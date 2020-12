Locales, en la lona: el 50% de los comercios está hiper endeudado, no calificaría al REPRO, y el verano será de más cierres

Ausencia total de turistas y migración por el calor harán de enero y febrero meses fatales. El 80% de los comerciantes prevé derrumbe de ventas en Navidad

La película de terror en la que están insertos los locales comerciales de la Ciudad parece no tener fin. La salida de la cuarentena resultó con la pérdida de al menos el 20 por ciento de los emprendimientos pero la sangría está muy lejos de concluir. Por el contrario, entidades del sector anticiparon a iProfesional que la quita de los ATP, sumado a las exigencias que demanda la alternativa REPRO y la meseta en el consumo que suele mostrar Buenos Aires en verano, redundará en una nueva ola de cierres que se activará durante los meses de calor.

Señalaron que, de los 100.000 comercios que se mantienen aún en pie, al menos la mitad acumula fuertes deudas en lo que hace a ingresos brutos, ABL, servicios en general y alquileres. Por esta misma variable, ese volumen de locales quedaría fuera de toda posibilidad de acceder al sucesor de los ATP.

Tampoco es que los REPRO representarían la salvación para los emprendimientos. Desde FECOBA, la federación que integra a las pyme del comercio y la industria en Buenos Aires y el conurbano, comentaron a iProfesional que, de acceder a ese beneficio, el aporte a cada sueldo rondaría un tope cercano a los 9.000 pesos. En cambio, los ATP directamente cubrían la mitad de cada salario.

Por otra parte, a la alternativa de financiamiento con 6 meses de gracia sólo accedieron cerca de 5.000 comercios y la herramienta financiera hoy ya no está disponible. Un aspecto complicado que se suma es que quienes obtuvieron esos créditos deberán comenzar a pagar la primera cuota en febrero, mes considerado "muerto" por la mayoría de los empresarios pyme de la Ciudad.

En ese contexto, los comerciantes juegan su "última bala" a las ventas en los días previos a la Navidad. Las expectativas, sin embargo, están por el piso: una encuesta realizada entre cientos de comerciantes adheridos a la entidad arrojó que prácticamente el 80 por ciento da por descontado que la demanda será muy baja.

"La mayoría de los comercios no calificará para el REPRO y eso ya suma una complicación grave dada la situación de los ATP. El REPRO pide no tener deudas impositivas y esto último es lo general para la mayoría de los comercios. La esperanza está puesta en que la Ciudad finalmente otorgue una moratoria. Confiamos en que habrá novedades en ese sentido en el transcurso de la próxima semana", comentó a iProfesional Fabián Castillo, presidente de FECOBA.

"No se ha podido pagar ingresos brutos, ni hablar del ABL y en muchos casos tampoco el alquiler. Enero y febrero serán meses fatales para el comercio. Lamentablemente hablaremos de nuevos cierres. El turismo no está viniendo, nadie sabe cuándo realmente se reactivará, tampoco habrá movimientos de oficinas. De hecho, hoy es no lo tenemos. Y mucha gente se irá de Buenos Aires", añadió.

Castillo remarcó que, sin moratoria oficial, lo que viene es una intensificación del paisaje de persianas bajas. Sostuvo, además, que los comercios que regresaron a la actividad llegan a esta última etapa del año sin capital para completar el stock de productos a la venta.

"En indumentaria y calzado son muchas las situaciones de comerciantes que no tienen fondos para reponer lo poco que venden. Y eso que la demanda sigue muy deprimida. A esta altura de diciembre las ventas están un 35 por ciento por debajo de los niveles previos a la pandemia. Le acabamos de enviar cartas incluso a la Presidencia de la Nación. Sin ayuda para pagar sueldos al menos durante el primer cuatrimestre del año lo que vamos a tener es un derrumbe peor al que ya vemos", concluyó.

El microcentro, una muestra

A tono con el escenario dramático, el microcentro porteño, describen los comerciantes, parece una escena de película futurista en la que la humanidad amenaza desaparecer. "Es un páramo, sobre todo los fines de semana", sintetizaron desde organizaciones que nuclean a los negocios en la zona de Florida y Lavalle. Como nunca antes en décadas, ese apartado de la Ciudad transita una ola de cierres que parece no tener techo.

En la zona de Florida y Lavalle cerca de 200 locales bajaron sus persianas de forma definitiva.

Desde fines de junio a esta parte, según pudo constatar iProfesional, el cierre de locales comerciales directamente se duplicó sólo en el punto comprendido por las peatonales.

Desde FECOBA informaron que cerca de 200 locales bajaron persianas de forma definitiva en este último tramo del año. A mitad de 2020, tal como expuso este medio, el número merodeaba los 100 y ya en ese momento se hablaba de catástrofe.