Productores sobre la empresa estatal para la Hidrovía: "Promesa de más corrupción"

En un comunicado, consideraron que se debería poner recursos en un órgano de control independiente en lugar de una sociedad con participación estatal

Productores autoconvocados señalaron que la decisión del Gobierno de manejar la Hidrovía a través de un acuerdo con los gobernadores y creando una sociedad estatal "es otro clavo en el ataúd de la competitividad argentina y la promesa de más corrupción".

En un comunicado, la Productores Autoconvocados Argentinos indicaron que con la Sociedad del Estado para la Hidrovía "lo que se viene es una nueva flota estatal de dragado y más obras caras con retornos para gremios aliados".

"El proyecto para la próxima licitación supone que la Sociedad del Estado cobre el peaje. Y dado que las provincias aliadas son accionistas, se llevarían parte de las ganancias. Como supo hacer su socio político, Néstor Kirchner, es ahora Alberto el que compra voluntades de gobernadores arrastrados con promesas de futuras riquezas. Total, con aumentar el peaje un 20%, son 40 millones de dólares más, por año, para repartir", dijeron los productores.

Productores autoconvocados pidieron que se designe a un órgano independiente para evitar maniobras de corrupción

Plantean interrogantes

En la organización destacan que hay interrogantes sobre si Gendarmería seguirá controlando, quién va a tener el poder de policía sobre el control de cargas, qué va a pasar con los puertos privados, si van a aumentar los peajes, entre otras cuestiones.

"Una vez más un gobierno kirchnerista pervirtiendo causas justas y aprovechando motivos ciertos para desarrollar corrupción y una gestión del poder que perjudica a los productores agropecuarios y al país", precisaron.

En ese grupo de autoconvocados remarcaron que el Gobierno debería "licitar la Hidrovía de forma transparente y poner recursos en un órgano de control independiente".

"Ahora prorrogan por un año a partir del vencimiento en 2021. ¿Por qué? Porque en 10 meses no hicieron nada para licitar. Pero no podés dejar de dragar o en dos semanas no pasan los buques. Esta prórroga implica perder al menos u$s250 millones de dólares. Esa pérdida se traslada al costo de transporte que pagan productores y comerciantes por cada buque que recorre la Hidrovía, encareciéndose los costos de producción, en especial de los que exportamos", destacaron.

Nueva gestión estatal

Según trascendió, ahora se creará un Consejo Federal de Hidrovía, de carácter consultivo, integrado por el Ministerio de Transporte de la Nación -actualmente a cargo de Mario Meoni- y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

Hace unas semanas, Meoni había adelantado "la voluntad presidencial de que se trasforme en una hidrovía de carácter federal". Anticipó entonces que el nuevo modelo de gestión contemplaría "las opiniones de todos los sectores involucrados, tanto de gremios, operadores portuarios, generadores de carga y las 7 provincias involucradas". En ese sentido, está previsto que en ese organismo también participen entidades empresarias, gremiales, representativas de usuarios y organismos académicos.

Es "muy importante que el proceso de licitación de la Hidrovía permita dar un horizonte de 20 o 30 años hacia el futuro de desarrollo de la región",dijo el ministro en una teleconferencia que mantuvo con Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Hidrovía: se estatizará con la participación de siete provincias

La UNL sería convocada por el Gobierno nacional para conformar el equipo técnico que diseñará y desarrollará los pliegos licitatorios de la futura gestión estatal, que más allá de la conducción podría seguir contando con los servicios privados de dragado, señalización y balizamiento que se brindan actualmente por parte de empresas especializadas.

"El interés de trabajar con las universidades nacionales es porque creemos que el desarrollo del transporte de personas y de carga, y la logística son las universidades de la región las que mejores respuestas nos puedan dar", argumentó Meoni. Y puntualizó que "en el caso de la UNL, es muy importante todo el conocimiento que nos puede aportará en el proceso licitatorio de la hidrovía del río Paraná".