Estos emblemáticos restaurantes de Buenos Aires cierran para siempre, en medio de una crisis histórica

Focos de la gastronomía, como Puerto Madero y Palermo sienten el embate de la crisis y se pierden locales con mucha historia. Los detalles

El rubro de los restaurantes es uno de los más golpeados por la pandemia. Tanto es así que, tras unos meses de soportar la cuarentena, ahora los cierres definitivos de locales comienzan a precipitarse.

En ese contexto, este lunes se conoció que La Parolaccia y La Bistecca, dos emblemáticas marcas pertenecientes a los hermanos Pablo y Federico Lore decidieron cerrar locales. A su vez, bajaron la persiana del Centro de Elaboración Personalizado CEP de La Boca , donde trabajaban 95 operarios.

La semana se había confirmado el cierre de dos restaurantes emblemáticos de Palermo, El Trapiche y el Rey del Vino. Ambos locales, ya tradicionales de la zona por su trayectoria de décadas, no pudieron sortear la inédita coyuntura que pesa sobre la economía del país.

Por qué cerraron locales de La Parolaccia

Si bien muchos redefinen su paquete accionario, otros como los hermanos Lore prefieren desprenderse de locales que les ocasiona un alto costo de alquiler y se aferran a los restaurantes propios. Saben que falta todavía para la reapertura y ven complicado el futuro a una capacidad del 50%.

El primer cierre oficializado es el del restaurante Parolaccia Casa Tua de Puerto Madero. En el frente, ubicado en avenida Alicia Moreau de Justo 276, casi Corrientes, ya no queda ni el cartel con la marca.

La despedida en redes señaló: "Queridos clientes: Los extrañamos y no vemos el momento de poder retomar las actividades para volver a recibirlos en nuestros locales, con la pasión de siempre. En este momento tan difícil, no son todas buenas noticias. Debido a la pandemia mundial que nos impacta a todos, el local La Parolaccia Casa Tua (Puerto Madero), no volverá a abrir sus puertas. Este es un golpe muy duro para nosotros, ya que en nuestros 30 años de trayectoria, siempre hemos apostado al futuro y crecimiento de nuestro país. Los esperamos muy pronto en todos los demás locales, con el espíritu y cariño de siempre, a todos nuestros clientes. Un gran abrazo y gracias por el apoyo de siempre".

Además, el grupo empresario tiene más locales como el de La Parolaccia Trattoria en Barrio Norte, Pilar, Belgrano, San Isidro y Puerto Madero, Del Mare en Puerto Madero, Dolce & Caffe en Belgrano, Casa Tua Palermo y Downtown en Puerto Madero Este.

A fin del año pasado, abrió La Parolaccia Recoleta. Sumado a los locales de La Bistecca de Martínez y Puerto Madero.

En el sector gastronómico aseguran que de los 11 locales Parolaccia y dos Bistecca sólo se quedarán con poco más de la mitad.

La pandemia golpeó duro al sector gastronómico y La Bistecca cerrará sus puertas

Por eso, ya comenzaron a convocar a los trabajadores de La Parolaccia Di Mare de Puerto Madero y de La Bistecca de Martínez para "arreglar" su desvinculación de la empresa. Todo indica que serían los próximos locales que podrían bajar su persiana, aseguran sus trabajadores.

En un contexto de pandemia, donde están prohibidos los despidos, los hermanos Lore igual desvinculan a trabajadores. Ya cerraron la planta Centro de elaboración personalizada CEP de La Boca. Allí trabajaban 95 operarios, desde esas instalaciones se producía la famosa pasta italiana, el pan, las salsas y se despachaba el vino y el hielo para todos los locales.

Alan Molina, trabajaba desde hace 8 años en el CEP que pertenece al mismo grupo, bajo el nombre Food and Service, afirmó que "desmantelaron el Centro hace dos semanas, porque están cerrando seis locales, el de la Bistecca de Martínez, Parolaccia Casa Tua de Puerto Madero, Parolaccia Di Mare de Puerto Madero y tres locales más, alguno de zona norte. Nos deben el sueldo de mayo, lo único que cobramos fue el ATP del Gobierno nacional".

Castigo a trabajadores de La Parolaccia

En medio de la pandemia, Molina aseguró que los trabajadores despedidos que reclamaron por el pago de los sueldos y por una indemnización justa, recibieron un castigo.

"Como hace quince días, la empresa se enteró que íbamos a hacer un reclamo en avenida Libertador 5836 donde están los dos locales de La Parolaccia y la oficinas de la empresa, nos depositaron a cada trabajador $1 en nuestras cuentas en concepto de sueldo", explicó.

Asimismo, detalló que "desvincularon a 95 personas del Centro de elaboración, alrededor de 50 trabajadores de Casa Tua en Puerto Madero, más alrededor de 100 entre La Bistecca Martínez y Di Mare, un total de casi 250 desvinculaciones", según indicó el diario BAE.

¿Qué sucederá con los restaurantes tras la pandemia?

"A todos nos quieren comprar la renuncia y pagarnos migajas, un compañero con 23 años en la empresa y un sueldo de $48.000 se fue con $420.000 porque le dijeron que era eso o ir a juicio. Estamos en una situación complicada y se abusan de eso", puntualizó el trabajador.

El cierre oficial de una de los cuatro locales de La Parolaccia en Puerto Madero, se suma al de Sottovoce a pocos metros. Pero no serán los únicos que desaparezcan de la zona.