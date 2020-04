Un millón de empresas podrían cerrar en un país de la región por el coronavirus

Uno de los grandes impactos que está dejando el COVID-19, además del social y económico, es el empleo por el golpe letal en las empresas

El mundo enfrenta uno de los retos más complejos en el último siglo donde nadie ha quedado fuera de riesgo.

Según datos del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de la Johns Hopkins University (JHU), a nivel mundial se tienen contabilizados más de un millón de contagio confirmados; unas 208.949 personas que se han recuperado; y la cifra lamentable de 51.485 muertes.



Si bien en Europa comenzó la gran crisis con la infección que no puede detenerse en Italia y España, en toda la región latinoamericana, hay complejidades para salir adelante.

En el caso de México, el panorama no luce tan complicado, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría del Salud, se tienen identificados 1.510 casos de contagio confirmados y 50 muertes a causa del virus. Aunque, las autoridades han sido reiterativas en la necesidad de que la sociedad cumpla de manera voluntaria con el aislamiento social.

Sin embargo, uno de los sectores que más resentirán el aislamiento social es el empresarial. Así lo señaló la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), al advertir que a causa del coronavirus, 1.170.000 empresas cerrarán en el país.



"Sí, sí hay riesgo, hay mucho riesgo. Yo puedo decir cuántas van a cerrar, no cuántas van a abrir: un millón 170 mil van a cerrar, (…) Las consecuencias de esta emergencia sanitaria no pueden recaer solamente en las empresas. El gobierno tiene que movilizar un fondo de rescate similar al de Estados Unidos o los países europeos. De lo contrario se condena a la quiebra a miles de empresas", afirmó Francisco Cervantes, presidente de la Concamin tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Tras el encuentro se logró llegar a un acuerdo para la reactivación económica del país, que incluye la protección de los empleos de trabajadores e impulsar apoyos a las pequeñas y medianas empresas.



Todo esto nace del decreto de emergencia nacional que comprende del 30 de marzo hasta el 30 de abril y que, además de hacer un llamado a la sociedad para cumplir con el aislamiento social de manera voluntaria, estipula varias acciones que deben cumplir los empresarios.



Entre ellas, se estipula la suspensión inmediata de todas las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social.



La Concamin representa a 123 cámaras y asociaciones industriales con un total de 1,2 millones de empresas, que juntas representan el 35 por ciento del PIB de México.



En ese sentido, el presidente de la Concamin dijo que la declaratoria de emergencia nacional (no así ‘contingencia sanitaria’), impide que las empresas incumplan la obligación de mantener el pleno empleo y el cien por cien de los salarios.



Las advertencias del organismo tresmil empresarial, se suman a otras hechas con anterioridad, como por ejemplo el de la Canacine, que advirtió que cerca de 50.000 empleos directos y 15.000 indirectos estarían en peligro a raíz del cierre de complejos de cine como Cinépolis y Cinemex.