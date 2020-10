¿Se va o sigue?: se judicializó la pelea en torno al "cierre" de RE/MAX y asoman nuevos "agujeros" en la operatoria de la red

Los abogados de la red movieron sus fichas y fueron a tribunales. ¿Cuáles son los ilícitos que estaría cometiendo la firma y qué ocurrirá con sus clientes?

Transcurrido algo más de un mes de oficializada la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) de prohibir a la empresa RE/MAX ejercer la actividad inmobiliaria, la continuidad de la red de franquicias se debate ya en el terreno judicial. Y, a partir de ese proceso, la firma sigue sumando semanas de funcionamiento comercial más allá de lo dispuesto por el organismo y el combate sin cuartel a ese tipo de negocios que mantienen las inmobiliarias tradicionales.

Según indicaron a iProfesional representantes legales del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), los abogados de RE/MAX Argentina SRL movieron sus piezas y ahora batallarán directamente contra la IGJ en la arena judicial.

En medio de ese proceso, la firma se garantizó la posibilidad de seguir operando y por eso el grueso de los comercializadores que operan bajo la bandera de la franquiciante no modificó sus respectivos negocios más allá de lo sucedido en septiembre.

Es más: los asesores legales de CUCIBA incluso reconocen que, al menos por el momento, no existe impedimento legal para que las inmobiliarias de la red sigan cerrando alquileres y compraventas utilizando la marca RE/MAX.

"Tras la presentación que llevaron a cabo los abogados de la compañía, RE/MAX Argentina SRL se hizo con la posibilidad de luchar contra la decisión de la IGJ directamente en tribunales. Hoy tenemos un escenario de enfrentamiento entre el Estado y la empresa. Si la IGJ se impone, a la empresa no le quedará otra que hacer efectiva la disolución de su operatoria", explicó Jorge Martín Irigoyen, referente legal del colegio porteño.

"Mientras tanto, siguen surgiendo detalles controvertidos sobre la operatoria de la red. Por ejemplo, RE/MAX Argentina SRL dice que tiene derechos de uso de la marca en el país, pero en la práctica sus apoderados jamás mostraron un solo papel que pruebe eso. Según la versión de sus directivos, funcionan con ese nombre a partir de un acuerdo con RE/MAX Internacional. Pero esta última no declara operaciones directas en la Argentina", añadió.

Por disposiciones vigentes, y en tanto RE/MAX internacional es una compañía extranjera, la red no podría operar de forma directa en la Argentina. Ahí se entiende la decisión de avanzar con el desarrollo de una "versión local" de la firma. El inconveniente, insistió Martín Irigoyen, está en el "ni" que enarbolan los responsables de la comercializadora doméstica.

"Si tienen contrato de uso de la marca, entonces tienen que oficializar cuánto es lo que pagan, cómo se reparten las regalías, el modo en que se transfiere al exterior. Nada de eso ha mostrado hasta ahora RE/MAX Argentina SRL. Si se prueba que la que opera en realidad es la empresa internacional, entonces ya no habrá dudas de que hacen negocios violando regulaciones locales", dijo a iProfesional.

"Es cierto que hoy no tienen impedimento legal para seguir operando. El inconveniente es que siguen operando de forma ilícita dado que las normativas prohíben que el corretaje sea llevado a cabo por personas no matriculadas. Y RE/MAX funciona a partir de incorporar puros agentes inmobiliarios que no están, justamente, matriculados en CUCICBA. En términos legales, están estos agentes están impedido hasta de facturar y sin embargo las inmobiliarias de la red siguen cerrando operaciones", afirmó el experto legal.

Hace poco más de un mes, la IGJ informó su decisión de prohibirle a RE/MAX ejercer la actividad inmobiliaria.

En cuanto a la situación de los franquiciados, Martín Irigoyen explicó que la presentación que derivó en el movimiento de la IGJ "es exclusiva contra RE/MAX Argentina SRL en tanto empresa", por lo que la denuncia no está orientada a los vendedores.

"Los clientes de la red están a salvo por efecto de la validez de los contratos, no es que la potencial disolución los complicaría. Pero tienen que tener en claro que cierran negocios con una empresa que no se sabe cómo opera con la red internacional, qué tipo de uso de marcas y manejo de regalías efectúa, y comete ilícitos en tanto opera con meros vendedores sin matrícula", enfatizó.

Detalles de la red

La red local de RE/MAX comprende más de 150 oficinas distribuidas en alrededor de 40 ciudades de la Argentina. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires la empresa en cuestión dispone de 50 puntos comerciales.

El mes pasado, desde la compañía reconocieron ante iProfesional que la medida de la IGJ podría afectar "la fuente de ingresos de más de 5.000 familias vinculadas con esta red de inmobiliarias".

En la geografía porteña diversos operadores coinciden en que, hoy por hoy, RE/MAX ostenta una porción del mercado inmobiliario cercana al 30 por ciento.

RE/MAX posee alrededor de 150 oficinas distribuidas en 40 ciudades de la Argentina.

Como ya expuso iProfesional en otras ocasiones, los colegios del ramo hace años que vienen apuntando contra RE/MAX por operar bajo un sistema que, denuncian, promueve inmobiliarias sin empleados propios, utiliza a los matriculados como meros "presta nombres" y alienta la multiplicación de "brokers" a través de cursos dictados por la misma compañía.

En esas actividades, que se extienden por breves semanas a diferencia de la formación universitaria que se exige entre martilleros, fuentes del ámbito de los martilleros aseguraron a este medio que los interesados abonan matriculas abultadas y hasta deben efectuar pagos adicionales en conceptos como vestimenta o uso de cartelería con los colores y logo del franquiciante.