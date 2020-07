Un mítico bar porteño está al borde del cierre ¿Qué iniciativas hay para salvarlo?

Los daños provocados por la pandemia del coronavirus son impactantes, tanto para el comercio en general y como para el sector gastronómico en particular.

Desde hace casi 120 días, los bares y restaurantes están cerrados y la situación es desesperante para todos, algunos de los cuales ya no podrán volver a abrir sus puertas para atender al público.

En este marco, el diputado del Frente de Todos Matías Barroetaveña presentó un proyecto de declaración manifestando preocupación frente al inminente cierre del Bar "Esquina Homero Manzi", ubicado en avenida San Juan 3601, en el barrio de Boedo, el cual se encuentra dentro del registro de bares notables de la ciudad.

La crisis golpea al sector gastronómico

El cese de actividades pone en peligro la continuidad laboral de 160 trabajadores y trabajadoras. Estos trabajadores han sido incluidos en la ATP por el Gobierno nacional, pero el legislador sostuvo que "es necesario un aporte complementario de la Ciudad, como lo ha hecho el Gobierno de la provincia de Buenos Aires".

El diputado Matías Barroetaveña expresó que "el gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta debe impulsar de manera urgente políticas de protección del trabajo que complementen las medidas asumidas a nivel nacional", y alertó que "de lo contrario, se destruirán miles de comercios y puestos de trabajo en la ciudad de Buenos Aires".

Bares, restaurantes y hoteles: impactante número de cierres definitivos

La baja de persianas y la pérdida de puestos de trabajo gobiernan entre restaurantes y hoteles. De marzo a esta parte, según organizaciones del rubro, más de 3.800 emprendimientos cerraron sus puertas de manera definitiva y el pronóstico es que el número se intensificará de aquí al final de la pandemia. Desde la irrupción del Covid-19 en la Argentina a esta parte, cerca de 46.400 empleos resultaron suprimidos por efecto del aislamiento establecido y el derrumbe del consumo.

La perspectiva es por demás de negra: actores de la gastronomía y los alojamientos estiman que este año concluirá con 120.000 puestos de trabajos formales destruidos dado el contexto sanitario y económico.

De acuerdo a precisiones aportadas desde FEHGRA, la federación que nuclea a toda la actividad gastronómica y hotelera del país, la crisis que atraviesan las empresas es la peor en toda la historia del sector.

"En mayo se han perdido 3.870 empresas en relación con febrero de este año y se registraron 46.400 empleos menos en abril que en enero, proyectándose que en el año se destruirán hasta 120.000 empleos registrados y casi 280.000 empleos totales", se detalla vía un informe al que accedió iProfesional.

"La caída de la actividad en hotelería en junio fue del 94,9 por ciento, el número de empresas hoteleras que prevén el cierre de continuar la situación actual alcanza el 75 por ciento -en junio manifestaron estar en esta situación el 65 por ciento de las empresas-", añade el trabajo.

Según FEHGRA, sólo el 23 por ciento de los empresarios hoteleros pudo abonar el total de los salarios de junio. "El 21 por ciento pagó el aguinaldo totalmente, el 27,7 por ciento pagó servicios públicos, el 17.9 por ciento pagó impuestos. Sólo el 10.8 por ciento pudo pagar proveedores, y tan solo el 1.5 por ciento pudo cobrar sus cuentas pendientes", indicaron desde la entidad.

En cuanto a la gastronomía, la actividad evidenció una caída superior al 80 por ciento durante el mes de junio. "El número de empresas gastronómicas que prevén el cierre de continuar la situación actual alcanza el 74 por ciento", expone el informe.

"El 21 por ciento de los empresarios gastronómicos pudo pagar el total de los salarios de junio. Sólo el 12 por ciento pagó el aguinaldo totalmente. Sólo pudo pagar totalmente los impuestos el 7,1 por ciento, los servicios el 16,9 por ciento, el alquiler el 12,1 por ciento, y las cargas sociales el 10,8 por ciento. El 23.7 por ciento pago a proveedores y solo el 2.4 por ciento pudo cobrar sus cuentas pendientes", completa.

Es a partir de este escenario que los empresarios de la gastronomía y la hotelería redoblaron el pedido por una ley que establezca la emergencia de todo el segmento.

En concreto, solicitan nueva asistencia del Estado en el pago de los salarios, una reducción de las tarifas de los servicios públicos y el diferimiento de sus vencimientos. También, créditos a tasa cero y flexibles para capital de trabajo, exenciones impositivas y reducción del IVA en los servicios prestados por el sector.

Actores de la gastronomía y los alojamientos estiman que este año concluirá con 120.000 puestos de trabajos destruidos.

Capacidad que se pierde

En diálogo reciente con este medio, Graciela Fresno, presidenta de la federación, afirmó en virtud de guarismos como los expuestos, "el país perderá más de la mitad de sus hoteles de aquí a tres meses".

"El empresario que más puede resistir en este contexto a lo sumo tiene espalda financiera para resistir unos tres meses más. La pandemia obligó a cerrar prácticamente todos los alojamientos. En Buenos Aires, por exponer un caso excepcional, siguen abiertos unos 20 hoteles que tienen como función recluir a personas en cuarentena. El resto, por disposición sanitaria, debe mantenerse cerrado. Y así está el sector en general desde marzo", comentó a iProfesional.

Sólo el 23 por ciento de los empresarios hoteleros pudo abonar el total de los salarios de junio.

"En Capital Federal tenemos casos de hoteles que ya cerraron de forma definitiva. Los que bajaron persianas pero esperan al retorno de la actividad no saben cuánto tiempo más podrán resistir en esta situación de incertidumbre. La ayuda oficial no llegó a todos los empresarios del sector, de modo que las dificultades se multiplicaron para la mayoría de los emprendimientos", indicó la directiva.

"No estamos poniendo en discusión la efectividad o no de las medidas sanitarias que se han tomado. Acompañamos la cuarentena. Pero si no hay complemento con medidas económicas la mayoría del sector habrá desaparecido en cuestión de meses. Pensemos que hay hoteles a los que se no les asignaron los ATP, por lo que debieron seguir abonando de alguna forma propia el salario de los empleados", añadió.