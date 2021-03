Nafta más cara y pandemia disparan ventas de bicicletas: precio de modelos, accesorios y hasta seguros

Por el distanciamiento social y el encarecimiento de los combustibles, las ventas crecieron exponencialmente. Cuánto hay que gastar para andar en 2 ruedas

La venta de bicicletas se disparó a mediados del año pasado, a medida que las restricciones por la pandemia comenzaron a flexibilizarse y las personas buscaron evitar –en la medida de lo posible- utilizar el transporte público. Desde el sector remarcaron que la elevada demanda se sostiene aún en la actualidad y, de hecho, proyectan que una vez que pase el pico actual quedará en niveles superiores a los previos a la llegada del Covid.

El factor económico también incide: los sucesivos incrementos en el precio de los combustibles empujaron a más gente a utilizar las bicicletas y guardar sus autos. A la vez que la idea de utilizar una movilidad sustentable para el medio ambiente gana adeptos en todo el mundo.

En ese contexto, los precios para adquirir un rodado son variados y depende del modelo al que se aspire. Por ejemplo, según señalaron desde la Cámara Industrial de la Motocicleta, Bicicleta, Rodados y Afines (CIMBRA), las bicicletas más populares cuestan entre $20.000 y $30.000.

"Después, las que tienen 21 cambios, con horquilla con suspensión, freno a disco y cuadro de aluminio, puede costar $70.000 o incluso más", señaló a iProfesional Daniel Tigani, director de CIMBRA.

Ante el mayor ritmo de ventas, y debido al precio elevado de muchas de ellas, también creció el mercado de seguros para bicicletas.

Por ejemplo, asegurar un rodado que vale hasta $50.000 cuesta $875 por mes. Además de robos y daños, la póliza cubre accidentes personales y asistencia en la vía pública.

En tanto, si el dueño no cuenta con un lugar en su casa para guardarla, la estadía mensual en un garaje de Palermo cuesta, por ejemplo, $900.

Por su parte, entre otros artículos esenciales para su uso, un casco puede costar desde $2.000 hasta $6.000 y una luz de posición Led sale $500. En tanto, una cubierta rodado 26, se consigue por alrededor de $1.500 y un inflador, a unos $700.

Según empresarios del sector, la suba de las naftas y la pandemia potenciaron el negocio

Bicicletas: cada vez más demanda

"La elevada demanda que comenzó el año pasado se sostiene aún estos días. De hecho, en los países de origen, están surgiendo proveedores sustitutos de algunas marcas que parecían inamovibles, que eran imprescindibles. Es una reconversión de toda la industria de las bicicletas en el mundo. En Argentina, por ejemplo, algunas de las fábricas están al tope de su capacidad productiva desde agosto del año pasado, cuando la demanda se triplicó. Es que después de estar tres meses parados y luego de dos años muy malos, como el 2018 y el 2019, no tenían los pedidos en el exterior para cubrir una demanda explosiva. Y eso provocó el despertar de la industria nacional, ya que acá se fabrican neumáticos, ruedas, rayos, cuadros, horquilla y pedales, entre otros componentes", señaló Tigani, quien remarcó que en el país la industria genera 15.000 empleos directos y 80.000 indirectos.

Durante 2020, y en los meses transcurridos de 2021, los precios de las bicicletas se incrementaron un 40%, según estimó Tigani. La cantidad de unidades vendidas, en tanto, sirve para graficar la explosión que tuvo el rubro el año pasado: en 2017 se vendieron 1.500.000 bicicletas; en 2018, fueron 800.000; en 2019, 600.000 y en 2020, 1.700.000.

"Hay que tener en cuenta que el año pasado se cuenta prácticamente medio año. Es a partir de junio, después de la cuarentena", aclaró el director de CIMBRA.

La elevada demanda en el mercado de bicicletas que comenzó el año pasado se sostiene aún estos días

"Diría que lo que pasó el año pasado, durante varios meses, fue un boom de ventas que no es analizable. Por ejemplo, un sábado a la mañana había colas en casi todas las bicicleterías. A fin de año, eso se convirtió en algo más normal: se sigue notando la demanda, pero en un contexto normal", sostuvo por su parte Esteban Freier, presidente de la Cámara Argentina de Comercio e Industria de Bicicletas, quien remarcó: "Son números mejores a los años previos a la pandemia y, aunque no se sabe cuál va a ser la normalidad pospandemia, todos estamos apostando a que esto va a terminar algún escalón arriba: la esperanza es que cuando pase el boom y el pico, la nueva normalidad de ventas va a estar un escalón arriba de lo que está ahora".

Finalmente, Freier hizo foco en la principal preocupación que tiene actualmente la industria. "Hoy el principal problema que tenemos nosotros está vinculado con el abastecimiento. Hay problemas para conseguir insumos importados, muchos inconvenientes por las licencias que no se firman. Y eso es un cuco, porque la industria sin componentes no funciona. Hace tres meses que no se firman las Licencias no Automáticas de importación. Y eso se nota en la industria, porque hay productos sensibles para la producción de bicicletas. Eso, en un futuro cercano, puede repercutir en el abastecimiento si se sostiene la demanda", concluyó.