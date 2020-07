YPF se suma al grupo de empresas que buscan reperfilar sus deudas

La petrolera estatal pretende extender el pago de u$s1.000 millones que vencen en el 2021 con una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON)

Mientras el Gobierno sigue sin poder cerrar la reestructuración de su deuda soberana con una oferta que no capta interés entre la mayoría de los acreedores externos, YPF se suma al grupo de empresas que encararon un proceso de reperfilamiento de sus pasivos.

El objetivo de la petrolera estatal se basa en estirar el pago de u$s1.000 millones en Obligaciones Negociables Clase XLVII previsto para marzo del 2021.

Lo hace en momentos en los cuales los riesgos, las incertidumbres y las suposiciones sobre el futuro de la economía argentina y la del resto del mundo son innumerables, en el marco de un escenario post coronavirus que a nivel local podría estar marcado por la inflación o la posible hiperinflación, a la par de la depreciación y devaluación del peso.

En este sentido, la petrolera que preside Guillermo Nielsen intentará recolectar algo del nivel de credibilidad y aceptación logrado hasta ahora por las empresas que ya salieron a extender los plazos de sus vencimientos.

La petrolera ofrecerá distintas alternativas a sus acreedores para postergar los pagos

Estrategia

Como estas compañías, el objetivo de YPF es el de mantener las fuentes de trabajo en el marco de una coyuntura de profunda crisis económica como la actual y en donde el mercado petrolero también se derrumbó a pisos históricos por las consecuencias económicas surgidas de las estrictas medidas sanitarias para combatir el coronavirus.

La estrategia es negociar tiempo con los tenedores de sus deudas para preservar el equilibrio financiero, garantizar la continuidad y la seguridad de las operaciones. Es decir, obtener una mayor liquidez y flujo de efectivo que le permita financiar sus actividades durante los próximos años sin el fantasma del default rondando.

En este conjunto de empresas se encuentran Aeropuertos Argentina2000 (AA2000), que pudo diferir hasta el año próximo el pago de bonos por u$s400 millones.

Lo mismo hicieron varias compañías del sector de la energía y de los hidrocarburos que se arriesgaron a recurrir al mercado de capitales para encontrar un salvavidas a la complicada situación actual.

Por ejemplo, la energética MSU Energy, dedicada a la generación que emitió ONs no convertibles en acciones, con vencimiento en 2024 y con un monto total de u$s250 millones para refinanciar pasivos.

También Metrogas, que pretende colocar ON por hasta u$s600 millones en los mercados; o Petroquímica Comodoro Rivadavia, que busca emitir ON por hasta u$s400 millones; Naturgy BAN, que analiza lanzar un programa de ON por hasta $2.000 millones tal como también busca hacer la cementera Loma Negra, con ON por hasta u$s150 millones de los cuales planea salir ya a ofrecer u$s50 millones.

La petrolera que preside Guillermo Nielsen busca que acepten su propuesta para extender plazos de sus vencimientos

La propuesta

En el caso de YPF, la propuesta consiste en ofrecerle a quienes adhieran al canje un pago en efectivo y una nueva serie de ON con vencimiento final en 2025.

De esta manera, por cada u$s1.000 de valor nominal de la Clase XLVII, el inversor obtendrá u$s100 en efectivo y u$s950 en la nueva serie de ON Clase XIII que además tendrá cuatro amortizaciones anuales a partir del 2022 y mantendrá el mismo cupón de intereses del 8,5% anual.

"Desde fines de 2019, YPF se encuentra activo en el mercado de capitales buscando alternativas competitivas como parte de su plan financiero del año, que contempla, entre otras, la posibilidad de extender el vencimiento de esta serie para mejorar su perfil de vencimientos", señala el comunicado dado a conocer por la petrolera para explicar el alcance de su propuesta.

En este sentido, un informe de la consultora First Capital da cuenta que la incertidumbre en los flujos de caja de las empresas y la calidad crediticia de los activos impactó en las colocaciones de deuda privada.

"Las emisiones de las grandes empresas que venían promediando en el último año financiamiento mensual en el orden de los $18.000 millones, creció un 50% en el primer trimestre de 2020 pero cerró abril con poco más de $5.000 millones, marcando una caída del 70% respecto al promedio del año en curso", resalta el documento.

Se agrega que 2021 será un poco más activo si se tiene en cuenta que junto con YPF habrá un calendario cargado de vencimientos de títulos, como los del holding de hidrocarburos Pan American Energy (PAE) o los que deberán afrontar Telecom y Mastellone, entre otras.