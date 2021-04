Alquileres sin techo: cuáles son los barrios que más están aumentando en la Ciudad

En marzo aumentaron 4,9% contra febrero y acumulan ya 14% en lo que va del año por encima de la inflación, según un estudio de Zonaprop

Pese al dólar quieto, la suba del precio de los alquileres porteños no se detiene. En marzo aumentaron 4,9% contra febrero y acumulan ya 14% en lo que va del año por encima de la inflación, según un estudio realizado por el portal de propiedades Zonaprop en la Ciudad de Buenos Aires.

Si se toman los últimos doce meses a marzo, el alza en los valores de renta fue de 67,4%. Los departamentos usados, con 67,6%, y los grandes de tres ambientes o más (73%) lideraron las subas. En cambio, las unidades a estrenar estuvieron por debajo de la media, con 48,3%, indica el trabajo.

¿Cuánto cuesta un alquiler en CABA?

Un departamento medio de dos ambientes y 50 m2 cuesta 34.985 pesos por mes, un crecimiento del 4,9% con respecto al mes previo. Por su parte, una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por 48.456 pesos mensuales.

Una unidad a estrenar en la Ciudad se alquila por un promedio de 36.843 pesos por mes. Por otro lado, el valor de la renta de un departamento usado es de 34.518 pesos mensuales.

El departamento grande, de tres ambientes o más, representa el precio de alquiler más elevado de este grupo, con una cifra mensual de 50.879 pesos.

Alquileres por barrio

Puerto Madero es el barrio más caro, con un valor medio de 71.135 pesos por mes, seguido de Palermo ($ 41.067) y Núñez ($ 41.032).

En la zona media de precios se encuentran: Coghlan ($ 36.472), Villa Ortúzar ($ 34.379 por mes), Almagro ($ 33.777), Santa Rita ($ 32.367) y La Boca ($ 30.603).

Los barrios con alquileres más baratos son Monserrat ($ 29.833), Vélez Sarsfield ($ 29.432) y, por último, Liniers ($ 28.285).

En la Ciudad de Buenos Aires, todos los barrios registran un incremento en el valor interanual superior al 50%.

Actualmente, Villa Del Parque es el barrio que presenta un mayor incremento de precio interanual (87,0%), seguido por Monte Castro (86,2%) y Parque Chacabuco (85,2%).

Los barrios que tuvieron un menor incremento de precio anual son: San Telmo (56,6%), Recoleta (55,4%) y San Nicolás (50,9%).

Caen precios de venta

En el mercado de compra-venta, los precios de las unidades en venta acumulan una baja del 0,7% en 2021 y del 9,8% desde el máximo de la serie, en abril de 2019.

El precio medio de una unidad en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en 2.525 dólares/m2, no tuvo cambios en comparación con los valores del mes previo.

Un departamento de dos ambientes y 50 m2 cuesta 131.673 dólares, mientras que un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los 186.832 dólares.

Un departamento a estrenar vale 2.703 dólares/m2 y una unidad usada, 2.454 dólares/m2.

Las unidades a estrenar son las que registran el mayor descenso durante el 2021 (-1,2%). Por su parte, los precios de las unidades en pozo representan el segmento con menor caída en lo que va del año (-0,2%). En la actualidad, el precio promedio para este tipo de inversiones es de 2.590 dólares/m2.

Cómo será el proceso de descongelamiento

A las 0 horas del primer día del mes caducó la triple protección que había estado vigente durante un año. Se trataba de la posibilidad de:

No sufrir aumentos en las cuotas

Prorrogar los contratos vencidos

No ser echados de las viviendas por falta de pago

En este contexto, quienes hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o, de lo contrario, enfrentar juicios de desalojo. Cabe recordar que la medida se tomó como parte de las decisiones de emergencia que llegaron como consecuencia de la pandemia.

A principios de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, había anticipado a Télam esta decisión, es decir, que no se extendería el decreto. En aquellas declaraciones había dicho, además, que a partir de abril "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación", una instancia que se creó en la nueva Ley de Alquileres.

El ministro Jorge Ferraresi había anticipado que no se extendería la vigencia del decreto

Además, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.

¿Cuánto aumentarán las cuotas?

El decreto 320/2020 y sus extensiones permitieron hasta ahora a los inquilinos seguir pagando lo mismo que en marzo de 2020, sin importar que el contrato contemplara ajustes.

Ese congelamiento acaba de quedar sin efecto. Por lo cual, desde este mes, los inquilinos deberán pagar exactamente lo que estaba previsto y firmado para abril de 2021.

¿Qué pasa con las deudas acumuladas antes del descongelamiento?

Muchos inquilinos han ido acumulando deuda a lo largo del último año, ya que el congelamiento implicó que no aumentaba el valor, pero no que se podía dejar de pagar. Así, al finalizar la vigencia del decreto, los inquilinos ahora están obligados a devolver la diferencia entre las cuotas (congeladas) que pagaron y las que por contrato deberían haber abonado.

Por otro lado, hay familias que, por problemas económicos, ni siquiera lograron abonar los montos congelados, o bien lo hicieron en parte o con demoras. Para ellas también será obligatorio ponerse al día a partir de este mes.

El protocolo de riesgo temprano de desalojo

Por otra parte, esta semana se creó el "protocolo de riesgo temprano de desalojo". La meta de esta medida es asistir a todas aquellas personas que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

A través de la Resolución 88/2021, publicado el pasado 26 de marzo, se estableció la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

El Protocolo que se aprobó recientemente apunta a asistir a todas aquellas personas que se vean afectadas

Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

En este sentido, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, aseguró a Télam que "esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias".

"Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas", mencionó el Secretario.

Finalmente, el funcionario de la cartera dirigida por Ferraresi informó que se hará "un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad". Al mismo tiempo, agregó: "También vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo".