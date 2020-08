Shoppings "asfixiados": suman pérdidas multimillonarias y negocian "reconvertirse" para abrir como galerías

Los centros comerciales de Capital Federal suman meses de ingresos igual a 0 en conceptos como el alquiler de locales. Se intensifica la vacancia

La situación de los centros comerciales en Capital Federal y el conurbano bonaerense mutó de dramática a terminal. De esa forma lo definen los popes de la actividad, que observan con angustia y malestar cómo el grueso de las actividades económicas vuelve a funcionar mientras sobre los shoppings continúa la veda total.

Sin perspectivas de reapertura en lo inmediato, los actores del segmento negocian con la Ciudad la posibilidad de al menos levantar las persianas para operar a modo de galerías comerciales. Señalan que existe el peligro de una vacancia de locales histórica si no hay luz verde para operar antes de septiembre.

Desde entidades como la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) informaron a iProfesional que sólo en los primeros 4 meses de pandemia el segmento perdió algo más de 550 millones de pesos en concepto de expensas no cobradas.

En julio el número no mejoró: el rojo se ubicó por encima de los 100 millones en la misma moneda.

Apenas el 20 por ciento de los locatarios mantuvo los pagos por ese concepto, siempre según la CASC, pero en la entidad dan por descontado que para cuando reabran los centros comerciales el rubro habrá perdido cerca del 25 por ciento de sus inquilinos comerciales. Esto es, alrededor de 2.500 que quedarán vacíos.

Te puede interesar Coca-Cola lanzará su primera bebida alcohólica en América Latina: cuándo vas a poder tomarla

Sólo en los primeros 4 meses de la pandemia los shoppings perdieron más de 550 millones de pesos por expensas impagas.

"Durante la primera parte de la cuarentena, cada mes, las pérdidas estuvieron por arriba de los 137 millones de pesos. Hablar de una situación dramática, a esta altura, es quedarnos cortos. Si no abrimos en el transcurso de agosto vamos a tener un derrumbe histórico. Ya no nos sirve que nos habiliten opciones como el ´take away´. Necesitamos la reapertura inmediata y que ayuden al sector en cuestiones impositivas como el pago de tasas", dijo a iProfesional Mario Nirenberg, gerente general de la CASC.

"Las empresas dueñas de los shoppings viven básicamente del cobro de alquileres y ese concepto hoy no existe. No se están pagando. Y tenemos una mora en las expensas cada vez mayor. Los centros comerciales están construidos, previstos para un funcionamiento de 30 a 40 años, por lo que seguirán de pie más allá del contexto. Lo que sí es claro es que a este ritmo, si no tenemos una vuelta rápida, para cuando otorguen la habilitación vamos a estar con una vacancia récord", anticipó.

Reabrir como galerías comerciales

Nirenberg comentó que la entidad y los empresarios del ramo intensificaron las negociaciones para reabrir en Capital Federal bajo la modalidad de galería comercial, tal como acaba de concretar el shopping Los Gallegos en Mar del Plata.

Te puede interesar Sector estrella: estos son los excelentes sueldos que pagan y los puestos más buscados por empresas de tecnología

"Vemos cómo abren todos los sectores pero los shoppings siguen postergados en Buenos Aires y el conurbano. Pedimos, otra vez, que se nos deje operar casi como comercios de proximidad. Para los vecinos, sin que exista la posibilidad de que la gente llegue utilizando el transporte público, por ejemplo. No es un pedido caprichoso: Estamos tratando de garantizar la continuidad de por lo menos 6.000 puestos de trabajo", enfatizó el directivo.

Los empresarios del rubro apuntan a garantizar la continuidad de 6.000 puestos de trabajo en el AMBA.

Desde esa perspectiva, el gerente general de la CASC explicó que la alternativa planteada ante las autoridades contempla el funcionamiento de los locales instalados y continúa manteniendo inactivos los patios de comidas, las áreas de entretenimiento y los complejos de salas de cine.

"Se operaría siempre con distanciamiento social, puestos con alcohol en gel, medición de temperatura de quienes ingresan. Bajo el formato de galería comercial se garantizaría que la gente sólo se acerque a los shoppings para comprar y no como una alternativa de paseo", comentó Nirenberg.

"Hoy tenemos a varias de las principales empresas con presencia comercial en los centros comerciales que están devolviendo locales. Necesitamos detener esta caída. Ese 25 por ciento de los locatarios que no reabrirán se ampliará si no tenemos respuestas positivas en breve. No sabemos quién seguirá manteniendo su local de aquí a un mes", concluyó.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ