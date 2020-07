Comercios: pese a la flexibilización, ventas van en picada y la mitad de los locales de galerías no reabrió

La pérdida de poder adquisitivo se hizo sentir en la reapertura de los comercios "no esenciales". Cerca de 3.500 locales pidieron créditos al Ciudad

Más allá del optimismo de los empresarios pyme, lo cierto es que la flexibilización de la cuarentena por ahora está muy lejos de garantizarles oxígeno a los comerciantes de la Ciudad. Según confiaron a iProfesional fuentes de la actividad, aquellos locales que reabrieron sus puertas esta semana acumularon una facturación promedio del orden del 20 por ciento respecto de la etapa previa a la pandemia.

A la par de la variable sanitaria que sigue pesando en términos de circulación de personas, lo cierto es que la pérdida de poder adquisitivo complica cualquier plan de recuperación. Y aunque el segmento comercial se cuida de decirlo, la escalada de casos de Covid-19 reactivó la preocupación ante un eventual nuevo endurecimiento del aislamiento si los números de contagios no se relajan.

Según datos aportados por FECOBA, la federación que nuclea a emprendimientos comerciales en esta zona de la Argentina, el 54,8 por ciento de los comercios que reabrió sus puertas señaló que el nivel facturación en esta primera semana de flexibilización se ubicó entre el 0 y el 25 por ciento.

Desde la entidad confirmaron a este medio que el 20 por ciento de los puntos que podía retomar actividades no levantó sus persianas. Esto es, alrededor de 12.000 comercios que más allá de la luz verde oficial se mantuvieron inactivos y no se sabe si volverán a abrir en algún momento.

"En lo que respecta al nivel de afluencia de público, el 80,6 por ciento de los consultados observó menos gente que un día normal previo a la cuarentena", en referencia a la merma en la compra ya por efecto de la mencionada pérdida de poder adquisitivo.

Comercios que no sobrevivieron a la cuarentena

En diálogo con iProfesional, Fabián Castillo, presidente de FECOBA, comentó que en este retorno de buena parte del comercio local, segmentos como la gastronomía siguieron acumulando números en rojo. Expuso, además, que de los 7.000 comercios instalados en galerías comerciales prácticamente la mitad cerró de manera definitiva.

"Seguimos trabajando en un plan de rescate para el sector, en combinación con el Gobierno de la Ciudad. El 3 de agosto volverían los comercios de las avenidas como Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Avenida de Mayo. Esperamos que no haya cambios, que no cambien estos planes, porque en estos últimos días los números de la pandemia subieron muy fuerte. Más que nunca, tenemos que tomar los máximos recaudos para que no se vuelva a afectar la actividad", dijo.

El 20 por ciento de los puntos comerciales que podía retomar actividades no levantó sus persianas.

"Si bien no ocurrieron contagios en los locales o entre los comerciantes, desde la Ciudad insisten con los cuidados. Se entiende que así como no hay que enfermarse, tampoco se puede provocar un escenario de inanición por falta de trabajo. Ojalá no se decida ir para atrás con las aperturas. La curva actual no tiene que ver con el comercio y la industria, pero entendemos la preocupación que generan los números", añadió.

Pedidos al Ciudad

En simultáneo, Castillo expuso que las líneas de créditos habilitadas para los comercios de la Ciudad ya suman miles de pedidos. Se trata de alternativas habilitadas por el Banco Ciudad por montos de hasta 500.000 pesos, a pagar recién en un semestre, y a una tasa fija del 12 por ciento.

"Se lanzó hace una semana y ya se alcanzaron los 3.500 pedidos. El banco entregó 1.000 mientras evalúa el resto de las solicitudes. La idea llegar a 10.000 créditos entregados en breve. Y que la posibilidad también esté disponible para las fábricas que funcionan en Capital", dijo.

De mantenerse lo acordado con Ciudad, el 3 de agosto volverá la actividad comercial en las avenidas de Mayo, Santa Fe, Córdoba y Corrientes.

Para acceder a las líneas de crédito mencionadas es necesario:

• Contar con el certificado Mipyme que otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo

• Tener una habilitación vigente o en trámite del Gobierno de la Ciudad.

"Los comerciantes con interés en acceder al financiamiento pueden iniciar el trámite a través de la página de FECOBA o en la misma Web del Banco Ciudad. El objetivo, como se dijo, es recomponer el capital de trabajo. Esto apunta a compensar las enormes dificultades que enfrentó y enfrenta el sector comercial a la hora de acceder al crédito bancario. Estamos hablando con el Gobierno nacional para ampliar este tipo de alternativas", concluyó Castillo.