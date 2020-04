Denuncian que empresa de los Galperin realiza despidos en plena cuarentena

El diputado oficialista Itai Hagman calificó de "miserables" a los empresarios involucrados. La empresa es una curtiembre que pertenece a los Galperin

La polémica por los despidos que intentan realizar algunas grandes empresas en el marco de la crisis del coronavirus sigue generando polémica.

Ahora, en el ojo de la tormenta se encuentra la empresa Sadesa, una curtiembre que pertenecea la familia Galperín y que es administrada por Miguel, el hermano de Marcos, el reconocido creador de Mercado Libre.

El diputado nacional Itai Hagman (Frente de Todos) fue quien denunció de manera pública los despidos en Sadesa.

"La miserabilidad de grandes empresarios en la Argentina continúa. Estas cartas documento está enviando SADESA, la curtiembre de la familia Galperín. Marcos, igual que Paolo, están en el top ten de los más ricos del país. Esto no se puede permitir @alferdez", tuiteó Hagman en referencia a los despidos en la empresa acompañado por la foto de un telegrama enviado a un trabajador.

La denuncia de Hagman llegó cuando todavía no se resolvió la situación de los 1.450 empleados del grupo Techint que la empresa quiere despedir. Este hecho motivó que el mismo presidente Alberto Fernández advirtiera que había algunos empresarios "miserables".

Te puede interesar El escándalo con los jubilados terminó de convencer a Alberto: la cuarentena llegó a su límite y ya se diseña la salida

El fantasma de los despidos es cada vez más evidente a medida que avanzan los días de cuarentena y se confirma el freno a la actividad económica.

Por caso, la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) denunció este lunes 240 despidos en el frigorífico Penta, del municipio bonaerense de Quilmes, y denunció que el empresario Ricardo Bruzzese no permite desde hace una quincena el ingreso del personal a la planta y tampoco abonó los salarios.

Un documento firmado por el titular de la central obrera, el visitador médico Ricardo Peidro, explicó que los despidos de trabajadores se produjeron en plena pandemia de coronavirus y sostuvo que el empresario "no abonó además la quincena al personal, lo que arriesga la continuidad laboral de más de 240 familias".

La miserabilidad de grandes empresarios en la Argentina continúa. Estas cartas documento está enviando SADESA, la curtiembre de la familia Galperín. Marcos, igual que Paolo, están en el top ten de los más ricos del país.

Esto no se puede permitir @alferdez pic.twitter.com/KCIp0cI4fU — Itai Hagman (@ItaiHagman) April 6, 2020

Te puede interesar Alerta empresaria por el giro K del Gobierno para financiar la reconstrucción de la economía post cuarentena

"Aunque el gobierno prohibió despedir por decreto y se trata de una de las plantas con autorización para producir, el frigorífico no funciona y sus trabajadores no cumplen ninguna tarea y no cobran en tiempo y forma", afirmó.

Angel Mileo, delegado de la Junta Interna del establecimiento, explicó que el conflicto comenzó dos semanas atrás con el cierre de las instalaciones, poco antes de la decisión oficial de declarar la cuarentena ante la pandemia.

"Esa decisión dejó a 240 familias quilmeñas en la calle. El personal cobró la primera quincena de marzo, pero no la segunda", señaló el delegado gremial.

Los trabajadores realizan un corte frente a las puertas del establecimiento industrial, respaldados por la CTAA y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), informó Claudio Arévalo, secretario general quilmeño de ambos espacios.

"En un contexto crítico para el país y el mundo, empresarios que se enriquecieron con el modelo neoliberal no dudan en despedir ante la primera crisis", dijo.

El dirigente sindical reclamó las inmediatas reincorporaciones y aseguró que el gremio estatal y la CTAA continuarán en la calle acompañando "la lucha".