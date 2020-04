Faltaría nafta para ambulancias y médicos: advierten que sin ayuda oficial cerrarán al menos 5.000 estaciones de servicio

Empresario del rubro señalan que, al no estar incluídos dentro de las pyme que recibirán auxilio financiero, irán la quiebra. Peligran 50.000 empleos

En el ámbito del expendio de combustibles los ánimos oscilan entre el enojo y la pesadumbre.

Tras conocerse que el Gobierno activaría un auxilio para las pyme, los empresarios del rubro ganaron en tranquilidad en tanto daban por descontado que las medidas incluirían a las estaciones de servicio. Pero el carácter de servicio esencial establecido para la venta de naftas terminó dejándolos afuera de cualquier alternativa de ayuda oficial.

Ahora, advierten, los puntos de expendio discuten el modo de atravesar la cuarentena extendida y una de las opciones que evalúan es aplicar un cierre masivo hasta tanto se libere la circulación de automovilistas. Las estaciones de servicio, como han notificado una y otra vez los propietarios a lo largo de las últimas semanas, sufren una caída en las ventas cercanas al 90 por ciento.

A contramano de lo que viene sucediendo con farmacias y supermercados, que hoy concentran casi la totalidad del poco consumo habilitado, el expendio de combustibles sufre las consecuencias directas del aislamiento total decretado por el Gobierno. Pero con un rol clave dado que abastece a todos los servicios de emergencia y garantiza el movimiento de alimentos y medicamentos.

La ausencia de ayuda oficial, explicaron a iProfesional fuentes de la comercialización de naftas, coloca a las estaciones de servicio al borde de la quiebra generalizada. De ahí que, ante el escenario vigente, el sector en su totalidad discute -como opción de supervivencia comercial- bajar persianas hasta que lo peor de la parálisis económica haya pasado.

La decisión, reconocen en organizaciones como CECHA, la confederación que nuclea a los empresarios del rubro, complicaría la circulación de ambulancias, médicos, transportes de mercaderías y, también, fuerzas de seguridad.

"Estamos tristes, preocupados. Somos empresarios pyme y sin embargo nos marginan de cualquier ayuda. Hoy las estaciones de servicio estamos vendiendo un 10 por ciento comparado con los momentos previos a la pandemia. La ausencia de cualquier asistencia pone en riesgo a 5.000 puntos de venta y alrededor de 50.000 puestos de trabajo", comentó a iProfesional Gabriel Bornoroni, titular de CECHA.

"Tenemos a nuestro personal arriesgando la salud, con las estaciones abiertas porque entendemos la importancia del servicio en términos sociales. Pero se evalúa avanzar con el cierre porque el sector no puede con los gastos y aunque nos colocaron como prestación esencial, lo cierto es que no tenemos ni cerca los números de comercialización que muestran hoy los supermercados o las farmacias. No tenemos venta, directamente", añadió.

Bornoroni remarcó que el pedido de auxilio financiero al Gobierno "es para garantizar la situación de los trabajadores, cubrir los sueldos y los principales gastos y no para acercarle alguna ganancia al empresario".

"Reiteramos el pedido de ayuda porque si no se multiplicarán los cierres hasta que vuelva el movimiento económico. Es insólito y realmente grave que nos empujen al cierre ante esta situación sanitaria y social. Esta exclusión que se ha establecido atenta contra la supervivencia del sector", concluyó.