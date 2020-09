Así es el ambicioso plan económico que la industria le presentó a Alberto Fernández

Menos presión tributaria. incentivos fiscales para inversiones. paritarias dinámicas. prejubilación por riesgo de Covid-19. son algunas de las propuestas

Fomento de nuevas inversiones y empleo; financiamiento para la producción; recuperación de exportaciones industriales; inversión pública para reactivar la demanda; mayor utilización de la tecnología y el desarrollo federal de las pymes, forman parte del plan económico para la reactivación productiva que los industriales acaban de presentarle al Gobierno.

Una propuesta que se conoce días antes de las supuestas 60 medidas que el Gobierno anunciará para intentar sacar a la Argentina de la dramática crisis que sufre actualmente y que colocan al país al borde del abismo.

El escenario elegido fue el particular evento organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) para conmemorar el día de la industria en un acto del que participaron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El objetivo fue plantear ante las autoridades una serie de medidas para impulsar el desarrollo productivo federal y de empresas de todos los tamaños.

Con medidas que se centran en la creación de incentivos tributarios a la inversión y el empleo; la ampliación del financiamiento productivo en los canales bancarios y del mercado de capitales; la recuperación de exportaciones industriales; la reactivación de la demanda; el desarrollo de la Industria 4.0 y la incorporación de nuevas tecnologías, la consolidación de una política PyME y la profundización del desarrollo regional. El evento tuvo como sede la planta de pinturas Sinteplas ubicada en la localidad bonaerense de Ezeiza, y propiedad de Miguel Ángel Rodríguez, vicepresidente PyMI de la UIA.

Desde ese establecimiento se transmitieron los discursos a través de YouTube y con una escasa presencia física de los principales miembros del Comité Ejecutivo de la UIA.

En ese marco, y antes de las palabras del Jefe de Estado y del titular de la cartera de producción, Miguel Acevedo le reclamó al Gobierno una serie de medidas tendientes a recuperar la productividad del país.

Y aclaró que los problemas del sector son anteriores a la pandemia y se reflejan en la pérdida de un cuarto de la producción industrial per cápita desde el 2011 y se contrajeron un tercio las exportaciones industriales. También que, entre ese mismo año y el 2019, se perdieron cerca de 108.000 empleos, de los cuales 60.000 ocurrieron por la crisis del 2018 y el 2019.

"Debemos encontrar los acuerdos y las políticas correctas para potenciar lo que somos capaces de hacer y fortalecernos a partir de nuestros propios activos, que son muchos", dijo el titular de la UIA en su discurso en el cual también le mencionó al Presidente el documento de la entidad que condensa la mirada industrial.

Día de la Industria : los empresarios plantearon un plan urgente al Presidente.

En ese marco, Acevedo pidió potenciar la inversión productiva mediante una profunda reforma tributaria que promueva la generación de valor, la formalización del empleo y la producción.

"Este difícil contexto que estamos atravesando evidencia cómo la informalidad le quita recursos al país y carga el peso tributario cada día más sobre el sector formal. Argentina necesita mejor tributación, eliminando los impuestos distorsivos", agregó.

Otro de los puntos salientes de la propuesta se vincula con la necesidad de generar incentivos para la creación de más empleo abandonando las políticas públicas de asistencialismo y transformándolas en incentivos "de un nuevo ecosistema laboral que promueva la productividad".

A modo de reclamo, Acevedo les pidió a las autoridades nacionales más diálogo a la hora de debatir una propuesta de este tipo, recordando que "esto lamentablemente no sucedió durante el tratamiento de la Ley de Teletrabajo en el Parlamento".

El tercer vértice de la propuesta de la UIA se relaciona con dejar de lado programas como el FOGAR, que fue muy útil para asistir a las empresas durante la pandemia, y contar con un verdadero sistema de financiamiento productivo.

También aumentar las exportaciones fue otra propuesta de la UIA mediante el desarrollo de incentivos para sostener y ganar nuevos mercados. "Argentina necesita generar divisas para crecer y hacer sustentable el reciente acuerdo de la deuda externa", aseguró Acevedo.

En su discurso también hubo tiempo para analizar el sistema educativo y vincularlo con los avances de la tecnología 4.0 "para aggionarnos y entender el nuevo mundo en el que desarrollamos la actividad productiva".

Para Acevedo, la industria demostró haber estado a la altura de las circunstancias que la pandemia del Covid-19 reclamó. "Abastecimos a cada región del país, adaptamos nuestras líneas de producción para fabricar aquello que la pandemia exige. Y, sobre todo, estamos sosteniendo el empleo y la producción, también gracias a políticas públicas como el programa ATP", detalló el empresario cordobés.

Pidió que, en un mundo plagado de incertidumbres, la dirigencia en su conjunto le ofrezca a la sociedad algún grado de certeza, con la búsqueda de consensos para evitar disputas que consideró "estériles" y que no ayudarán a llevar adelante la agenda de temas.

"Pocos países del mundo tienen lo que tenemos nosotros. El capitalismo industrial nacional tiene tradición y muchos ejemplos de éxito, que no pudieron llegar a ser de clase mundial porque el país no los acompañó, sino todo lo contrario. Hoy tenemos otra oportunidad de impulsar ese desarrollo. No la debemos dejar pasar", sostuvo durante su discurso en el cual remarcó las urgencias de volver a crecer; contar con una macroeconomía previsible; proyectar el desarrollo. "La urgencia nos tiene que empujar al acuerdo, antes de que la falta de acuerdo nos empuje a un crisis más profunda", advirtió Acevedo.

Reducir la presión impositiva, un reclamo persistente del sector industrial.

Qué propone la UIA

De manera concreta, el documento al cual el titular de la UIA califica como "clave" mantener y ampliar las medidas fiscales y monetarias anunciadas, brindar incentivos para sostener las exportaciones y aliviar la presión impositiva del sector productivo.

La propuesta reclama consolidar una política económica de mediano plazo que tenga como objetivo central la agregación de valor, la generación de divisas y la creación de empleo.

Como medidas urgentes desde la UIA se pide el cómputo de impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de impuestos.

Una cuenta corriente única tributaria; asistencia a empresas por costos adicionales; ampliación de moratoria impositiva; suspensión de multas y plan de facilidades; reprogramación de vencimientos impositivos; continuidad del ATP; sistemas integrales de protección del empleo; pre jubilación extraordinaria por Covid-19 para trabajadores en edad crítica.

Además, reactivar un mecanismo simplificado de asistencia a empresas; compre nacional en planes de infraestructura; acceso al mercado de compras públicas para pymes, emprendedores y empresas regionales

Se deben encarar una política monetaria que fomente el ahorro en moneda local; otra cambiaria previsible que sustente a la inversión productiva con precios relativos favorables y que permita relajar gradualmente los controles cambiarios, comprendiendo que la restricción de divisas genuinas ha sido la principal limitación al desarrollo productivo.

En cuanto a las políticas tributarias, la UIA pide que promueva la inversión y el empleo con incentivos focalizados. Para eso, sostienen los industriales, es central que no se creen nuevos impuestos que afecten más a la sostenibilidad de las empresas.

Al mismo tiempo, consideran imprescindible avanzar con una nueva visión para conectar formación con empleabilidad y empleo con productividad, buscando generar más y mejores empleos a partir de una estrategia de competitividad y agregación de valor. También proponen que exista una política de ingresos que reduzca la nominalidad de la economía y establezca precios relativos estables que brinden mayor previsibilidad para todos los sectores.

En cuanto a las relaciones laborales, piden una reforma que habilite negociaciones colectivas más dinámicas; marco normativo para trabajadores autónomos económicamente dependientes; regularización del trabajo no registrado e incentivos diferenciales a la creación de empleo.

Lo más destacado del plan

▪ Cómputo de impuestos a los débitos y créditos como pago a cuenta

▪ Cuenta corriente única tributaria

▪ Asistencia a empresas por costos adicionales

▪ Ampliación de la moratoria impositiva

▪ Reprogramación de vencimientos impositivos

▪ Incentivos fiscales para la inversión productiva

▪ Amortización acelerada

▪ Reducción de la presión fiscal

▪ Promoción de grandes proyectos

▪ Incentivos para la radicación de parques industriales

▪ Incentivos a la producción local y a la infraestructura energética en gas y electricidad

▪ Continuidad del ATP

▪ Sistemas integrales de protección del empleo

▪ Prejubilación extraordinaria por Covid-19 para trabajadores en edad crítica

▪ Reactivar un mecanismo simplificado de asistencia a empresas

▪ Habilitación de negociaciones colectivas dinámicas

▪ Marco normativo para trabajadores autónomos económicamente dependientes

▪ Regularización del trabajo no registrado

▪ Incentivos diferenciales a la creación de empleo

▪ Línea puente productiva vía redescuentos

▪ Instrumentos de inversión para el capital de trabajo

▪ Creación de instrumentos de cobertura

▪ Promoción de instrumentos del mercado de capitales y mayor inversión de fondos institucionales

▪ Línea de crédito para la inversión

▪ Financiación de exportaciones

▪ Banco de desarrollo

▪ Adecuación del sistema normativo crediticio

▪ Mesa nacional de promoción de exportaciones

▪ Readecuación del esquema de derechos y reintegros a las exportaciones

▪ Resolver la burocracia del comercio exterior

▪ Consorcios exportadores para impulsar la internacionalización de las pymes