Casi 200 fábricas paralizadas: por la pandemia faltarán juguetes para el "Día del Niño" e incluso árboles para Navidad

El sector acumula 3 meses de parálisis casi absoluta y el stock de principios de año se comercializó por completo con el inicio del aislamiento obligatorio

Con alrededor de 180 compañías sumidas casi en la parálisis total, y a tono con lo que viene ocurriendo en otros ámbitos de la economía, el sector de la producción de juguetes atraviesa uno de sus peores momentos en décadas. El parate que exhibe el segmento tiene como base que el 90 por ciento de las fábricas se encuentran ubicadas en el conurbano bonaerense, el área con mayor número de contagios y uno de los espacios alcanzados por el endurecimiento de la cuarentena.

El freno en cuestión, anticiparon a iProfesional las entidades del sector, redundará en faltantes que se harán visibles en el cercano "Día del Niño" y se extenderán incluso hasta fin de año. Aseguran que incluso habrá muy poca disponibilidad de árboles de Navidad.

La producción de juguetes en la Argentina comprende 10.000 empleos cuyos salarios, hoy por hoy, son completados en gran medida con el aporte de los ATP oficiales.

El sector arribó a 2020 tras completar 4 años de macrismo que resultaron letales para la producción local: en ese lapso, la importación de artículos del rubro se duplicó. Y los fabricantes domésticos pasaron de ostentar una participación en las jugueterías del 50 por ciento -año 2015- al actual 30 por ciento.

Con el cambio de gestión, la actividad comenzó a ganar competitividad hasta la irrupción del Covid-19. Desde marzo a esta parte, lo que comenzó a predominar es la falta de producción, el endeudamiento de las compañías, la imposibilidad de cumplir con el pago de impuestos, y los malabares para seguir sosteniendo sus respectivos planteles de empleados.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) su titular, Emmanuel Poletto, anticipó a iProfesional el desabastecimiento con vistas al cercano "Día del Niño".

"Estamos a 40 días de la fecha y, salvo las plantas que están en parques industriales, la mayoría se encuentran totalmente cerradas. En Argentina somos muy competitivos en producción de juguetes de plástico, juegos de mesa y didácticos, disfraces, triciclos, monopatines, pelotas, muñecas. Esos artículos, justamente, son los que llegarán con faltantes para el 'Día del Niño'", aseguró.

"Durante la primera etapa de la cuarentena, con las familias quedándose en casa, se agotó el stock que teníamos de la producción que hicimos este año. En tanto no se pudo volver a trabajar con normalidad, salvo excepciones, ahora llegamos a esta situación de desabastecimiento. Faltará el producto nacional, que además suele ser el más barato en comparación con los importados", añadió.

Argentina es competitiva en producción de juguetes de plástico, juegos de mesa, disfraces, triciclos, monopatines, pelotas y muñecas.

Poletto anticipó que el parate que sufre la fabricación también será sentir incluso en la disponibilidad de productos pensando en las fiestas de fin de año.

"Las cuatro fábricas que elaboran en Argentina los árboles de Navidad no están trabajando. La producción debió iniciarse ahora y eso nunca ocurrió. También están muy complicados quienes producen artículos de cotillón. No hay eventos ni fiestas: no existe la demanda. La afectación es total para muchos de los integrantes de la cámara", expresó el directivo.

Cadena de pagos cortada

Poletto reconoció que, por efecto de la ausencia de actividad comercial, la mayoría de las fabricantes de juguetes adeudan impuestos y apenas cuentan con espalda para comprar materias primas.

"Los insumos ahora hay que pagarlos de contado. En tanto la cadena de pagos está cortada, los proveedores exigen el abono de esa manera. Al mismo tiempo, enfrentamos la complicación de los precios de esos materiales. Las petroquímicas aumentaron el valor de los plásticos en plena cuarentena", dijo.

El entrevistado sostuvo ante iProfesional que, además de la inactividad, los fabricantes nacionales siguen perdiendo terreno en las góndolas de las jugueterías en tanto China, importador determinante de la industria, retomó su ritmo de ventas al exterior tras haber sorteado el pico de la pandemia.

Además de un parate que ya suma tres meses, los fabricantes enfrentan el incremento de precios en insumos como el plástico.

"En Argentina tenemos fábricas cerradas mientras sigue entrando producto chino. Este año pensábamos volver a subir hasta acercarnos al 50 por ciento de participación que supimos ostentar en otros momentos. Pero estos 3 meses de falta de producción nos volverán a dejar con una cuota de mercado en nuestro país del orden del 30 por ciento", precisó.

Por último, Poletto expuso que la CAIJ elevó un pedido ante los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad para implementar distintas modalidades de ventas -una de ellas, "take away"- en las jugueterías. Siempre con vistas a, de esa forma, volver a encender la fabricación.

"Si se habilita el funcionamiento de las jugueterías, siempre bajo estrictos protocolos sanitarios, la industria volverá a ostentar un ritmo de fabricación interesante a partir de la demanda renovada. Quizás de esa forma comience a revertirse el escenario negativo. Si esto no ocurre de forma urgente, vamos a empezar a hablar quiebras. Es algo que todavía no ha ocurrido y queremos evitar a toda costa", concluyó.