¿Chau pucho?: cigarrillos cotizan hasta $500 en algunos kioscos por la cuarentena

La Unión de kiosqueros de la República Argentina recibió denuncias de precios desmedidos desde Chaco, San Juan, CABA y la provincia de Buenos Aires

El aislamiento preventivo y obligatorio también les está pegando fuerte a las tabacaleras, ya que el desabastecimiento de estos productos está generando la venta a precios inimaginables: algunas marcas se venden a $500 el atado, ya sea a través de los kioscos o incluso en las redes sociales.



Según algunos comerciantes, la industria tabacalera comenzó a cerrar sus plantas productoras debido al covid-19 porque se considera que el cigarrillo no es un elemento esencial de consumo, pero sobre todo porque las evaluaciones científicas indican que los fumadores constituyen en uno de los grupos susceptibles de contraer la enfermedad.

Sin embargo, desde la Unión de kiosqueros de la República Argentina (U KRA) señalan que quienes venden a esos precios son una minoría. Desde la entidad no se avala este aumento de precio desmedidos. En varias provincias trabajamos con el área de inspecciones y ya tuvimos varias denuncias. Los multan y los clausuran y eso les cuesta más caro de lo que pueden ganar en un día".



Hace dos días, un kiosco de la localidad sanjuanina de Concepción, tuvo una larga fila de compradores que hasta pagaron un atado de Marlboro de 20 cigarrillos a $500 y uno de 10 a $250.



Juan, un sanjuanino, aprovechó esta situacióin y publicó un aviso en www.compranensanjuan.com donde ofrece 10 atados de Phillips Morris de 20 a $5000. Y aclaró: "Lo vendo al precio que se está vendiendo en los kioscos, cada paquete de cigarrillos de 20, vale $500".



El aviso lo publicó ayer y ya tuvo 1767 visitas. "Los vendo porque me quedé sin efectivo, en la zona de Santa Lucía hay varios que también venden. Sólo tengo esta marca y me quedan, apenas 12 atados", dijo a BAE Negocios.

En U KRA recibieron denuncias de Chaco, San Juan, CABA y la provincia de Buenos Aires por abusos desmedidos en precios.



La venta de cigarrillos en kioscos de micro y macro centro representan casi un 70%, porque además suman otros productos. Mientras que en el conurbano ronda entre el 45 y 50%, explican desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina.