Mazazo a los shoppings: ahora les quitaron el delivery y anticipan estallido de vacancia

En dos semanas pasaron de negociar el "take away" a directamente no poder hacer entregas. El agravamiento de la pandemia acelerará el cierre de locales

Por Patricio Eleisegui • 11.36hs • Negocios 25.05.2020