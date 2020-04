Cerrados y endeudados: casi 6.000 hoteles y restaurantes recibieron facturas de luz por hasta $1 millón y se activa batalla legal contra el ENRE

Reclaman la suspensión del servicio de potencia contratada dada la inactividad comercial. El ENRE rebotó el pedido porque no se lo presentó "en mano"

No hay respiro para los hoteles y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires. A la parálisis total de la actividad comercial, con todo lo que ello implica en términos de falta de recaudación, se le suma el interrogante de cómo afrontar el pago de salarios del personal y, en simultáneo, cubrir el mantenimiento de los establecimientos afectados por la inactividad.

En ese marco, alrededor de 5.900 hoteles y restaurantes porteños recibieron un nuevo mazazo durante el mes de abril: a diferencia del acompañamiento incluso financiero promovido por el Gobierno, y la empatía de los proveedores, los proveedores de electricidad mantuvieron el cobro de los servicios de potencia contratada. Y a los comercios terminaron por llegarles facturas con montos que oscilan entre los 100.000 y el millón de pesos.

Semejante golpe a las finanzas alicaídas de los emprendimientos activó la reacción de la la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la entidad que aglutina al grueso de la gastronomía y los alojamientos de la Ciudad, que acercó un pedido al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para que suspenda el pago de, justamente, la potencia contratada.

Muy particular la reacción del organismo: según relató a iProfesional Ariel Amoroso, presidente de AHRCC, el ENRE "rebotó la carta por no contar con firma, membrete y no haberla acercado en mano para su ingreso por mesa de entradas".

"Una ridiculez en estos tiempos de cuarentena y coronavirus. Y más teniendo en cuenta que la enviamos de forma electrónica pero utilizando la firma digital. Directamente no nos tomaron el pedido. Y en el texto decimos que no es que no queremos pagar el servicio de electricidad, sólo pretendemos que nos cobren el básico. Nos están llegando facturas como si estuviésemos al 100 por ciento de la operatividad siendo que tenemos todo cerrado", explicó.

Dado la traba burocrática generada por el ENRE, Amoroso anticipó que AHRCC recurrirá a la vía legal para anular un cobro que hoteleros y dueños de restaurantes consideran injustificado. Y que ya este mes comenzó a generar deudas millonarias en algunos casos.

"Vamos a actuar con nuestros abogados, tenemos que defender a los empresarios e inversores. A los hoteles más chicos les llegaron boletas por 200.000 pesos. En los casos de los alojamientos con más de 200 habitaciones las facturas superaron el millón de pesos. Y son todos emprendimientos que están cerrados. Y ahora, para colmo, acumulando esta deuda", dijo.

Amoroso sostuvo que el ENRE opera a contramano de la actitud del Gobierno, que por estos días cubre el 50% del monto correspondiente a cada salario en hoteles y restaurantes. "Estamos hablando de 5.000 restaurantes y cerca de 900 hoteles que no saben cuándo y cómo abrirán sus puertas una vez concluida la cuarentena. Emprendimientos que, si no se suspende esta facturación por una potencia que no se está usando, reabrirán con la soga al cuello por la deuda de electricidad. Sólo pedimos este aplazamiento hasta que hayamos salido de lo peor de la pandemia", aseguró.