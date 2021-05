Argentina estuvo por quedarse sin cápsulas de café y máquinas Nespresso: ¿hay dólares ahora para importar?

Los clientes de la marca intensificaron la demanda tras el desabastecimiento detectado hace un mes. ¿Se agravó el faltante o se recuperó el stock?

A poco más de un mes de constatarse las trabas vigentes para el ingreso máquinas y cápsulas Nespresso, la novela en torno a las complicaciones para reponer stock del producto no deja de sumar capítulos. Ocurre que, si bien desde la compañía se intentó instalar la idea de que el desabastecimiento era momentáneo y coyuntural, la realidad es que los clientes corporativos siguen sin poder disponer de buena parte de los productos.

Distribuidores contactados por iProfesional reconocieron que el faltante de determinadas variedades no deja de profundizarse. Y hasta indicaron que, sobre todo en el último bimestre, comenzaron a implementar un cupo para asegurar al menos un mínimo de cápsulas a cada cliente.

"Todo sigue igual que hace algo más de un mes. Casi sin disponibilidad de varios productos. Tampoco hay fechas de entregas de cápsulas para la reposición. Implementamos el cupo porque si no muchos clientes quedarían completamente desabastecidos. Si alguien pide 50 cajas, eso implicaría dejar a otros sin productos si es que no aplicamos alguna restricción", aseguró una de las fuentes interpeladas.

Desde otro comercializador para clientes corporativos acercaron argumentos similares. "La situación no cambió respecto de cómo empezamos el año. Podríamos decir que todo empeoró", dijo a este medio un representante comercial.

"Cada día que pasa son más los clientes que saben que existe el problema y se apuran a comprar. Por eso estamos vendiendo únicamente con cupos mensuales. En las últimas semanas entró muy poco producto y la demanda es cada vez mayor", agregó.

Por el lado de la opción de productos para quienes suelen comprar al margen del canal justamente corporativo, en el sitio Web de Nespresso, por ejemplo, hoy se exponen como "temporalmente sin stock" las siguientes variedades: Volluto Decaffeinato, Cocoa Truffle, India e Ispirazione Firenze Arpeggio.

En cuanto a las máquinas de café, la firma promociona cuatro opciones de Essenza –Mini C, Mini D, Plus C y Plus D–, la Latissima One y el dispositivo Creatista Plus. En ese ítem, el escenario para los cultores de la marca parece haber mejorado respecto de marzo.

"Usualmente tenemos una propuesta de por lo menos 7 modelos. Ahora eso se achicó a las que se pueden ver en la web. Como en el caso de las cápsulas, trabajaremos hasta agotar stock. Esperamos la situación cambie en el corto plazo, pero por ahora todo es incierto", indicó recientemente una agente de ventas de la marca.

El ingreso de máquinas y cápsulas sufre el vaivén de la falta de dólares.

¿Por qué faltan productos de la marca? Así como las automotrices están teniendo dificultades para importar, Nespresso también sufre problemas ligados con la política de importaciones que impuso el Gobierno, ante la falta de dólares.

Cabe recordar que el Banco Central (BCRA) estableció restricciones a las importaciones de una serie de productos, con una extensión de hasta 180 días para que las empresas pudieran hacerse de las divisas necesarias para cubrir la operatoria. La medida tuvo como objetivo principal el cuidado de las reservas.

Desde abril del año pasado a esta parte, las importaciones comprenden sólo aquellos elementos que la aduana considera esenciales en el marco de la emergencia sanitaria.

La instrucción 2/20 establecida al inicio de la pandemia fijó una serie de rubros habilitados, además de argumentar que el movimiento restringido de mercaderías apunta a resguardar la salud del personal de control.

Se suman complicaciones globales

Muy cerca de la compañía, y ante una consulta de iProfesional, hace escasas semanas se indicó que otro problema que viene tallando en la "desaparición" de las cápsulas tiene que ver con lo que ocurre en Suiza, territorio donde funcionan las fábricas que Nestlé destina para la elaboración del producto.

A mediados del año pasado, Nestlé redujo la labor en sus plantas en Avenches, Orbe y Romont, para adaptarse a los requerimientos suizos en términos de cuidados sanitarios. El país europeo, a tono con los criterios predominantes en todo ese continente, modificó sus esquemas laborales como recurso para combatir los contagios.

La pandemia también complicó la producción de café en los países que abastecen a la marca.

La primera consecuencia del achique en el funcionamiento de las instalaciones suizas fue una menor producción de cápsulas que rápidamente se hizo visible en países como España.

La pandemia también trajo aparejadas complicaciones para el abastecimiento de café desde sitios productores como Colombia, Brasil y Nicaragua, por mencionar algunos casos. Justamente los dos primeros mostraron vaivenes en los números de producción a partir de la expansión del coronavirus.

En el caso de Colombia, el país cerró 2020 con una caída en la cosecha y procesamiento de granos del orden del 6 por ciento. Brasil mostró subas y bajas a lo largo de todo el año pasado. A nivel global también se complicó la producción en Vietnam, Perú, Honduras y Costa Rica.