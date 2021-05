¿Qué pasará si regulan la vivienda ociosa?: esto anticipan las inmobiliarias ante la amenaza del Gobierno

El Gobierno anticipó que evalúa medidas para contener los aumentos en los nuevos contratos. Los comercializadores piden un menor intervencionismo

La amenaza del Gobierno de aplicar cargas tributarias potentes a quienes posean propiedades al margen del mercado locativo, esto como medida para una eventual ampliación del mercado de unidades volcadas al alquiler, reavivó las críticas en el ámbito de las inmobiliarias. La potencial medida fue anticipada por Jorge Ferraresi, titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En las últimas horas, el funcionario afirmó que una de las posibles soluciones que estudia el oficialismo para reducir la tendencia alcista de los contratos de alquiler es la implementación, por parte de las jurisdicciones locales, de "un impuesto alto a los que tienen una vivienda ociosa".

Desde el oficialismo transmiten que, pese a la reciente ley de alquileres, los precios nunca se estabilizaron. Para Ferraresi, la normativa "es de muy difícil aplicación porque intervienen cuatro ministerios".

El ministro sostuvo, además, que "es muy complejo aplicar políticas públicas sobre un tema en el que las asociaciones de inquilinos hablan de cerca de 4 millones y en AFIP solo hay inscriptos 193.000".

Informes de empresas privadas ligadas a la comercialización de inmuebles sostienen que "7 de cada 10 propietarios no respeta la ley de alquileres y fijan subas por encima de la inflación".

"Hoy los dueños manejan toda la situación como quieren. La realidad es que hay tanta demanda que ponen ellos las condiciones y el precio y el inquilino queda rehén de ellos", remarcó Ariel Champanier, titular de la cuestionada RE/MAX Premium, en declaraciones acercadas a iProfesional.

Del lado de las inmobiliarias, la respuesta no tardó en llegar. "Las declaraciones en ese sentido sólo le agregan preocupación a un sector que no tiene respiro. El anticipo de medidas que alteren el libre funcionamiento del mercado siempre tiene un efecto negativo. Lo que necesitamos es exactamente lo contrario: que la actividad fluya. Que no se apliquen nuevas medidas", comentó a este medio Marta Liotto, vicepresidenta de CUCICBA, la organización que nuclea a los corredores inmobiliarios de la Ciudad.

"Una nueva intervención del Estado juega en contra de la predisposición de los propietarios y eso se traduce en una reducción significativa de viviendas volcadas al alquiler. Ya la situación en ese sentido es muy grave. Hablar de impuestos para quienes no destinen inmuebles a ese mercado acelerará aún más la decisión de venta de muchos", afirmó ante iProfesional.

Liotto sostuvo que, de aplicarse los impuestos que pronosticó Ferraresi, las viviendas con contratos de alquiler que vencen en este tiempo resultarán retiradas del mercado. "Ya tenemos una reducción de la oferta de inmuebles en alquiler que es histórica. En la pandemia se achicó al menos 35 por ciento el mercado. Vamos a seguir rompiendo records negativos", vaticinó.

El mercado de viviendas en alquiler se redujo 35 por ciento en lo que va de pandemia.

La directiva sostuvo que esta caída en la cantidad de inmuebles que se ofrecen seguirá motorizando el incremento de los valores de alquiler.

"Es una consecuencia lógica. Hoy para muchos propietarios la opción de alquilar no les conviene desde lo económico. La renta que se obtiene también muestra una caída histórica. Está entre el 1,5 y el 2 por ciento anual. Aplicar impuestos, cambiar la regla, hará que los indecisos terminen, como tantos otros antes, poniendo en venta estas viviendas", dijo.

"Hay mucha gente que, por los cambios de reglas y la baja rentabilidad, directamente decidió cerrar los departamentos. Del 35 por ciento de reducción de la oferta de alquileres que constatamos, el 20 por ciento optó por poner en venta el inmueble. El porcentaje restante es, justamente, el que espera por un horizonte más claro y mantiene el inmueble desocupado. Serían los primeros alcanzados por una medida así, que acentuará más la venta antes que propiciar nuevos contratos de alquiler", concluyó.

Qué dijo Ferraresi

El funcionario planteó descentralizar y que "cada jurisdicción" aplique políticas respecto de los alquileres de viviendas. En ese sentido sugirió la creación de "un impuesto alto" para aquellas personas que tengan una vivienda "ociosa".

Respecto a la situación de alquileres en la Ciudad, el ministro cargó contra el Poder Ejecutivo porteño porque según su óptica "tiene una política bien clara de expulsión de los más vulnerables y no se hace cargo absolutamente de nada ante los desalojos".

"La Ciudad tiene 300.000 habitantes menos que en 1949 y sigue expulsando vecinos que, son los más vulnerables, y se instalan en el segundo o tercer cordón del conurbano bonaerense donde hay millones más de habitantes", enfatizó.

Como complemento, el ministro de Desarrollo Territorial, propuso la construcción de "viviendas accesibles a pagar con una cuota similar a lo que cuesta un alquiler". De esta forma "no habrá tanta demanda".

Ferraresi plantea reavivar la oferta de inmuebles en alquiler mediante nuevos impuestos.

Ferraresi remarcó que el objetivo del Gobierno es "construir casas sin que el sistema financiero sea el eje para resolver la cuestión de la adjudicación de la vivienda, sino que ahora es el Estado a través del fondo solidario del recupero, como lo resume el programa Casa Propia".

Por otra parte, adelantó que "esta o la próxima semana" habrá "anuncios" con respecto a aquellas personas que tomaron créditos UVA que ajustan por inflación.

"Esperamos que también el sistema financiero acompañe y vaya modificando ciertas herramientas para que sea posible acceder a un crédito hipotecario", concluyó.