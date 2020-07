Hot Sale inmobiliario: colapsó el sitio por la cantidad de interesados

Arrancó este lunes y se extenderá hasta el 30 de julio. Durante esos días, ofrece unidades a un precio considerablemente menor que el de mercado

El primer Hot Sale inmobiliario, que arrancó este lunes y se extenderá hasta el 30 de julio, comenzó con un gran volumen de visitas que hicieron que el sitio colapsara, si bien desde la organización ya estaban trabajando para reponer la plataforma.

En cuanto a las consultas, estas comenzaron ni bien se activó la web y ya llevan agendadas 30 citas presenciales para mostrar los inmuebles para cuando estén autorizadas, indicó el diario La Nación.

"La web colapsó, lo cual es una locura porque no es que estamos vendiendo licuadoras, así que ahora estamos trabajando para reponerla. Otra cosa importante es que a las 00 ya estaban entrando consultas, es decir que muchos esperaron hasta esa hora para ingresar, lo que demuestra una gran expectativa", dijo en diálogo con el citado matutino Florencia Rossi, directora de Compañía de mercado, la inmobiliaria que organiza el evento junto al Grupo SyG, especializado en el desarrollo de eventos del sector.

En principio, el sitio outletinmobiliario.com.ar iba a tener 120 unidades de proyectos en pozo, en construcción o recién terminados con descuentos de entre el 20 y el 40%. Prometían desde monoambientes por u$s62.000, hasta unidades de dos ambientes en pozo por u$s70.000.

Rossi aclaró que no son inmuebles fallados ni proyectos que estén de oferta. "Lo que se hace es un descuento sobre el precio de lista de uno o dos unidades de cada emprendimiento. Después del outlet vuelven a su precio de lista original", señaló.

Demanda contenida

"La propuesta responde a una demanda contenida, es decir, existen compradores interesados en invertir, pero están a la espera de que haya un sinceramiento en los valores de las propiedades", aclara Rossi a iProfesional.

En este contexto, fue el equipo comercial de Outlet inmobiliario el que detectó que estos ajustes en los precios podrían beneficiar a ambas partes: vendedores y compradores.

"Además, esta propuesta ofrece una ventaja competitiva: reunir 100 oportunidades en un solo lugar. Es un sitio solo de oportunidades, evitando así que cada persona navegue, perdiendo tiempo por diferentes portales, buscando opciones y comparando entre ellos. Esto último es algo que consideramos tan simple como disruptivo, algo que el mercado venía necesitando", analiza Darío Sokoswski, fundador y director de Grupo SyG.

Del 20 al 30 de julio, se podrá elegir y comprar entre más de 100 viviendas publicadas

¿A qué tipo de propiedades podrán acceder los interesados? Habrá:

Ofertas pozo

Otras en proceso de construcción

Viviendas a estrenar

Este hot sale tiene ventajas tanto para compradores finales como para inversores. Para los primeros les asegura que, con el mismo monto, podrán acceder a más metros: los organizadores aseguran que hasta se pueden duplicar los ambientes, pasado de uno a dos.

Para los inversores, como ya lo saben, estas rebajas se suman a un momento en el que las propiedades ya vienen perdiendo valor, lo que conforma un combo perfecto para maximizar el retorno.

"Se pueden hacer paquetes de compra de varias unidades a un mismo desarrollador, en uno o más edificios, con descuentos muy tentadores. El ladrillo fue, es y será una excelente inversión y el mejor resguardo de valor", agrega Rossi.

Al momento de ver los números concretos, estos son algunos de los precios que desde la organización resaltan:

Propiedades de pozo, a partir de u$s1.700 el metro cuadrado.

Departamentos terminados, en Palermo, desde u$s2.200 el metro cuadrado.

Oficina a estrenar, en Belgrano, u$s2.000 el metro cuadrado.

Cocheras de edificio, en Caballito, para renta, desde u$s14.000 (el precio normal ronda entre los 22 y los 25 mil dólares).

La operación es virtual hasta el contacto. "Luego la reserva se realiza de forma tradicional, en contacto con el equipo comercial. Habrá un amplio equipo de profesionales para responder cualquier tipo de consultas", detalla Rossi.

Los compradores podrán acceder a propiedades con hasta un 35% de descuento

Oportunidad para invertir

"Esta es una nueva oportunidad comercial en el Real Estate. Articular los diferentes actores de la cadena con beneficios para todos. No hay límite", se entusiasma la directora de Compañía de Mercado.

Lo cierto es que el sector inmobiliario viene viviendo un trimestre totalmente planchado, por eso este hot sale se muestra como una oportunidad tanto para compradores como para los empresarios del área. "Es positivo que los distintos jugadores podamos trabajar juntos para empezar a mover el mercado de una vez por todas: desarrolladoras, constructoras, inmobiliarias, compradores, inversores y firmas como el Grupo SyG", explica Rossi.

"La idea no es hacer caer los valores de mercado, sino dar un puntapié para que se empiece a mover. Lo que queremos es que el inversor se vea tentado y el consumidor encuentre la propiedad que buscaba, esa a la que hace un tiempo no podía acceder. Lo que el outlet inmobiliario logra es que en 10 días, en un solo lugar, un solo sitio, el comprador puede entrar a buscar oportunidades por debajo del precio de lista y no entrar a cinco portales diferentes", resume la especialista.

¿Cómo acceder a las ofertas? Simplemente entrando al portal www.outletinmobiliario.com.ar. Quienes se inscriban, además, recibirán notificaciones y recordatorios.