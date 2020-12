Guerra del cemento: recrudece la pelea con el gremio y Loma Negra informó a la Bolsa que podría "suspender la operación"

La compañía, que representa casi el 50 por ciento de la oferta del insumo clave, suma 10 días de freno en sus hornos de Olavarría. El sindicato, más duro

Recrudece el enfrentamiento que vienen sosteniendo Loma Negra y el sindicato minero AOMA que maneja los hilos de Minerar, la principal proveedora de la piedra que requiere la firma de Olavarría para generar el cemento. Tras una parálisis en dos de sus hornos que ya suma 10 días, la compañía informó a la Bolsa que podría suspender operaciones si el reclamo se sigue extendiendo.

El sábado 5, la compañía frenó buena parte de sus actividades tras reavivarse un conflicto que inició en octubre. Las instalaciones en la ciudad bonaerense mencionada representan el 70 por ciento de la capacidad productiva instalada de la firma.

El dato no presentaría relevancia de no ser que, indicó a iProfesional Pedro Brandi, presidente de Construya -organización que integra a los principales proveedores de insumos de la construcción del país-, Loma Negra representa casi el 50 por ciento del flujo nacional de cemento.

La base de esta complicación está en un freno en la entrega de la piedra necesaria para elaborar el cemento. Esto, por efecto de la parálisis que sufre la compañía Minerar, que además abastece a otras cementeras como Holcim. Sus trabajadores, afiliados al sindicato minero AOMA, reclaman un nuevo encuadramiento y mejoras salariales.

"Los directivos de Minerar suspendieron a 12 trabajadores en plena conciliación obligatoria establecida por el Ministerio de Trabajo. Ante esa sanción, se decidió no retomar el trabajo. Llevamos más de un mes en este escenario de negociación y la compañía no reconoce los acuerdos ya alcanzados. Si falta cemento es por la postura inflexible de Loma Negra", comentó a este medio un representante sindical.

Desde AOMAR indicaron que el conflicto gira en torno a la planta L'Amali de Olavarría en tanto, siempre según el gremio, la cementera impediría a los trabajadores afiliarse al sindicato en cuestión. Héctor Laplace, titular de la organización, incluso habló de "extorsión" de Loma Negra a sus operarios en dichos recientes a una radio de Olavarría.

La contraofensiva de Loma Negra no se hizo esperar. Durante el último fin de semana, la empresa dio a conocer una solicitada donde responsabilizó a AOMA del faltante de cemento que, todo indica, comenzará a hacerse visible antes de que finalice esta semana.

En el sector de la construcción señalan que la firma controlada por los brasileños de Camargo Correa está a sólo horas de agotar su stock.

"Dado que nuestra compañía produce aproximadamente el 45 por ciento del total de cemento de Argentina y que el cemento no es un producto que pueda importarse fácilmente, el conflicto impulsado por AOMA pone en riesgo el abastecimiento en un momento en que el sector de la construcción está contribuyendo a movilizar una economía fuertemente impactada por los efectos de la pandemia", divulgó la firma.

"El reclamo por mal encuadramiento de convenio que ha llevado a AOMA a adoptar esta medida de fuerza es irrazonable, desde el momento que nuestro proveedor mantiene el mismo encuadramiento de convenio de su personal desde hace más de 20 años, el cual fue ratificado por la actual conducción del sindicato a través de dos actas negociadas en los años 2013 y 2018, y que las paritarias negociadas bajo ese encuadre a través de los años han llevado a aumentos superiores a los de cemento y con salarios actuales promedio bruto aproximados de $ 110.000 mensuales por trabajador", añadió.

La notificación de Loma Negra a la Bolsa, emitida en las últimas horas.

Sergio Faifman, CEO de Loma Negra, amplió estos conceptos. "En los próximos días vamos a tener que dejar de despachar porque no tenemos piedra para seguir abasteciendo", declaró, para enseguida indicar que este escenario " no surge exclusivamente por estos diez días que no están trabajando, sino porque hace un mes se venía trabajando a rueda muerta, con camiones que circulaban a un kilómetro por hora".

"No hay que olvidar la situación actual del país, estamos atravesando una pandemia inédita en la historia, tenemos indicadores de más de 40 por ciento de pobres y el sindicato está haciendo un reclamo desmedido, arovechando el repunte en los despachos de cemento de los últimos meses", agregó.

En el transcurso de este martes, gremio y compañía volverán a verse las caras en otra audiencia en el Ministerio de Trabajo.

Se profundiza el faltante

La parálisis en la producción de cemento ocurre en un contexto de desabastecimiento generalizado de materiales para la construcción.

Desde organizaciones como el mencionado grupo Construya anticiparon a iProfesional que más allá de la presión oficial -mediante la imposición de la Ley de Abastecimiento- la disponibilidad de insumos recién podría normalizarse a fines del inminente verano.

Ladrillos, hierros y accesorios comenzaron a faltar tras la reactivación de la construcción

La producción local, según la organización, todavía opera con un 30 por ciento menos de su dotación de personal habitual, por lo que el ritmo de generación de materiales continúa bajo. En contrapartida, el volumen de pedidos es tal que, hoy por hoy, la demora en la entrega de los materiales para la construcción que se elaboran en el país alcanza por lo general los 90 días. Y subiendo.

Pedro Brandi remarcó que las complicaciones actuales recién podrían estar superadas "para marzo". Nada de esto parece entender el Gobierno, que en los últimos días activó lo que en el sector de los comercializadores ya denominan con sorna la "policía del ladrillo" -mediante la Ley de Abastecimiento, que establece multas millonarias, entre otras sanciones- con el fin de aumentar la oferta en los corralones.