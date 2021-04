Nestlé compra marcas de nutrición y suplementos de Bountiful: ¿cuánto pagó por ellas?

Nestlé, una de las multinacionales más poderosas del mundo y cuyo negocio principal es el agroalimentario, está ampliando su negocio de nutrición saludable

Nestlé anunció un acuerdo con la firma estadounidense de inversiones KKR para comprarle por u$s 5.750 millones (unos 4.745 millones de euros) marcas emblemáticas de su compañía Bountiful, especializada en productos de nutrición y suplementos.

Con esta transacción, Nestlé ha adquirido al menos cuatro marcas de Bountiful y el etiquetado de negocio privado en Estados Unidos.

Las marcas serán integradas en el sector de Ciencia de la Salud de la multinacional suiza, con lo que tiene previsto convertirse en un actor global y de primera importancia en el área de las vitaminas, minerales y suplementarios nutricionales.

Bountiful se quedará con otras marcas que corresponden a la nutrición deportiva y que Nestlé ha señalado que no corresponden a las actividades de su sector Ciencia de la Salud.

Está previsto que la operación quede cerrada en la segunda mitad del año, cuando se reciban las autorizaciones de las correspondientes autoridades reguladoras.

El responsable del área de Ciencia para la Salud de Nestlé, Greg Behar, explicó que las vitaminas y suplementos se han convertido en una parte esencial del negocio que dirige y que la adquisición les permitirá complementar su portafolio en términos de marcas y canales.

Nestlé considera que esto le convertirá en la primera empresa en este negocio a nivel de la venta de esos productos en grandes superficies comerciales, en las tiendas especializadas y por internet. Bountiful tiene 4,500 trabajadores en el mundo.

Negocios que se mueven

A principio de año, la compañía suiza de alimentación llegó a un acuerdo para vender gran parte de su negocio de aguas en Estados Unidos y Canadá a One Rock Capital Partners junto a Metropoulos & Co. por 4.300 millones de dólares, mientras que las marcas premium internacionales Perrier, S.Pellegrino y Acqua Panna no forman parte del trato.

En concreto, el acuerdo incluye la venta en Estados Unidos y Canadá de las marcas Poland Spring, Deer Park, Ozarka, Ice Mountain, Zephyrhills, Arrowhead, Pure Life y Splash, con ventas de u$s3.500 millones promedio en 2019, así como del negocio de venta directa y y reparto en oficinas en Estados Unidos, ReadyRefresh.

Poland Spring, una de las marcas que vende Nestlé.

Crecimiento rentable

"Continuamos transformando nuestro negocio de aguas globales para posicionarlo mejor para un crecimiento rentable a largo plazo", declaró Mark Schneider, consejero delegado de Nestlé.

"Esta venta nos permite crear un negocio más enfocado en torno a nuestras marcas premium internacionales, locales aguas minerales naturales y productos de hidratación saludable de alta calidad", añadió.

Con esta desinversión, centrada en empresas poco rentables, Schneider está enfocado en mercados con mayor margen y potencial de crecimiento, según señala Bloomberg, y también reduce la exposición de Nestlé al negocio del agua que suscita críticas por su contaminación. La compañía se ha comprometido a hacer que toda su cartera de agua sea neutral en carbono para 2025.

Nestlé quiere cambiar su estrategia vinculada al agua hacia 2025.

La división de Nestlé Waters North America tiene cerca de 7.000 trabajadores en EEUU y más de 230 en Canadá y en 2019 generó cerca de 3.800 millones de dólares en ventas en 2025.

One Rock, que administra alrededor de 3.200 millones de dólares, señaló que Dean Metropoulos, fundador de Metropoulos & Co, se convertiría en presidente y director general interino de Nestlé Waters North America una vez que se cierre el trato. "Como empresa privada, se espera que la empresa cuente con mayores recursos y flexibilidad para impulsar un crecimiento continuo y fortalecer sus operaciones existentes", dijo Kimberly Reed, socia de One Rock.

Nueva estrategia

El cambio climático plantea un gran riesgo para el futuro de la alimentación. Por ello, Nestlé se ha comprometido a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la mitad en 2030 y alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Para conseguir este objetivo, la Compañía reducirá drásticamente los GEI que se generen desde la granja hasta la mesa.

Nestlé invertirá a nivel mundial un total de 3.200 millones de francos suizos durante los próximos cinco años para acelerar el trabajo contra el cambio climático y conseguir cero emisiones netas. Esta cifra incluye 1.200 millones de francos suizos destinados a impulsar la agricultura regenerativa en toda la cadena de suministro de la Compañía.

Más de 2/3 de las emisiones de Nestlé a nivel global provienen de la producción de ingredientes agrícolas que utiliza y que obtiene de las 500.000 granjas con las que trabaja de forma directa y de otros 4,5 millones de explotaciones que contrata a través de proveedores de todo el mundo. Para abordar este tipo de emisiones, Nestlé transformará la forma en que se producen estas materias primas. Las prácticas más intensivas se convertirán en agricultura regenerativa, en beneficio de la naturaleza y para mejorar los ingresos de los agricultores.