Farmacias en crisis: por deuda millonaria de las obras sociales, están pensando en cortar los descuentos a medicamentos

El sector tuvo un repunte de ventas al inicio de la cuarentena pero la recesión minó la tendencia. Coberturas como OSECAC adeudan cinco meses de reintegros

En oposición a cualquier suposición dado el contexto de pandemia, con todo lo que ello implica en términos de demanda de medicamentos y productos sanitarios en general, las farmacias atraviesan un período crítico que sólo mostró cierto "veranito" económico a principios de la cuarentena con la aceleración de algunas ventas.

Superada esa primera instancia de demanda desbordada de barbijos, alcohol en gel, paracetamol y algunos pocos artículos más, el sector en general volvió a encaminarse en la instancia de la dificultad financiera a partir de la misma recesión dominante pero, sobre todo, por el incremento de las deudas generadas por las obras sociales.

El problema, reconocen ante iProfesional desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), no es nuevo. Pero adquirió otro matiz a partir de la irrupción del Covid-19 y el derrotero de obligaciones de pago que dejaron de cumplirse en prácticamente todos los rubros de la economía. En torno a la entidad aseguran que el contexto fue aprovechado por más de un deudor para acrecentar el incumplimiento con las comercializadoras de medicamentos.

Así las cosas, el segmento de las farmacias arriba a mayo en una delicada situación financiera a partir de, justamente, la falta total de pago de parte de más de 150 obras sociales que adeudan millones incluso desde mediados de 2019.

En el sector explican que esa desaparición de los reintegros que deben hacer las prestadoras generó un hueco que pone en situación de riesgo económico al grueso de las bocas de ventas, que aún sin percibir los pagos mantienen hasta hoy los descuentos que promocionan las coberturas.

Por supuesto que la deuda generalizada no es sólo potestad de los privados. Desde COFA indicaron que el mismo Estado nacional adeuda alrededor de 300 millones de pesos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud -ex PROFE-. En ese caso, los reintegros a las farmacias comenzaron a interrumpirse a partir de mayo del año pasado.

Semejante volumen, indicaron desde la confederación, hoy complica fuerte los números de cuanto menos 400 farmacias distribuidas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Dado el escenario de deuda sin cancelar, y la merma en las ventas a partir del parate económico, desde la entidad anticiparon a iProfesional que en el transcurso de mayo las bocas de venta integradas en COFA podrían avanzar con la interrupción total de los descuentos por obra social.

Desde la entidad explicaron que las farmacias ya no pueden cumplir con los pagos a las droguerías para la reposición de medicamentos a partir, justamente, de esos reintegros que no llegan. Y que, dada la obligación de continuar cumpliendo con los proveedores, el camino es comenzar a cobrar el 100 por ciento del precio de venta hasta tanto las coberturas achiquen, al menos, una parte de sus respectivos pasivos.

Mayo, mes crítico para la cobertura

En diálogo con iProfesional, Isabel Reinoso, presidenta de COFA, sostuvo que el escenario para las farmacias, que había evidenciado cierto repunte en la venta tras el desembarco del coronavirus, volvió a complicarse a partir de la segunda semana de cuarentena.

"La fuerte demanda de marzo no pudo ser cubierta tras la primera semana porque rápidamente nos quedamos sin los insumos que buscaba la gente. Alcohol en gel, barbijos, paracetamol, termómetros: todo empezó a faltar. En la primera parte de abril se mantuvo cierta demanda y después empezó el declive", precisó.

Los descuentos de medicamentos, en riesgo por la deuda de obras sociales

Ese diagnóstico coincide con lo observado por referentes del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. También consultado por iProfesional su titular, Marcelo Peretta, sostuvo que "desde hace 10 días la venta entró en una parálisis y no hay perspectiva de que pueda mejorar en el mediano plazo".

"La gente ya gastó sus pocos ahorros, tanto en medicamentos como en comida. También, muchos se aprovisionaron con los productos que se recomiendan para prevenir los contagios. Se pasó de un incremento en las ventas de al menos 40 por ciento si comparamos marzo reciente con el mismo mes pero del año pasado, a un abril que estuvo muy poco por encima respecto de su igual en 2019. Y mayo ya muestra un freno fuerte", detalló.

Pero más allá de la incidencia de la menor venta, en la evaluación del momento económico que transitan las farmacias la presidenta de COFA puso énfasis en la deuda que mantienen las obras sociales.

En ese sentido, Reinoso sostuvo que las más de 150 coberturas que no vienen llevando a cabo los reintegros "tienen retrasos que se extienden incluso por más de cuatro meses siendo que los convenios firmados fijan plazos de pago por un máximo de 60 días".

"Mientras tanto, nosotros seguimos dando los descuentos. Para la farmacia eso es un auténtico problema económico, dado que cada compra de medicamentos exige un pago a proveedores que debe llevarse a cabo en el transcurso de 15 días. O sea que la financiación, el peso hoy está corriendo por cuenta de los puntos de venta", dijo.

Obras sociales, en el foco del problema

En cuanto a las coberturas que mantienen las deudas más abultadas, Reinoso mencionó a OSECAC, la obra social de los empleados de comercio, aunque sostuvo que prácticamente la totalidad de las opciones que promueven los gremios deben sumas millonarias a las farmacias. La entrevistada sostuvo que, a contramano de la tendencia, el PAMI sí viene cumpliendo con la mayoría de sus compromisos de pago.

"En marzo la mayoría debió haber cancelado cuanto menos los pagos de diciembre y eso no ocurrió. OSECAC debe cinco meses y las coberturas sindicales que vienen cumpliendo pueden contarse con los dedos de una mano. Mientras tanto, las farmacias siguen validando descuentos del 50 o el 60 por ciento en las compras de medicamentos. Si este mes no cobramos parte de lo adeudado deberemos avanzar con el corte de las coberturas", advirtió la directiva.

Si bien Reinoso reconoció que la mayoría de los gremios y sindicatos hoy no percibe ingresos en concepto de aportes de los trabajadores -a partir de los descuentos de sueldos acordados dada el freno económico que generó la pandemia-, por lo que buena parte carecería de fondos para acotar las deudas por reintegros no efectuados, la titular de COFA remarcó que la falta de pago existe previo al escenario de Covid-19.

¿Qué pasará con los descuentos en los medicamentos?

"Es importante destacar que las deudas vienen en gran medida desde el año pasado. La pregunta que surge es cómo vamos a cobrar los descuentos de marzo, abril y mayo si las obras sociales hoy directamente no están cubriendo deudas correspondientes a diciembre de 2019. Incluso anteriores a ese mes", expresó.

Para después agregar: "En medio de esa incertidumbre, las farmacias siguen financiando las ventas. Eso nos empuja directamente a una rotura de la cadena de pagos, algo en lo que no queremos caer. Si las obras sociales no pagan y seguimos dando los descuentos, se hace imposible cumplir con los pagos a las droguerías para así reponer los productos que se necesitan en esta emergencia sanitaria. Esperamos no tener que llegar a aplicar una medida drástica en algún momento de este mes".