Nervios en la gastronomía: otro cierre liquidaría al sector y esta es la cifra de locales y empleos en riesgo

La posibilidad concreta de que la actividad comercial resulte suspendida a partir de las 22 reavivó la preocupación en el rubro. Situación del sector

La discusión en torno a las restricciones que se aplicarían en Capital Federal para bajar el ritmo de la segunda ola de contagios con Covid-19 crispa los nervios en la gastronomía. La posibilidad más contundente que se baraja es restringir el horario de actividad comercial, opción que el sector gastronómico entiende como un pasaje de ida al desastre definitivo.

Sendas entidades del rubro son contundentes a la hora de evaluar los efectos de un nuevo cierre por horas: anticipan otra catarata de persianas bajas y la pérdida de miles de empleos. Señalan que, a diferencia del año pasado, los emprendimientos llegan con ventas por el piso, endeudados al extremo y sin ningún tipo de auxilio financiero.

"No lo vamos a poder aguantar", resumió Ariel Amoroso, presidente de la AHRCC, la asociación que integra a la gastronomía y los hoteles de la Ciudad. "No podríamos soportar un nuevo cierre. Así cierren sólo dos semanas, para el sector será un nuevo desastre. Peor que el del año anterior, porque ahora ni siquiera tenemos el beneficio de los ATP", dijo a iProfesional.

El directivo sostuvo que la implementación de restricciones podría terminar con la vida comercial de buena parte de los 8.000 emprendimientos que siguen en pie. La cuarentena del año pasado originó la pérdida de 2.000 establecimientos gastronómicos.

"Hace un año sumábamos 10.000 locales en funcionamiento y un nivel de empleo que llegaba a las 60.000 personas. Hoy siguen en pie unos 8.000 restaurantes y los puestos de trabajo se redujeron a 50.000. Si se achica el horario de atención vamos a hablar de cifras negativas muy superiores a las que ya conocemos", afirmó.

Respecto de la opción de cerrar la actividad comercial en la Ciudad a partir de las 22, Amoroso sostuvo que una medida así volvería inviables a la mayoría de los emprendimientos.

"Una restricción así nos termina de liquidar. Porque la gente no va a salir a cenar a la tarde, además de que nos quitaría la posibilidad de brindar más de un servicio por mesa. Ya estamos viendo una menor cantidad de gente circulando, yendo a los restaurantes. Si se avanza con el cierre perderemos casi toda la clientela", sostuvo.

Amoroso comentó que el sector le solicitará al Gobierno de la Ciudad un límite de horario en torno a la 1 de la mañana. Pero que, si avanza la idea de cerrar a partir de las 22, los gastronómicos solicitarán algún tipo de compensación económica.

"Es lo mínimo que debería recibir por las complicaciones que enfrentaríamos. Ya tenemos la situación del 30 por ciento de aforo, la falta del ATP para cubrir parte de los sueldos, y ahora llega el invierno por lo cual perdemos la opción de trabajar afuera. Si vamos a cerrar antes de las 2 de la mañana, bueno, entonces necesitaremos ayuda para no terminar de desaparecer", dijo.

El tradicional Pippo fue uno de los emprendimientos que cerró con la consolidación de la cuarentena.

El directivo señaló que "restaurante que se cierra es difícil que vuelva a abrir", por lo que los esfuerzos del Gobierno, más allá de la lógica decisión sanitaria, también deberían orientarse a salvaguardar la continuidad de los comercios de la Ciudad.

"Los que cierran, por el endeudamiento que enfrentan, luego no tienen recursos para volver a abrir. No hay fondos para restablecer el stock de alimentos. Lo ideal sería no restringir como se está diciendo. Pero la situación de contagios en alza pone en suspenso cualquier plan o pretensión", concluyó.

Medidas en danza

Tras la suba de casos de coronavirus en el Gran Buenos Aires y con la detección de nuevas cepas, las autoridades provinciales y algunos integrantes del Gobierno analizan la posibilidad de sumar más restricciones para hacerle frente a la segunda ola.

El escenario de pandemia redundó en la pérdida de al menos 10.000 puestos de trabajo en la gastronomía porteña.

Una de las medidas, sería volver a la Fase 3 del ASPO en la Ciudad y el conurbano. De materializarse esta posibilidad, la movilidad se vería reducida en un 50 por ciento.

También se evalúa concluir la actividad de los comercios desde las 22.

La reunión cara a cara entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador, Axel Kicillof, aún está pendiente, pero sus equipos sanitarios, liderados por los ministros Fernán Quirós y Daniel Gollán, trabajan manejando distintas hipótesis, en base al estado de situación, e intercambian propuestas sobre tres ejes.