Avanza la venta de Edenor: por qué suma pasaría a Manzano

Manzano, Vila y Filiberti negocian con Pampa Energía la compra de Edenor bajo un acuerdo de confidencialidad. Cómo se llevará a cabo la transacción

José Luis Manzano, su socio Daniel Vila y Mauricio Filiberti -propietario de Transclor- firmaron un acuerdo de confidencialidad con el holding encabezado por Marcelo Mindlin para llevar a cabo la multimillonaria adquisición de Edenor. En un principio, la suma de la operación se elevaría a u$s140 millones.

Según revelaron fuentes que conocen el acuerdo, los tres empresarios presentarían a fines de la semana que viene la propuesta formal que vienen preparando. Estos están en gestionando la obtención de avales y garantías necesarias para realizar la oferta, señala EconoJournal.

En el aspecto técnico, es la Inversora Andina de Electricidad SA la que dirige la propuesta. La misma es la sociedad propietaria de Sodem, la controlante de Edemsa, la distribuidora eléctrica de Mendoza. La misma tiene el objetivo de facilitar la aprobación de antecedentes por parte del ENRE, el ente regulador de electricidad, que de llegar a la instancia deberá aprobar la posible presencia de Manzano y sus socios en Edenor.

Manzano es uno de los empresarios que negocia la compra de Edenor

Quiénes son los socios

Además de Vila y Filiberti - único fabricante de cloro en la Argentina- se suman a la lista otros empresarios que se paran junto a Manzano para proponer sus ofertas. Dos meses atrás, la segunda distribuidora de gas del país Naturgy realizó una oferta por u$s60 millones, pero no tuvo éxito. A este grupo de empresarios también se suman Jorge Aidar Bestene, arraigado en Chubut, donde es dueño del holding de medios Jornada y de una de las constructoras más importantes del área.

Aidar Bestane cuenta con imponentes contactos en la política de la región del valle, compuesta por Rawson y Puerto Madryn entre otras localidades. Su red de contactos podría surgir de su pasado como asesor de la gobernación durante la última gestión de Mario Das Neves. En la actualidad, se encuentra cercano a Ricardo Sastre: intendente de Puerto Madryn y candidato aspirante a gobernar la provincia en 2023.

El inglés Michael Stevens es otro interesado en adquirir el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica. Es conocido por sus vínculos con el mercado financiero londinense, y ya acompaña a Manzano en otras empresas en el sector energético como el ejemplo de Phoenix Oil&Gas.

Cuál es la oferta

En estos días, el grupo Manzano se dedicó a analizar el estado financiero de Edenor, basándose en documentación de acceso público. Dicha evaluación la esta llevando a cabo Germán Ranftl, CFO de Andes Energía y dueño de la confianza del ex ministro menemista. En el caso que Pampa dé el visto bueno a la oferta económica propuesta por su distribuidora, se podrá acudir a la instancia de due dilligence formal.

Las deudas de Edenor se elevan a US$130 millones, lo que podría encarecer la venta hasta a u$s300 millones

Son u$s140 millones son los que ofrecería el trío de empresarios por el 51,8% de Edenor perteneciente a Pampa Energía. Esta oferta podría ascender hasta el techo de u$s200 millones. La mitad restante se dividiría entre la Anses y la Bolsa bonaerense. Esta suma no contempla la deuda de Edenor, la cual se eleva a u$s130 millones, y la que podría impulsar la operación a acomodarse en 300 millones de dólares.

El atractivo de la gestión

A esta fecha, Edenor atrae por sus tres millones de clientes y su área de concesión, la cual cubre a una población de 9 millones de personas y más de 350 mil empresas, comprendidas en el norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires.

La última transacción que atravesó Edenor está fechada en 2005, cuando la firma EDF International -una subsidiaria de Electrecité de France- la había vendido a Pampa Energía por u$s100 millones. Dos años después, la compañía se hizo pública y comenzó a cotizar en Wall Street. De esta manera, la compra se tradujo en un rotundo éxito, ya que al desprenderse de un paquete de acciones recaudaron u$s700 millones, y su valor bursátil en el momento rondaba los u$s1.200 millones.

Acciones públicas

En el potencial caso de que la compra se efectúe, Manzano no tendrá la opción de monetizar el valor de la compañía en la bolsa dado que la empresa eléctrica ya figura listada en Nueva York. Contrario a la manera en que se hizo en el pasado, ya no podrán desprenderse de más acciones dado que la ordenación no permite subdividir el paquete, indica EconoJournal.

Es por esto que de realizarse la negociación, el consorcio Manzano-Vila-Filiberti deberá obligatoriamente llevar a cabo una Oferta Pública de Acciones (OPA) a los tenedores minoristas de Edenor, siguiendo la ley local.