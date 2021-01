Venta de inmuebles bonaerenses: sigue la caída pero con un dato alentador

Un total de 12.560 compraventas de inmuebles se registraron en diciembre último en la provincia de Buenos Aires, según datos difundidos por el Colegio de Escribanos del distrito.

De acuerdo con las estadísticas elaboradas por la entidad, los números reflejan una caída interanual del 2,4%, ya que en diciembre de 2019 se habían registrado 12.873 escrituras.

A su vez, los montos totales mostraron un incremento del 43,3% respecto de diciembre de 2019 ($ 40.162.156.601 en 2020 y $ 28.018.746.675 en 2019), y el valor del acto de compraventa promedio, en tanto, evidenció un alza interanual del 46,9% ($ 3.197.624 en diciembre de 2020 y $ 2.176.551 en diciembre de 2019).

Respecto del mes anterior, se registró una suba del 70,9% ya que en noviembre se habían realizado 7.349 escrituras, y los montos se incrementaron en un 59,7% en igual período ($ 25.144.051.480 había sido el total de noviembre).

Sobre la cantidad de hipotecas, se informó que en diciembre 2020 se registraron 332, lo que representó una disminución del 29,5% respecto del mismo mes de 2019 (471 hipotecas), con una caída en los montos del 53,6% ($ 4.562.861.954 en diciembre de 2020 y $ 9.843.417.574 en diciembre de 2019).

En la variación de hipotecas mes a mes se advirtió un incremento del 30,7% respecto de los números de noviembre, período en el que se habían registrado 254. mientras que los montos crecieron en un 7,9% en dicho lapso ($ 4.227.164.375 en noviembre pasado).

Inmuebles en alquiler pasan a la venta

Gabriel Brodsky, director de la firma Predial remarcó que "mucha gente está saliendo de ese negocio histórico, que consistía en comprar una propiedad para tener una jubilación a futuro porque está dejando una tasa anual en dólares de apenas el 2%".

Ante la falta de perspectiva de incremento en los valores de los alquileres en el corto y mediano plazo, muchos consideran que no es una opción redituable mantener ese capital inmovilizado y están optando por hacerse de liquidez. Actualmente, un inmueble que vale u$s100.000 le genera al propietario un ingreso de apenas $30.000 por mes y esta situación no ayuda al que quiere vivir de un alquiler.

Desde Predial insisten que el alquiler tradicional, como ingreso familiar, dejó de tener sentido económico ya que por ejemplo "con el alquiler de un departamento de 2 ambientes en Palermo apenas se puede pagar un jardín de infantes de doble escolaridad".

"Vender esos inmuebles y reinvertir en departamentos desde el pozo es una oportunidad única de financiarse en pesos a largo plazo y no estar preocupado por la variable del dólar de todos los meses. El propietario compra m2 a precios muy atractivos y se capitaliza apostando a generar spreads", remarcó Brodsky.

Las obras a largo plazo son las que se presentan más accesibles, con cuotas en pesos ajustadas por el índice de la Cámara Argentina de Construcción, incluso después de la posesión. "El anticipo mínimo arranca en u$s 25.000 y el resto en hasta 136 pagos, desde $80.000", precisó Brodsky, cuya firma comercializa más de 40 edificios con entregas para fines de este año, 2021, 2022 y 2023.

Cada vez son más los propietaros que dejan de alquilar sus propiedades para ponerlas a la venta

Lo más conveniente es vender la unidad de pozo antes de escriturar para evitar todos los costos notariales y volver a reinvertir en ladrillos. "La tasa de retorno que produce la compra y venta de unidades en construcción supera ampliamente la de un alquiler y es por ellos que se ha convertido en una de las opciones preferidas", explicó Brodsky.

Y para aquellos que no quieren migrar a otro tipo de activos y cambiar de barrio al comprar desde el pozo, desde Predial sugieren volcarse al alquiler temporario ahora que reabrieron las fronteras al turismo. "Esto permitiría un ingreso dolarizado y alquilando un departamento dos ambientes a menos de 20 dólares diarios ya harían un buen negocio", detalló Brodsky, quién aconsejó aprovechar las excelentes oportunidades vigentes en su firma para tener un ingreso en dólares y una potencial apreciación del inmueble.

El "ladrillo" sigue calificando como resguardo de valor

En ese contexto, el arquitecto y corredor inmobiliario Oscar Puebla aseguró que después de la promulgación de la ley los alquileres se ajustaron los precios en un 50% promedio anual pero dijo que "debido a que muchos clientes retiraron las propiedades, las pocas unidades que quedan están en un valor que el mercado no está convalidando".

"Los propietarios no están dispuestos a bajar los valores debido a la incertidumbre de firmar un contrato a tres años con un índice que no se sabe que valor tendrá en un futuro", indicó.

Añadió que "la ley y el panorama económico del país no ayudan. La incertidumbre crea este clima. En tanto y en cuanto el panorama económico no mejore no va a cambiar la desconfianza de los propietarios".

Respecto de posibles medidas que debería tomar el Gobierno para poder mejorar las condiciones del mercado, Puebla consideró que "se necesita un plan que garantice una real reactivación económica".

Por otro lado, se refirió al sector de la construcción y el análisis no fue muy optimista. Precisó que "el mercado está muy golpeado" y, según su opinión, "la demanda no se va a reactivar prontamente".

No obstante, dijo que "hay precios de oportunidad" y que "si uno tiene la plata es mejor comprar".

"Por el momento, sigue siendo una buena opción invertir en ladrillos porque son un resguardo de valor", señaló Puebla.