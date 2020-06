Unicenter y Soleil, casos testigo: cómo funcionan los primeros dos grandes shoppings que reabrieron en "zona de riesgo"

El retorno tras la habilitación de San Isidro se ajusta, por ahora, a un pelotón acotado de comercios. ¿De qué forma se pueden realizar las compras?

Bajo un manto de expectativas y con la esperanza de comenzar a revertir los números en rojo, Unicenter y Soleil, dos shoppings clave en la vida comercial de San Isidro, comenzaron a retomar parte de su funcionamiento con protocolos y modalidades de venta a tono con los requerimientos sanitarios que exige la pandemia. La operatoria habilitada para ambos centros comerciales por ahora se limita al movimiento de los empleados y la contabilización de la mercadería, la comercialización bajo venta remota -telefónica o por videollamada- y la entrega posterior mediante delivery.

Con esta reapertura, la intención del municipio -según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales- es desterrar por completo la sucesión de entrega de locales que ya venía brotando con fuerza en ambos conglomerados de locales.

Los criterios son diferentes según el emprendimiento. Así, mientras las empresas y comercios con presencia en el Soleil siguen definiendo cómo se regresa más allá del permiso vigente, el funcionamiento en Unicenter ya se ajusta hoy a un criterio de comercialización sin público presente.

En ese centro comercial, los locales cierran las operaciones de forma telefónica aunque, por efecto del veto al ingreso de clientes todavía vigente, se multiplican las videollamadas en la previa de cada venta.

Según informaron desde la Municipalidad de San Isidro, desde que la comuna dio luz verde para la vuelta de los centros comerciales, sólo un pelotón de 30 comercios instalados en Unicenter levantó sus persianas.

Te puede interesar Momento ideal para construir o refaccionar: qué recomiendan expertos para quienes tengan dólares cash

"Esto se refleja en varios empleados que se reincorporaron a sus puestos de trabajo de forma directa, y más empleo en los sistemas de delivery propios de las empresas o terceros, puestos de logística y fabricación", se indicó. Entre los comercios que reactivaron su funcionamiento vale mencionar a la cadena de hamburgueserías McDonald's.

Consultadas por iProfesional, fuentes de la compañía de "fast food" indicaron que "el local de Unicenter solo está funcionando bajo la modalidad de McDelivery".

"Se arma el pedido en el local con el protocolo de siempre, doble bolsa y triple sello de seguridad, y se entrega en la puerta a los repartidores de las apps", detallaron. El punto comercial de la compañía en el centro comercial mencionado volvió a funcionar con su promedio habitual de 10 empleados.

"El local de Soleil no está operando en este momento", informaron desde la cadena.

Además de McDonald's, también reabrieron las locaciones de de Zara, The North Face, Portsaid, Como quieres que te Quiera, Ted Bodin, Grisino, Puma, Falabella, Rochas, Estancias y QuikSilver, entre otras marcas. Dicho movimiento implicó la reactivación inmediata de 250 puestos de trabajo directos.

Te puede interesar Volvió a funcionar Unicenter: cómo se atiende a los clientes del shopping

"La entrega sí o sí tiene que ser por sistema de delivery, no por 'take away'. No hay muchos locales que estén funcionando. Los que están, cumplen bien el protocolo. Estamos sosteniendo el trabajo de mucha gente, de empresas de logística, fabricación y los propios empleados de los shoppings", dijeron desde la comuna.

Las marcas de indumentaria encabezan el lote de 30 locales que ya reabrieron en Unicenter.

Cómo se previene el contagio

Para evitar el contagio de estos empleados -por el momento los únicos con permiso para ingresar a los centros comerciales-, las compañías que iniciaron el "operativo retorno" se comprometieron ante la Municipalidad de San Isidro a garantizar el traslado del personal por fuera del transporte público, además de mantener como prácticas obligatorias en los locales el uso de barbijos, máscaras, alcohol en gel e incluso guantes.

Como nunca antes, las marcas con presencia en Soleil y Unicenter intensificaron campañas de difusión de productos en redes sociales como Instagram, además de habilitar nuevas líneas de teléfono con el fin de alentar las compras por Whatsapp y videollamadas.

Te puede interesar ¿Quién le dio plata a Vicentin?: informe de Cambiemos refuta que la responsabilidad haya sido de la gestión macrista

A la par de esta decisión de los privados, San Isidro viene implementado controles permanentes a los locales. En esa dirección, Mauricio Gómez, subsecretario de Inspección General de la comuna activó operativos periódicos con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos dispuestos.

"Controlamos que los comercios cumplan el protocolo sanitario municipal y propio del centro comercial. Es importante corroborar que no se esté haciendo otro tipo de sistema de venta que el establecido, para evitar la aglomeración de gente. Todo está funcionando bien y eso es importante porque de esta manera mucha gente puede volver a trabajar", indicó.

Por ahora los únicos que pueden ingresar a los centros comerciales en San Isidro son los empleados de cada local.

Desde la municipalidad aportaron un testimonio respecto de las características de los controles vigentes. "Nos toman la temperatura para entrar. Después, nos higienizamos bien las manos, las suelas de los zapatos con lavandina, respetamos la distancia, usamos tapabocas y evitamos el contacto directo con el cliente", expuso Flavia Páez, del local "Estancias".

¿Cuándo podrá regresar el público a estos centros comerciales? En San Isidro predomina el escepticismo en cuanto a la posibilidad de habilitar la vuelta en un corto plazo. Anticipan, sí, que de funcionar de forma óptima el método vigente lo que seguiría es una luz verde al "take away". La modalidad podría comenzar a estar disponible a partir del mes de julio.