Se vendió el primer Tesla en Uruguay: el dueño pagó u$s82.900 por el auto pero ya tiene tres problemas

El modelo, fabricado por la compañía que dirige Elon Musk, se ofreció a través de la plataforma de Mercado Libre en el país vecino

La automotora uruguaya Hilton Motors fue quien vendió el primer auto Tesla en Uruguay. La empresa, que trabaja desde 1967, importó un vehículo Model 3 de la fabrica estadounidense Tesla de autos eléctricos de alta gama.

La particularidad de esta operación es que la concesionaria, que también importa las marcas Suzuki, Subaru y Chana, publicó en Mercado Libre el primer auto Tesla para ser comercializado en el mercado uruguayo.

Desde Mercado Libre indicaron, de hecho, que fue la primera vez que un auto de esta marca apareció en su sitio web en Uruguay.

El comprador accedió al Modelo 3 luego de pagar 82.900 dólares. Esta versión, 100% eléctrica como todos los modelos de Tesla, cuenta con los siguientes detalles técnicos:

Alcanza los 100 km/h en 5,6 segundos.

Alcanza 225 km/h de velocidad máxima.

Cuenta con unos 400 Km de autonomía.

1 motor de tracción trasera completamente eléctrico: auto 100% eléctrico.

Cinco estrellas en seguridad.

Cámaras que ofrecen una visión de 360°

El vehículo se vendió en Uruguay a través de Mercado Libre

Los tres problemas que enfrenta el nuevo conductor

El primer problema que enfrenta el comprador es que no debe sufir ningún choque y debe rezar para no tener ningún problema técnico con el auto.

Sucede que una de las barreras que presenta el vehículo es que todavía no hay service ni repuestos de la empresa en Uruguay. Desde a agencia explicaron a El País que "como hay varios Tesla en Uruguay, lo que se haría es traer un mecánico especializado de México para brindar el servicio".

No obstante, el proyecto del servicio técnico todavía no tiene fecha "porque, como el primer Tesla recién va a llegar, y el segundo arriba en un mes y medio, es una experiencia nueva y no se sabe el éxito que va a tener todo. La idea es ser los importadores exclusivos".

El otro problema tiene que ver con la autonomía: la recarga sólo se podrá realizar de forma doméstica, dado que no hay conectores disponibles en las calles como sucede en Europa o en Estados Unidos, de modo que por el momento el propietario tendrá dificultades en realizar viajes de más de 400 kilómetros, que es la autonomía que tiene el vehículo.

El otro punto clave es que el comprador no podrá disfrutar de todos los beneficios que ofrece el auto en Estados Unidos. Tesla se destaca porque sus vehículos son de conducción autónoma, sin embargo, según advirtió El Observador, en Uruguay esto no es posible. ¿Por qué? Desde Hilton Motors cuentan que al no estar cargados los mapas de conducción, no se puede activar ese modo de conducción.

El comprador del Tesla Modelo 3 pagó 82.900 dólares

Según Autoblog Uruguay, hasta el momento solo hay cinco autos de la firma de Elon Musk en el país vecino: dos del modelo X y tres del modelo S. La particularidad es que estos fueron importados por particulares; el Modelo 3 fue el único importado por una concesionaria.

A su vez, Hilton Motors informó que traerá un segundo auto del mismo modelo de color blanco. "Si sale todo bien" con ese nuevo vehículo, "la idea es traer dos o tres más dentro de tres meses más o menos", señalaron.