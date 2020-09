Mi negocio Personal: como crear una tienda online de manera fácil y llegar a millones de compradores con un clic

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, son más de 20 millones los "e-shoppers" que realizan compras online en el país

El comercio electrónico vive un 2020 de consolidación. Empujado por un aumento sostenido tanto de la oferta como de la demanda, el canal online gana cada vez más terreno, al tiempo que los argentinos se acostumbran cada vez más a la experiencia de comprar a través de la web.

Es más: solo en abril se registró casi un 90% de aumento en la cantidad de productos vendidos a través de la web, tendencia que se consolidó con el correr de estos meses de aislamiento.

A esto se suman datos recientes de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), que revelan que buena parte de los profesionales y "entrepreneurs" apuntan directamente a alternativas digitales para dar a conocer y comercializar sus productos. Asimismo, aquellos que aumentaron sus ventas por este canal, lo hicieron entre un 20% y hasta en un 60%.

Para atender a este segmento pymes que, en muchos casos, dan sus primeros pasos en el eCommerce, Telecom lanzó Mi Negocio Personal, una solución de tienda virtual integrada que permite a los microemprendedores digitalizar su local, sea un quiosco, una librería o una mercería, disponerlo a medida y vender a través de las redes sociales que quiera con métodos de pago integrados.

Mi Negocio Personal: una vidriera con millones de potenciales compradores

La plataforma se destaca por ofrecer tres diferenciales:

-Se ofrece por 3 meses sin cargo, lo que permite bajar las barreras de entrada para los pequeños vendedores.

-No cobra comisiones por venta; en su lugar, simplemente cobra una tarifa mensual.

-Permite acceder a una red potencial de millones de compradores gracias a su vinculación con Club personal. De esta manera, cuenta desde el primer momento con una comunidad cautiva a la cual ofrecer sus productos más allá de poder llegar de una nueva manera a los clientes de cercanía.

Por otro lado, Telecom apuesta a aprovechar con este servicio el segmento del Social eCommerce: la experiencia de la plataforma apunta a canalizar ventas a través de las redes sociales y aprovechar la cadena de valor que brindan los nuevos "influyentes", que van desde los cotidianos o "microinfluencers" (personas comunes que no se ven a sí mismas como influencers) hasta los influencers profesionales.

Para ello, Mi Tienda Personal ofrece la posibilidad de sumar los perfiles de Instagram, Facebook, Whatsapp y otras redes que utilice el comercio. A través de ellas pueden enviarse los links de compra y cobro e, incluso, armar listados de "personas influyentes" que pueden ayudar con las ventas, como vendedores o "embajadores de marca".

De esta manera, el usuario decide qué redes utiliza para su difusión, qué metodología de pago (que incluye Mercado Pago, Todo Pago, las principales tarjetas y efectivo) y el formato de entrega: desde correo y delivery hasta a pie en aquellos comercios que sean de cercanía.

A todo esto se suma además la posibilidad de disponer de métricas claras y al instante del negocio, un aspecto fundamental que permite saber en tiempo real qué vendieron, cómo lo hicieron y en qué momento, junto a más de 300 opciones de diseño para el marketplace, orientadas a todo tipo de dispositivos.

Planes a medida del vendedor

En esta primera etapa, Personal ofrece 4 planes dependiendo del tamaño del negocio:

- Plan Lite ($699 por mes): que incluye la tienda online, 500MB de almacenamiento, soporte y catálogos de productos, entre otros beneficios

- Plan emprendedor ($1.699 por mes): además de la tienda, agrega integración con los Shops de facebook e Instagram, 1GB de almacenamiento, la posibilidad de sumar cupones de descuentos y catálogos de productos, entre otros

- Plan Empresa ($3.499 por mes): está diseñada para pequeñas y medianas empresas y, además de los beneficios de los planes económicos, suma importación de productos vía Excel, Webservice/ Vinculación vía API, ventas internacionales y pagos multi moneda, entre otras funciones.

-Plan Pro ($6.499 por mes): incorpora todas las funciones del resto de los planes, más catalogación profesional con productos tipo "Pack", "Combos", "Grupo de Productos", "Shop by Look" y "Productos Personalizables", Up Selling y Cross Selling; entre otros.