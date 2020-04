La empresa Enjoy a cargo del Conrad de Punta del Este pidió concurso de acreedores

Por la pandemia y el parate de la actividad, el grupo chileno que tiene negocios en Uruguay, Argentina y Chile, está en una delicada situación financiera

La pandemia del coronavirus provocó un duro golpe en los negocios relacionados con el turismo, entre los cuales se encuentran aerolíneas, micros, hoteles, y hasta propiedades anunciadas en el creciente sistema de Airbnb.

En este contexto, mucha empresas se ven afectadas y en algunos casos ya están en una situación de crisis absoluta. Es el caso de la chilena Enjoy, empresa cuya filial en Uruguay maneja el hotel más reconocido de Punta del Este, el Conrad, ahora bautizado con el nombre de la compañía que lo administra.



Enjoy es una compañía de entretenimiento y hotelería que, además de manejar el ex Conrad, también opera el casino del hotel Sheraton de Mendoza y tiene emprendimientos en Chile, desde donde concentra la mayor porción de su negocio.

En este contexto, la compañía envió una carta a la Comisión para el Mercado Financiero, el servicio público dedicado a regular la actividad bursátil en Chile, donde detalla que el directorio de la compañía acordó iniciar un "Procedimiento de Reorganización Judicial", el equivalente a un concurso de acreedores en la Argentina. Es decir, un procedimiento judicial por el cual se reestructuran los pasivos y activos de una empresa deudora.



"Esta decisión fue tomada en base a la situación financiera actual de la compañía, los flujos esperados para los próximos meses y la situación de pago para con los acreedores ", según La Nación.

Fuentes de Enjoy Punta del Este (Baluma S.A.) indicaron que "se trata de un pedido de reestructura de los pasivos financieros de Enjoy S.A. (Chile), y que no afecta en modo alguno a Baluma S.A., operadora del hotel y resort en Punta del Este, ni a los proveedores en general".



"Enjoy S.A. (Chile) recurrió a una herramienta que está disponible para protegerse en un momento crítico del negocio en la región y el mundo entero. En cuanto Baluma S.A., operadora del hotel y resort en Punta del Este, continúa trabajando en un plan de reapertura, la que se producirá una vez que las autoridades nacionales dispongan el levantamiento de la emergencia sanitaria", agregaron desde la empresa.



Entre las justificaciones por la decisión, la empresa menciona la pandemia del Covid-19, que provocó el cierre de todos los casinos de juego en Chile desde el 18 de marzo.

En el caso de Chile, agrega los "efectos generados por el estallido social" desde octubre del año pasado, e indica que la industria del turismo, hotelería, gastronomía y de casinos de juego fue "una de las categorías más afectadas y a nivel nacional" por cierres forzados, operaciones parciales y una baja generalizada en el flujo de visitas.



A pesar de los pedidos de medidas paliativas a los diferentes organismos que regulan su actividad, Enjoy alega un impacto "fuerte" en sus finanzas, con pérdidas en los resultados del negocio desde el último trimestre del año 2019 y un posterior "empeoramiento". Asegura que las condiciones de "normalidad" no están presentes y no se sabe cuándo lo estarán.



La firma explica que estuvo en tratativas con sus distintos acreedores para aliviar su deuda, pero que encontró "reticencia" en parte de ellos, lo que "amenaza el debido uso de la caja de la empresa".



Finalmente, menciona que, al menos en Chile, el futuro no se ve muy optimista. "A lo anterior se agrega la incertidumbre natural que implica la extensión de la pandemia y los posibles efectos negativos que, superada o no la pandemia, podría implicar la reanudación de los disturbios sociales", señala el texto.