Agrofy Pay impulsa el uso de las tarjetas de crédito Agro y lanza el cobro a través del link de pagos

Selló una alianza con la plataforma PAGOS360 para digitalizar transacciones de pagos, tanto las que se realizan dentro del marketplace como fuera del mismo

El mercado de los productos e insumos para el campo se distingue de otros sectores por una característica particular: existen tarjetas de crédito específicas para el sector, con condiciones de pago acordes a los tiempos y características específicas de la producción agropecuaria.

Pero que hasta ahora encontraban una limitante: en general, solo se podían utilizar para compras "físicas", "telefónicas" u "off line", y no para mercadería comprada por medio de e-commerce y realizando pagos no presenciales.

Ese obstáculo se acabó: en el marco de su constante plan de crecimiento e innovación, Agrofy –la mayor plataforma de comercio electrónico para el agro de Latinoamérica– selló una alianza con PAGOS360, uno de los principales PSP (proveedores de servicios de pago) de Argentina, para poder digitalizar todos los pagos que los productores están acostumbrados a realizar.

Tras sumar la posibilidad de realizar canje de granos on line, por medio de Agrofy Pay y en el marco de este acuerdo con PAGOS360, "lo que vamos a hacer es empezar a utilizar las tarjetas de crédito Agro como el medio más estratégico para llevar todas las operaciones que hoy se hacen off line a on line", resumió Maximiliano Landrein, CEO de Agrofy.

"Agrofy Pay nace como una plataforma para potenciar las ventas en nuestro marketplace y hoy el mayor porcentaje de nuestras transacciones vienen por ese canal. Sin embargo, empezamos a ver que muchos de nuestros clientes necesitaban una solución tecnológica para realizar cobros con medios de pago del agro y por eso lanzamos el link de pagos.", continuó explicando Landrein.

Precisamente, lo que brinda PAGOS360 a los vendedores, es una cuenta de pago empresarial que ofrece la posibilidad de cobrar con tarjetas de crédito Agro tanto dentro del marketplace como fuera del mismo. Es decir, que podrán generar links de pago no solo las empresas que pongan a disposición sus productos en Agrofy, sino también aquellas en las que se haga la venta de un producto de manera física, pero necesitan concretar el pago de manera virtual.

"El gran atractivo de esta solución para los vendedores es que van a poder procesar cobros con tarjetas de crédito rurales por cualquier venta que hagan, independientemente de que se concreten dentro del marketplace o por fuera.", enfatizó Landrein.

Mirada financiera

La digitalización de los pagos en el Agro es un beneficio directo para todos los jugadores que participan en la industria de medios de pago electrónicos. A tal fin, la estrategia contempla sellar acuerdos con los bancos más importantes de Argentina que tienen presencia en el Agro, como Santander, Macro, Patagonia, Provincia de Buenos Aires, Bancos del Grupo Petersen y Galicia entre otros.

"Agrofy Pay es un aliado de los bancos pues gracias a nuestra plataforma van a poder capturar el volumen transaccional generado por el eCommerce y también acceder a un segmento de clientes y operaciones que por su capilaridad hoy quedan fuera de su alcance", continuó Landrein.

Por otro lado, Agrofy Pay cerró una alianza regional con Visa Agro con el fin de promover este medio de pago dentro de la plataforma realizando promociones y descuentos para todos los emisores de esta marca.

"Eso nos permite ofrecer condiciones de cobro muy competitivas para los comerciantes y también opciones de financiación súper atractivas para los compradores. Los comerciantes además van a poder tener en un único portal todo el control de los cobros que realicen tanto con los medios de pago tradicionales, como tarjetas de crédito comunes, de débito y PagoMisCuentas; como los no tradicionales, como las tarjetas de crédito Agro", explicó Landrein.

El uso de la tarjeta de crédito agro a través de Agrofy Pay se potencia ahora con el link de pagos que es una funcionalidad que había quedado pendiente de lanzamiento.

"Creemos que Agrofy Pay será un actor relevante para digitalizar los pagos en el Agro y esta estrategia va en línea con el propósito de PAGOS360 de potenciar la economía digital, desafiando la cotidianidad y la manera tradicional en que la industria del agro compra y vende. Agrofy es un referente en el sector del agro y con la experiencia de PAGOS360 en la aceptación de pagos online, complementamos una oferta omnicanal sin precedente, donde los límites entre online y offline comienzan a desdibujarse." explicó Martin Gatti co-fundador de PAGOS360.

"La alianza con PAGOS360 es estratégica. Somos un excelente complemento y esto nos potencia a ambos. En pocos meses logramos muchas cosas juntos y lanzamos velozmente un producto innovador y completo. Próximamente habrá novedades ya que seguimos trabajando en incorporar nuevas soluciones a medida de los agronegocios.", finalizó Landrein.