera que hoy condiciona seriamente el futuro de la naviera. El intento de mantener las reservas con mentiras" provocará daños mayores que haber dicho la verdad, indica el accionista en su demanda.



Lo peor es que Atachbarian no es un accionista aislado que es crítico con la empresa. El 12 de marzo, Eric Douglas ya había presentado otra demanda diciendo que las comunicaciones oficiales de la compañía eran engañosas sobre el futuro y documenta que muchos empleados fueron presionados para mentir y asegurar falsamente a los clientes que no había problemas.



Mientras tanto, NCL había anunciado días atrás la suspensión de sus viajes hasta el 10 de mayo de 2020 para sus tres marcas de cruceros como consecuencia de la expansión del coronavirus, el cierre de los puertos y las restricciones a los viajes impuestas por los gobiernos.