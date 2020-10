Somos Industria 2020 virtual inauguró con la presencia de Axel Kicillof

Con la participación de más de 5.000 inscriptos y la firma de un memorándum de entendimiento entre Argentina y España inició la primera jornada del evento

Somos Industria, el gran evento industrial conformado por el 2º Congreso Industrial PyME, la 6º Exposición de Parques Industriales (EPIBA2020) y el 3º Congreso Internacional de Industria 4.0, fuer organizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), RedPARQUES Industriales Argentinos, y la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), y abrió las puertas de su evento virtual este lunes con una concurrida apertura que dio comienzo a su nutrido programa de actividades destinadas al sector industrial y sus protagonistas.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, y a los anfitriones Martín Rappallini, presidente de UIPBA; Darío Parlascino, presidente de RedParques Industriales; y Silvio Zurzolo, presidente de ADIBA, dieron comienzo al evento de modalidad online.

En el acto de inauguración también participaron otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como representantes de cámaras sectoriales y territoriales, organismos competentes, instituciones, Parques Industriales y más de 100 empresas de servicios para la industria.

Durante el acto inaugural, el gobernador señaló: "Felicito a los industriales y todo lo que han hecho hasta ahora, todos los que han trabajado en la industria durante la pandemia. Nuestra provincia de Buenos Aires tiene que ser respetuosa de los derechos, pero también con educación, ciencia, tecnología, con igualdad social, y sin dejar de lado un eje en lo productivo".

"No hay inclusión social si no hay productividad. La provincia es productiva o industrial, o si no, no es nada. Ese es el modelo virtuoso que estamos buscando. La producción y la industria tienen un mismo objetivo. Hoy los felicito por esta nueva edición de Somos Industria 2020 en condiciones tan adversas y que igualmente lo hayan podido llevar adelante", añadió.

También valoró la histórica unificación y coordinación de las organizaciones empresariales e industriales de la provincia de Buenos Aires.

"Me llena de alegría decir que en nuestra provincia tenemos una verdadera consolidación y trabajo de unificación con un protagonismo que venía faltando hace tiempo", enfatizó el gobernador.

Por su parte, Martín Rappallini expresó que "A lo largo de estos diez días de evento, los especialistas nos ayudarán a analizar, conocer y entender los posibles escenarios post pandemia; cuáles son las herramientas y alternativas para la reactivación y, fundamentalmente, el desarrollo del sector productivo".

"Creemos que lo más difícil está por venir. Salir de esta crisis nos plantea tres objetivos primordiales: hacer lo imposible para que se salven la mayor cantidad de empresas, acompañar la recuperación de las Pymes y construir la base para un desarrollo sostenible".

Y agregó: "Este último objetivo, deberá estar sostenido por un sistema impositivo pro inversión, por una legislación laboral que aliente la generación de empleo y un sistema financiero abocado al financiamiento productivo. Tenemos que aumentar la generación de divisas, alcanzar una estabilidad macroeconómica, y sin lugar a dudas reducir la pobreza a través de los efectos sociales de la industrialización".

Con más de 100 agrupamientos públicos, privados y mixtos representados en los distintos stands virtuales de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Salta y Santa Fe de EPIBA2020, el presidente de RedPARQUES Industriales Argentinos, Darío Parlascino, explicó: "Llevamos seis años sin interrupción dándole visibilidad a un sector históricamente no explotado. Hemos incentivado en estos últimos años a muchos gobiernos municipales y provinciales para que inclinen la mirada hacia el sector y legislen a favor de la aparición de inversiones para el desarrollo de parques industriales. Herramientas que les van a generar riqueza, ingresos genuinos, atracción de inversiones y más empleo".

"Nuestra voz ha sido escuchada y en plena crisis se están viendo nuevos desarrollos de parques en toda la Argentina que nos llevarán al crecimiento, porque somos parte del engranaje del futuro del país y el lugar para que los industriales puedan producir con seguridad y contenidos", completó.

Asimismo, durante la apertura del 3º Congreso Internacional de Industria 4.0 participaron Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Argentina; ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto Illera; el Embajador argentino ante el Reino de España, Ricardo Alfonsín; y los representantes de las entidades organizadoras, fue inaugurada con la firma del Acuerdo de colaboración entre Argentina y España para impulsar la transformación digital con el fin de mejorar la competitividad de las industrias, acelerando el desarrollo que servirá de base para promover un crecimiento económico en ambas naciones.

Matías Kulfas tomó la palabra y enfatizó la idea de que la industria vuelva a ocupar un lugar protagónico y señaló: "El memorándum de entendimiento entre España y Argentina da un paso firme en la dirección de la industria 4.0. Estoy seguro de que este entendimiento es el primero de muchos y conformará una base sobre la cual profundizar una cooperación fructífera entre ambos países y muchos otros. Además, estamos convencidos de que necesitamos el trabajo mancomunado entre el sector público y el privado, las empresas y los centros de investigación, y por qué no, de diferentes países para potenciar la capacidad del sector", y aseguró que necesitamos reconstruir nuestra economía y dar un paso en común en esta dirección.

En el mismo sentido, la ministra española María Reyes Maroto, recalcó: "La digitalización no es una opción, es una necesidad para garantizar la competitividad. Compartir casos de éxito, intercambiar información de políticas públicas y hacer que la respuesta a la pandemia sea una oportunidad para afianzar ambas industrias y salir de la misma con dos países más industriales".

Por su lado, Silvio Zurzolo, sostuvo: "Entendemos los momentos difíciles que estamos viviendo, pero debemos pensar en el futuro de nuestras pymes y de nuestro país. Así que nada mejor que arrancar este Congreso con la firma de un convenio de colaboración entre Argentina y España".

Y agregó: "Es difícil pensar en un país sin desarrollo industrial. Y a su vez, es difícil pensar en el desarrollo del sector industrial sin un Estado que acompañe, regule y genere condiciones para el crecimiento. Es imprescindible redoblar los esfuerzos para encontrar consensos básicos que nos acerquen a la unidad y nos permitan superar esta coyuntura traumática. Asumamos el protagonismo que nos corresponde como dirigentes. Intentemos cambiar las cosas, recuperemos la convicción, la iniciativa. Queda muchísimo por hacer, y es un reto maravilloso".

Por su parte, Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), celebró "esta unidad de las entidades que representan a las pymes y el trabajo que están realizando junto con el Estado. Hace tiempo que venimos uniendo nuestras fuerzas, y esa colaboración con visión a futuro hace que surjan nuevos proyectos todos los días. Con ese consenso, a partir de encuentros como el que comienza hoy, y a pesar de este contexto complicado, lograremos que las pymes sigan de pie".

Desde este lunes y durante 10 días consecutivos se buscará analizar la revolución industrial, la digitalización de la pyme, la inteligencia artificial aplicada en procesos productivos, la robótica y el desafío laboral 4.0; como así también los posibles escenarios y herramientas para el desarrollo del sector industrial en la post pandemia.

Para inscripciones: https://www.somosindustria.org/asistir

Para ver el programa completo: https://www.somosindustria.org/agenda