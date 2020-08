Crisis global: cierra otra cadena de pizzas favorita en EE.UU.

El grupo NPC, que opera diferentes marcas, se declaró en bancarrota y cerrará las puertas de sus famosos locales de pizzas en diferentes partes del mundo

Las franquicias de comida rápida siguen cerrando sus puertas alrededor del mundo debido a la crisis económica que enfrentan en medio de la pandemia, y ahora llegó el turno de una de las pizzerías más reconocidas.

Se trata de Pizza Hut, que cerrará ciento de ubicaciones y muchas más se encuentran en un panorama incierto tras la declaratoria de bancarrota de una importante franquicia que las lidera.

La cadena está bajo el mando de NPC International, que opera cerca de 1.300 restaurantes de Pizza Hut, y se declaró en bancarrota debido a una deuda de mil millones de dólares.

La empresa en dificultades, NPC, y la compañía matriz Yum Brands, llegaron a un acuerdo que contempla el cierre de hasta 300 ubicaciones de Pizza Hut, además pondrán a la venta las 927 ubicaciones restantes.

Las 1.300 ubicaciones de NPC International representan la quinta parte de todos los restaurantes de Pizza Hut en Estados Unidos. Aún falta ver cuáles son las 300 ubicaciones que cerrarán de forma permanente.

Se sospecha que las ubicaciones con menor rendimiento sean las primeras en cerrar. Sin embargo, de acuerdo con Eat This, Not That!, se especula que se le dará prioridad a los restaurantes que han aprendido a depender del servicio para llevar.

Desde que inició la pandemia, las cadenas de comida rápida se han enfocado en el servicio para llevar y a domicilio, y Pizza Hut está tratando de enfocarse en eso. Incluso, la marca ha reportado los mayores ingresos por comida para llevar y entregas en los últimos ocho años en mayo.

El cierre contemplado no significa un adiós definitivo para Pizza Hut, pero sí a cientos de ubicaciones y algunos servicios que cautivaron a las familias.

NPC International también opera cerca de 400 restaurantes Wendy’s, pero aún no se sabe si la marca de hamburguesas se verá afectada.

Esta segunda ola de cierres no solo afectará a Pizza Hut, franquicias como Denny’s, Dave & Buster’s, Applebee’s y Cheesecake Factory podrían anunciar el próximo cierre de cientos de ubicaciones.

Además otras marcas reconocidas ya han cerrado varios puntos de ventas.

Hace unos meses, la compañía Dunkin’ Donuts anunció que cerrará 800 de sus tiendas en todo Estados Unidos. Al cierre de su segundo trimestre, la compañía reportó perdidas y afecta mayormente a sus lugares de venta de bajo volumen.

En un comunicado, la empresa indicó que las 800 tiendas representan alrededor de 8% de las tiendas en Estados Unidos.

Por otro lado, otras marcas de renombre internacional se vieron obligadas a achicar sus negocios en medio de la pandemia.

McDonals's, otra cadena en crisis.

Aproximadamente, 200 ubicaciones de McDonald’s serán cerradas este año en Estados Unidos, con lo que la compañía está acelerando los cierres que ya tenía programados.

El director financiero, Kevin Ozan, reveló que la compañía planea cerrar las ubicaciones de menor volumen, de las cuales más de la mitad se encuentran dentro de tiendas Walmart alrededor del país.

La compañía ha estado cerrando ubicaciones dentro de las tiendas Walmart en los últimos años, después de tener un aumento de ellas en los años 90, destaca WEHS, citando a Restaurant Business Online.

Las ubicaciones totales de McDonald ‘s han disminuido cada año desde 2014, cuando presentó un pico.

