Advierten que varias líneas aéreas internacionales podrían no volver a volar a la Argentina

Se debe a la restricción de vuelos hasta septiembre decidida por el Gobierno nacional . Air New Zealand dejará de operar la ruta Auckland-Buenos Aires​

En el mundo, 180 países tomaron medidas concretas y cerraron total o parcialmente sus fronteras, por lo cual nada menos que el 87% de las operaciones regulares de línea aéreas nivel mundial está afectada, y la mayor parte del movimiento aéreo hoy es de carga.

Entre estos 180 países hay distintos casos, pero hay uno que tomó una medida inédita y sin fundamentos claros: la Argentina​. "Ningún país en el mundo tomó la decisión de tener a los aviones en tierra hasta septiembre", declaró Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

"Estoy seguro de que, si el gobierno argentino no toma medidas concretas para cambiar la restricción de prohibición de las ventas de pasajes hasta septiembre, varias aerolíneas internacionales no volverán a la Argentina en mucho tiempo", aseguró el ejecutivo en declaraciones al diario La Nación.

La primera en anticipar esa decisión fue Air New Zealand, que anunció que dejará de operar la ruta Auckland-Buenos Aires​, que tenía una frecuencia de cinco vuelos semanales. "La Argentina ha sido un desafío antes de la pandemia, y no esperamos que este mercado se recupere rápidamente", dijo entonces Nick Judd, Jefe de Alianzas, estrategia y network de Air New Zealand.

De acuerdo al diario Clarín, Ethiopian Airlines no tiene planeado suspender sus vuelos entre Buenos Aires y Adís Abeba, con escala en Río de Janeiro.

El directivo de IATA destacó que en América latina, donde el sector aéreo es fundamental porque no hay buena infraestructura de trenes ni rutas, la mayoría de los países aplican cierres de fronteras cada 15 o 20 días, según la evolución de la situación. Varios países de Europa ya están abriendo parcialmente las restricciones, en tanto en nuestra región, la mayoría las continuará hasta el 15 o el 30 de mayo.

Pero "lo que ha hecho la Argentina de ampliar la cuarentena hasta el 10 de mayo pero al transporte aéreo restringirlo hasta el 1° de septiembre sin poder vender billetes, no concuerda con lo que hacen otros países a nivel global", expresó.

Y destacó que el Gobierno argentino tomó una decisión sin consultar ni especificar los motivos. "No tenemos una explicación de por qué a todos les da una fecha (de salida de la cuarentena) de mediados de mayo y al sector se le dice que será en septiembre. En otros países la industria se adaptó a las medidas de restricción que han tomado los gobiernos. Todos los países empezaron con una fecha y la han pospuesto, pero nadie hasta septiembre. En todos los casos, las fechas están alineadas, en el caso de Argentina, no", explicó.

Y detalló que el 12 de marzo la entidad le envió una carta al Ministro de Transporte argentino "solicitando un rol de liderazgo, como han hecho otros gobiernos". Y el 26 de marzo, el Director General de IATA le escribió al presidente Alberto Fernández. Entonces se estableció un grupo con distintos actores del sector para intentar alinear posiciones y hubo una reunión, pero no fue próspera. "Se compartió algo de información, pero no fue una reunión estratégica como otras que hemos tenido en otros países", indicó.

Respecto de las consecuencias económicas de no poder volar hasta septiembre, el ejecutivo de IATA destacó que el impacto en las ventas con restricciones hasta mayo es de 2.300 millones de dólares, y pone en peligro 14.000 puestos de trabajo. "Si se extiende a septiembre, el impacto es de 3.000 millones y 18.500 puestos en riesgo".

Consultado por el matutino Clarín, Luis Felipe de Oliveira, Director Ejecutivo & CEO de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA), destacó que la semana del 20 al 26 de abril se operaron desde y hacia América Latina 5.800 vuelos (muchos de ellos de carga), mientras que la misma semana de 2019 habían sido 74.000: una reducción de más del 92% en un año.

Señaló que a nivel mundial, más del 95% de la capacidad original planeada está paralizada. Solo están operando (a una capacidad muy reducida) vuelos domésticos en México, Brasil y Chile y algunos internacionales entre México y Estados Unidos y entre EE.UU. y países del Caribe, como República Dominicana. También algunos entre Brasil y Europa, como San Pablo-París​, tres veces por semana, operado por Air France.