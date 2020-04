El catering se apaga: sin eventos corporativos y endeudadas, 1.000 empresas ya no pueden pagar sueldos y anticipan parálisis hasta 2021

Se trata de emprendimientos que dan empleo directo a más de 50.000 personas. Los empresarios piden auxilio oficial para cumplir con los sueldos de abril

"Los eventos corporativos, los lanzamientos, presentaciones, seminarios: todo se terminó. Y no creemos que vuelvan al menos hasta finales del año que viene. La actividad ya no será la misma incluso después de esta situación de pandemia. Con suerte será el 60 o 70 por ciento de lo que conocimos hasta ahora. Hoy nuestra estrategia es sobrevivir cada día, en medio de la desesperación y la incertidumbre".

Fernando Seara, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Catering y titular de Better Catering, una de las grandes del rubro, no escatima preocupación y ni rehúye de los detalles al momento de narrar la catástrofe que atraviesa la actividad. En diálogo con iProfesional, el empresario sostuvo que el parate por efecto de la pandemia y el aislamiento obligatorio establecido por el Gobierno "colocaron en situación de desastre a más de 1.000 empresas del catering en todo el país".

"Estamos hablando de emprendimientos que dan empleo directo a por lo menos 50.000 personas. Somos una actividad basada en, justamente, dar un servicio intensivo a través de nuestro personal. Hoy son puestos de trabajo en situación de riesgo y a los que no sabemos cómo les vamos a pagar los sueldos de abril si no tenemos algún tipo de ayuda oficial", aseguró.

Seara comentó que, por estos días, más del 80 por ciento de los empleados de las compañías de catering "se encuentran en sus casas por la inactividad y la cuarentena", mientras que el resto cumple funciones en el puñado de empresas que siguen demandando el servicio para sus servicios de comedor.

"Algunas alimenticias que quedaron exceptuadas por tratarse de una actividad esencial, muy pocas, siguen requiriendo nuestros servicios. Pero eso no completa ni el 20 por ciento de la facturación que venía ostentando el sector previo al coronavirus. Pudimos pagar los sueldos de marzo, ahora no tenemos idea cómo saldar abril. En el medio enfrentamos un aumento fuerte en la materia prima, con subas de por lo menos 15 por ciento en un mes en lo que hace a carnes, frutas y verduras, y no podemos trasladarlo al precio de venta. El contexto es muy malo", dijo.

El titular de la Cámara Argentina de Empresas de Catering reiteró que el segmento requiere de auxilio gubernamental para sortear este escenario. Y expuso la falta de acceso a líneas crediticias que permitirían pagar sueldos y mantener la totalidad de los empleos.

"Esperamos una ayuda del Gobierno y que exista una financiación bancaria, la posibilidad, para todos. Las empresas más chicas de la actividad no tienen carpeta mientras que las grandes posee líneas cubiertas. El endeudamiento ya era una realidad antes de la pandemia y ahora nos toma en casi total inactividad. Confiamos, también, en que poco a poco se irá saliendo de la cuarentena como para al menos contar con cierto movimiento. Tendremos que refinanciar con nuestros proveedores, restablecer la cadena de pagos", enfatizó.

Por último, Seara pronosticó el fin de los eventos corporativos masivos. "Hay que sacarse de la cabeza la idea de las convenciones de 300 o más personas. Difícil saber si eso volverá alguna vez. Esta situación de pandemia redefinirá todo", concluyó.