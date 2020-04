Del Paseo del Bajo al Covid-19: reducidos al delivery y el "take away", los restaurantes de Puerto Madero adeudan alquileres y esperan al 2021

Los emprendimientos enfrentan otro escenario crítico a partir del fin del turismo. Incertidumbre en el pago de sueldos y deudas millonarias en servicios

La tormenta parece no cesar sobre los emprendimientos gastronómicos de Puerto Madero.

Tras la parálisis casi total que generó en ese polo la construcción del Paseo del Bajo, ahora la pandemia de Covid-19 amenaza con bajar las persianas de los pocos restaurantes que salieron airosos del proyecto vial impulsado por el Gobierno de la Ciudad.

Desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) su titular, Ariel Amoroso, fue contundente a la hora de evaluar qué es lo que ocurre en ese apartado de la geografía porteña.

"Puerto Madero no deja de recibir los peores golpes. Ahora desapareció totalmente el turismo, que es su principal cliente y fuente de funcionamiento económico. Nadie sabe cómo se cubrirán los sueldos de este mes, tal como ocurre con el resto de los gastronómicos. Y ni hablar de la situación de los alquileres", dijo a iProfesional.

"Todos los alquileres se están renegociando, prácticamente. Aunque los inquilinos quieren pagar, no tienen con qué. No hay ventas, prácticamente. Tampoco se están pudiendo cubrir los servicios, que se vuelven deudas importantes. Hay restaurantes que no volverán a abrir cuando concluya la cuarentena", enfatizó.

Si bien Amoroso señaló que los salarios de este mes serán cubiertos en varios casos con parte del aporte del Estado -50 por ciento, aunque no todos los restaurantes obtuvieron el beneficio-, el directivo sostuvo que la ausencia de caja complica el pago "porque la mayoría de los restaurantes viven de la caja del día a día".

"Lamentablemente, para Puerto Madero la perspectiva es por demás de complicada. La vuelta al estado anterior de normalidad es algo que no se puede siquiera imaginar. Y la ausencia de turismo es algo que no se corregirá en el corto o mediano plazo. Pensamos que recién a partir del 2021 comenzará a recuperarse cierta actividad", anticipó.

Graciela Fresno, presidenta de la federación FEHGRA, se pronunció en un tono similar.

"A excepción del delivery u otras modalidades muy menores de venta, hoy la mayoría de los restaurantes están cerrados. Alquileres e impuestos complican la situación de todos. Respecto de esto último, pedimos que se modifiquen los vencimientos y no obtuvimos respuesta. En el caso de la energía eléctrica, ya hay emprendimientos con deudas millonarias porque se sigue cobrando la potencia contratada aunque el restaurante no esté funcionando", precisó a iProfesional.

Aunque no detalló cifras, Fresno reconoció que en el ámbito de la gastronomía hay puestos de trabajo que se perdieron en lo que va de la cuarentena. "No hay espalda para seguir aguantando. En marzo a duras penas se pudieron pagar todos los sueldos. Muchos se endeudaron con créditos para, justamente, cubrir los salarios. Es un momento negativo que no tiene comparación en la historia", afirmó.

El puñado de restaurantes que siguen operativos en Puerto Madero en estos tiempos de coronavirus opera bajo un régimen que comprende desde el delivery -vía servicios propios o a través de las apps más difundidas- hasta el "take away", esto es, los mismos clientes se acercan a retirar un pedido.

En esa situación operativa se inscriben, por citar algunos casos, Villegas, que realiza envíos de platos especiales de pastas, pescado y carne, Osaka y su propuesta de productos del mar, Franca Bodegón de Brasas -parrilla y platos clásicos- o Puerto Cristal, con carta basada en el preparado gourmet de pescados y mariscos.