En lo que va de cuarentena ya cerraron 56.000 kioscos en todo el país

Sólo el 40% de los 90.000 locales continúa trabajando pero con ventas que se desplomaron en un 60% y con riesgos de seguir pagando salarios

Las graves consecuencias que el coronavirus está generando en la economía local afectan cada vez a más sectores. Ya casi no quedan rubros industriales, comerciales y de servicios en donde no se sientan los estragos que la pandemia no solamente causa en la salud de la población sino también en la actividad diaria de la Argentina.

Desde pymes a grandes empresas, desde bares y restaurantes a hoteles, desde cadenas de supermercados a automotrices, el común denominador es el derrumbe de la producción, la caída de las ventas, el cierre de locales, la suspensión de personal y hasta las rebajas salariales.

En este marco, también los kiosqueros salieron a advertir sobre el negro panorama que afecta a este sector que ya venía golpeado por la recesión en la que ingresó el país a partir del 2018 y con la cual se ingresó a la crisis del coronavirus.

Es más, de acuerdo a un relevamiento de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), de los 120.000 kioscos que existían en todo el país en 2015, cerraron casi una cuarta parte en 2018.

Es decir, en los últimos cuatro años dejaron de operar alrededor de 28.000 comercios y ahora el mismo camino podrían seguir otros 10.000 más por los efectos "devastadores" que las medidas para combatir el COVID-19 está causando en la actividad de la cual participan 90.000 kioscos en todo el país de los cuales 8.000 están ubicados en la Capital Federal. ahora, producto del nefasto escenario económico, 54.000 cerraron sus puertas, muchos de manera temporal y otros quizá definitivamente.

Por lo menos así se desprende de un informe que el sector le envió al presidente Alberto Fernández mediante una carta firmada por la Cámara de Kiosqueros Unidos (CKU) en la cual se describe que sólo el 40% de los locales continúa trabajando.

Te puede interesar El escándalo con los jubilados terminó de convencer a Alberto: la cuarentena llegó a su límite y ya se diseña la salida

También se le advierte al jefe de Estado que las ventas se desplomaron en un 60% en el marco de un mix de facturación que se reparte entre un 85% de cigarrillos y un 15% de varios.

Una ecuación que los kiosqueros advierten que es "insostenible" poder pagar la mayoría de las obligaciones.

Situación que se agrava con la necesidad de mantener los locales abiertos con los riesgos sanitarios que esa situación implica pero que se torna inevitable para poder subsistir durante la cuarentena impuesta

"Nos exponemos por necesidad absoluta, por una ganancia paupérrima pero para poder sobrevivir", se se queja Pablo Spagna, vicepresidente de la CKU, quien agrega que otro dato no menor es que una gran cantidad de kioscos debieron cerrar por falta de personal para atender al público.

En la carta enviada al Jefe de Estado, la entidad empresaria apoya las medidas tomadas hasta ahora para combatir el virus y a las declaraciones de Fernández de anteponer la salud a la economía.

Pero aseguran que justamente es el factor tiempo lo que está "matando" al sector. "Hemos visto de su parte acercar ayuda hacia varios sectores de la sociedad , pero se ha olvidado de los miles de argentinos que emprendemos, arriesgamos, invertimos, contratamos personal, trabajamos sin descanso, sin tomarnos una licencia, dependiendo del día a día y con ninguna garantía de ganancias", le explican al Presidente en la misiva.

"Es una bomba que nos estalló a todos en la cara y lamentablemente ya no podemos más y hoy estamos enfrentando la más dura crisis sin reservas en vista a esta cuarentena y a la post cuarentena", advierten los empresarios del sector.

Le cuentan también a Fernández, que los kioscos no están incluidos en ninguna de las medidas contempladas para beneficiar a empresas y sectores afectados por el escenario actual.

"Somos miles de familias detrás de un mostrador, más las familias de quienes trabajan con nosotros que necesitamos ser auxiliados por el gobierno de la Nación", reclaman.

En este marco, solicitan:

1_Que en el Decreto 297/2020 Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en su Artículo 6 párrafo 11, sea incluido el rubro Kiosco, Maxikiosco, a fin de no tener dudas sobre la libertad de nuestro trabajo mientras dure la cuarentena.

2_Que en el DNU 319-320 sobre alquileres, se contemple una rebaja del 50%, ya que al tener los negocios cerrados no se generan ingresos y los pocos que trabajan lo hacen en un porcentaje que no alcanza ni a la tercera parte de la facturación habitual.



3_Que se suspendan los pagos de todos los impuestos definitivamente sin que ello implique aplicación de multas. En concreto, no pago de IVA, Ingresos Brutos, Autónomos, Monotributo. Carga sociales y Moratoria.

4_Que se aplique una reducción de un 50% sobre los servicios de luz, gas y agua y que los mismos no sean suspendidos por el término de 180 días.

Te puede interesar Ya dejaron de operar 2.500 súper chinos: los dueños consumen su propia mercadería

5_ El otorgamiento de créditos a tasa cero y de pronta aprobación para poner en marcha los negocios ya que el reinicio de actividades los encontrará con la mercadería vencida y para el cumplimiento del pago de sueldos a nuestros empleados.

"Somos los que ponemos la cara al coronavirus, ayudamos a la sociedad brindando Sube y carga virtual ( fundamental poder comunicarse) y queremos que alguien nos escuche", demanda Spagna.

También desde la UKRA trataron de comunicarse con autoridades nacionales para que se controle el abastecimiento de mercadería y cigarrillos para los kioscos que todavía tienen sus puertas abiertas.

En ese marco, le enviaron una carta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para informarle sobre esta situación y sobre una gran cantidad de aumentos de precios que, según la entidad empresaria, se viene dando en el último mes.

Al respecto, Adrián Palacios, secretario general de la UKRA, asegura que del 10 al 30 de marzo se produjo "un aumento de precios injustificado" que fue impulsado por mayoristas y distribuidores.

"Como todos los comerciantes, estamos preocupados y tratando de poner nuestro el granito de arena para el Estado nacional y nuestros vecinos", sostuvo Palacios, quien además denunció la falta de acatamiento a los montos máximos fijados el Poder Ejecutivo por parte de los proveedores.

La UKRA también le reclamó a Cafiero que les solicite a las empresas la entrega de todos sus productos "a los mayoristas y kiosqueros para que no haya desabastecimiento".