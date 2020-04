BBVA y Allianz avanzan en el cierre de la alianza en seguros

El acuerdo en no vida supondría un aliciente para el mercado, que lleva más de un mes y medio contraído de operaciones corporativas por la pandemia

Las compañías Allianz y BBVA ultiman su alianza de seguros, la cual podría anunciarse esta misma semana.

La decisión de las empresas es acorde a lo que sucede en la actualidad, en un mundo amenazado por la pandamia. De esta forma, la unión en bancaseguros en no vida supondría un aliciente para el mercado, que lleva más de un mes y medio contraído de operaciones corporativas.



La compañía alemana invertirá el dinero recibido por la ruptura de su asociación con Santander, tras haber recibido ya los pertinentes acuerdos de los supervisores para deshacer la alianza que tenía Allianz con el ya desaparecido Banco Popular, tras ser adquirido en junio de 2017 por la entidad que preside Ana Botín.



La nueva alianza lleva gestándose más de dos años. La compañía alemana aprovechó su ruptura con Santander para pujar por los seguros de no vida de BBVA, que abrió un proceso para encontrar al mejor socio y crear una firma de bancaseguros. BBVA fichó primero a Boston Consulting y después a Bank of America como consultor y asesor respectivamente.

La operación se valoró entonces en más de 1.000 millones de euros. Allianz fue casi desde el principio la favorita, más tras la retirada de Generali y Liberty, aunque las relaciones entre el grupo alemán y BBVA han estado en este proceso a punto de romperse, pero al final han llegado a un entendimiento, según Cinco Días.



La aseguradora de origen alemán estaba a la espera de la autorización de Bruselas para romper con Santander para poder hacer frente al pago de una participación de control superior al 50% de los seguros de no vida de BBVA, una vez que ambas partes solucionaron sus diferencias.



Con este previsible acuerdo, Allianz conseguiría así sumar más de 2.000 sucursales bancarias a través de las que vendería sus productos.



El negocio asegurador de BBVA estaba valorado en libros en 713 millones cuando iniciaron las negociaciones, aunque la venta estaba previsto que se realizará por una cifra mucho mayor, aunque el nuevo escenario de crisis por el Covid-19 podría haber alterado en algo los precios.



El presidente de BBVA, Carlos Torres, afirmó en la última rueda de prensa correspondiente a los resultados de 2019 que en el banco "buscamos combinar la fortaleza del banco en relación y conocimiento del cliente, junto con las capacidades de una empresa de seguros para innovar".

Para añadir "preferimos contar con un socio que aporte valor añadido. Es el camino en el que estamos, ha habido diversos interesados y estamos en conversaciones, y no puedo decir cuándo y cómo llegará un acuerdo, si es que llegará".



Todos los grandes grupos bancarios españoles cuentan en la actualidad con alianzas en bancaseguros, uno de los principales pilares del negocio en la actualidad.