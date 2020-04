Shoppings: sin reapertura a la vista, perciben 0 ingresos por alquileres y la morosidad en expensas es del 90 por ciento

Los 78 centros comerciales instalados en todo el país se mantienen por el desembolso mensual de casi $865 millones que hacen sus respectivos dueños

La preocupación gobierna entre los centros comerciales.

La imposibilidad de la reapertura inmediata, con todo lo que ello implica en términos de facturación, sumado a la falta de respuestas oficiales a las propuestas de protocolo sanitario acercada por los referentes de la actividad, mantiene a los actores del segmento con el corazón en la boca en términos financieros.

A la par de la indefinición, el sector transita este escenario haciendo uso de recursos económicos propios a partir del derrumbe total de la recaudación por alquileres y una morosidad en los pagos de expensas del orden del 90 por ciento.

Entre los referentes de los shoppings señalan que, precisamente, los alquileres dejaron de cobrarse a partir de la instauración de la cuarentena total. Y que ahora el segmento apunta a alzarse con créditos a tasa cero con ayuda del Ministerio de Desarrollo Productivo para, de esa forma, "blindar" el mantenimiento de los centros comerciales hasta que se reactiva la actividad en los emprendimientos.

"Los alquileres no se están cobrando. También, porque nadie podría pagarlos. El ingreso en ese sentido es cero y la situación de las expensas también es preocupante, con pagos que se cayeron en un 90 por ciento. Por el momento sólo tenemos el cumplimientos de los supermercados y las farmacias que funcionan dentro de los shoppings", reconoció ante iProfesional Mario Nirenberg, gerente general de la Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC).

El directivo sostuvo que, por estos días, los 78 centros comerciales instalados en todo el país se mantienen a partir del desembolso de casi 865 millones de pesos que, de manera mensual, vienen aportando los mismos dueños de los shoppings desde que entró en vigencia el aislamiento total.

"Con eso cubrimos los salarios de planta, la limpieza, seguridad y demás rubros. La intención de acceder a créditos a tasa cero es para luego transferir ese financiamiento a los mismos inquilinos como ayuda para la subsistencia. Y para que con esa herramienta colaboren con al menos el pago de las expensas", comentó.

Nirenberg aseguró a iProfesional que la parálisis de los shoppings mantiene en situación crítica a más de 1.000 compañías con presencia comercial en los emprendimientos. "Estamos hablando de más de 100.000 empleos en riesgo a partir del freno de la actividad", precisó el entrevistado, quien además expuso que los administradores tienen recursos "para cubrir los sueldos de este mes y luego todo es un interrogante".

"Es difícil atravesar el momento porque tampoco nada hace suponer que habrá una mejora de la situación en mayo. No hemos recibido ninguna señal oficial de reactivación aunque presentamos un protocolo de seguridad sanitaria de lo más riguroso, revisado incluso por profesionales en infectología de Stamboulian. La perspectiva es cada vez más preocupante", expresó.

Medidas pensadas

Con relación al protocolo promovido por la CASC de cara a una eventual reapertura, Nirenberg adelantó que procura cumplir "con los 16 metros cuadrados de medida rigurosa entre las personas que establece la Ciudad como mínimo de distancia entre clientes", además de que se acota el número de individuos dentro de los locales.



"Estamos en condiciones de volver a abrir manteniendo el cumplimiento de las pautas de distanciamiento social. Se pondrá un límite a la cantidad de personas que ingresen a los shoppings como una manera de hacer efectiva la marca de los 16 metros cuadrados. Al mismo tiempo, se tomarán medidas para que no se reúnan las personas en áreas comunes como baños o puestos de informes", adelantó.



"En el caso de sitios que demanden se haga algún tipo de fila, vamos a establecer marcas de distanciamiento en el mismo piso. Se trata de un protocolo que está pensado para todos los shoppings en general, no sólo para los de Buenos Aires", aclaró Nirenberg.



El directivo puso un ejemplo para graficar cómo quedarán establecidos los ingresos en los locales: "En un local de 80 metros cuadrados no podrían estar más de 5 personas incluyendo a los empleados del mismo comercio. Las mismas condiciones que mencionamos regirán incluso para los emprendimientos a cielo abierto como el caso del Distrito Arcos".



Con relación a lo que viene para cines y el área de restaurantes y comidas en los centros comerciales, Nirenberg señaló que, aunque no hay precisiones respecto de cuándo volverán a estar activos, "son espacios donde también se fijará un distanciamiento estricto y acorde con lo que piden las autoridades sanitarias".



"En los restaurantes no habrá inconvenientes para hacer respetar los 16 metros cuadrados. Para ello se quitarían mesas con la intención de sostener las distancias. En cuanto a los cines, pensando en el momento en que decidan reabrir, de seguro se dejarán butacas sin ocupar entre los distintos asistentes. Bajo ningún punto de vista seremos flexibles en nuestro objetivo de cuidar la salud del público y los clientes", enfatizó.