¿Por qué los emprendimientos desde pozo surgen como alternativa de inversión?

Un relevamiento realizado por el portal Zonaprop reveló el comportamiento de este tipo de inversión en los últimos meses del año

Los precios de los departamentos en pozo en la ciudad de Buenos Aires cayeron un 12,3% desde el primer trimestre de 2019 y son "el segmento con mayor caída del mercado inmobiliario".

Así lo destacó un relevamiento realizado por el portal Zonaprop, que indicó que Retiro y Parque Chas son los barrios con mayor baja en el precio de las unidades de pozo, y los precios allí hoy están un 20% por debajo del valor del primer trimestre de 2019.

Villa Urquiza, Núñez y Villa Devoto registran precios entre un 12% y un 14% por debajo de los primeros tres meses de 2019.

En Palermo, Chacarita y Colegiales, los valores descendieron un 9%; y en Belgrano bajaron un 8%; mientras que Barracas y Floresta son los únicos barrios que mantienen precios del segmento pozo por encima del nivel del primer trimestre de 2019.

En ese contexto, Daniel Cohen Imach, titular de la desarrolladora Step Developments, señaló que "la compra en pozo, y en pesos, es la mejor alternativa para capitalizarse a futuro: abonás cuotas en pesos, pero obtenés un bien que tradicionalmente se cotiza en dólares".

"Los ladrillos siguen siendo una inversión estable y recomendada porque el valor de construcción se encuentra en niveles más que adecuados; es el momento justo", afirmó.

Agregó que "los precios han estado bajando; en el caso de nuestro proyecto más reciente, Step Thames, un emprendimiento triple frente en Villa Crespo, lo presupuestamos en enero de este año a u$s 1.800 el metro cuadrado y hoy se encuentra en u$s 1.500, realmente atractivo".

Por su parte, Martín Funes, socio fundador de Meta Desarrollos, señaló que "la compra de pozo hoy es muy atractiva ya que se puede acceder sólo con un anticipo y luego cuotas en pesos ajustadas al costo de la construcción".

"Como la obra bajó sus costos en dólares, es posible conseguir metros que antes costaban u$s 3.500 ó US$ 3.800 a u$s 2.800 ó u$s 3.100. Y entendiendo que en los últimos años el dólar avanzó más rápido que el costo de la construcción, es posible encontrarse con un escenario en el que el costo del metro cuadrado sea aún menor a lo largo de la obra", detalló.

Meta Desarrollos lleva adelante la obra de Mit Hollywood, proyecto del Estudio Aisenson, ubicado en Palermo Hollywood, que según Funes "es uno de los barrios con mayor demanda de la Capital Federal".

En tanto, el director de la desarrolladora Grid, Luis Guido, sostuvo que "los precios de emprendimientos en pozo han bajado con el aumento del dólar".

"El valor en dólares está bajo, está históricamente bajo, en un valor históricamente difícil de encontrar en Capital Federal", indicó Guido.

Grid tiene dos emprendimientos en Villa Crespo con valores que rondan los u$s 1.500 y u$s 1.850 el metro cuadrado, con un pago inicial en dólares que ronda un 25% del valor total.

Oportunidad para invertir en boca de pozo con dólares

El informe señala que el precio promedio en dólares de los departamentos en venta en el distrito acumula una caída del 6,9% en el primer trimestre en comparación con el mismo período de 2019, con una baja más pronunciada en el caso de las unidades chicas, que tuvieron un descenso del 8,2% frente al 5,6% de las más grandes.

"Los departamentos en pozo son el segmento con mayor caída", destacó el reporte, en el que se destacó que "disminuyen un 12,3% respecto al valor del primer trimestre de 2019".

El análisis de la situación

Zonaprop puntualizó que "la baja del precio, si bien es importante, está muy por debajo de la baja significativa que sufrieron los activos financieros locales", entre las que puso de relieve los ADRs de IRSA y el Grupo Financiero Galicia, con descensos del 71% y el 73% interanual, respectivamente.

"Por ahora el Real Estate parece nuevamente destacarse como reserva de valor para el ahorro de los argentinos", resaltó, al tiempo que también indicó que desde abril de 2018, cuando comenzó el proceso de devaluación que aún perdura, "las unidades en pozo bajan un 10,7%, mientras que el Costo de la Construcción (de la Cámara Argentina de la Construcción) medido en dólares acumula una caída del 49,5%", tomando para el cálculo un dólar promedio entre el oficial y el Contado con liquidación.

Como conclusión, Zonaprop destacó que "se amplía, por tanto, el margen del desarrollador, generando incentivos para la inversión inmobiliaria" y además "se trata de una oportunidad para los inversores".

La construcción se encarece en pesos, pero sigue "barata" al considerarla en dólares.

Por su parte, el segmento de los anuncios de pozo en la Ciudad de Buenos Aires registra un proceso de mayor dolarización desde fines de 2016, ya que por entonces "la oferta nominada en pesos correspondía al 25% de los avisos", mientras que en la actualidad "solo el 3% de los avisos de pozo se anuncia en pesos, el 97% se anuncia en dólares".

En el comportamiento por barrio, Retiro y Parque Chas son los que muestran la mayor baja en el precio de las unidades de pozo, un 20% por debajo del valor del primer trimestre de 2019.

Villa Urquiza, Nuñez y Villa Devoto registran precios entre un 12% y un 14% por debajo del primer trimestre de 2019, en Palermo, Chacarita, Colegiales descendieron un 9% y en Belgrano bajaron un 8%. Por su parte, Barracas y Floresta son los únicos barrios que mantuvieron precios del segmento pozo por encima del nivel del primer trimestre de 2019.