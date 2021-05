Oficinas, el desastre: con Puerto Madero a la cabeza, la vacancia al rojo vivo y se "apaga" el negocio

El sector es uno de los más golpeados por la proliferación de contagios y la consolidación del teletrabajo. Números del rubro y perspectivas

El derrumbe que exhibe la ocupación de oficinas en la Ciudad no deja de ganar en profundidad. El rojo que evidencia el rubro se intensifica cada mes y los informes no dejan de señalar a este momento en particular como la peor crisis en términos de demanda desde el bienio 2001/2002.

Ahora, un trabajo acercado a iProfesional desde Cushman & Wakefield expone que Puerto Madero en particular, y el microcentro en general, acumulan el número más amplio de metros cuadrados de oficina disponibles. Según la organización, la vacancia pegó un nuevo salto comparado con el primer trimestre de 2020, lapso en el que se registró un incremento del 7,4 por ciento.

El nuevo relevamiento de la consultora precisa que ese parámetro subió, siempre en el tramo inicial de 2021, un 5,6 por ciento.

"Los submercados con mayores índices de vacancia son Corredor Panamericana con 16,1 por ciento, Puerto Madero con 13,6, y Libertador GBA con 10,6. Mientras que las vacancias más bajas son las de Corredor Dardo Rocha (3,2 por ciento), Libertador CABA (3,4) y 9 de Julio (5,2)", precisa el informe.

"La zona con mayor cantidad de metros cuadrados disponibles es Puerto Madero, con más de 25.000 metros cuadrados, por encima de Microcentro, que supera los 20.000, y Catalinas-Plaza Roma. En el otro extremo, Corredor Dardo Rocha, Libertador CABA y Retiro-Plaza San Martín no llegan a los 5000 metros cuadrados disponibles cada una", añade.

Respecto de estos guarismos, Juan Querol, broker de la firma, sostuvo que "luego de un año caracterizado por la baja en las transacciones debido a las políticas restrictivas causadas por la pandemia, se espera que este año aumente más la oferta que la demanda".

Siempre según Cushman & Wakefield, el precio promedio de alquiler pedido es de 19 dólares mensuales por metro cuadrado en Capital Federal.

"En la zona no céntrica) llega a 20,6 dólares y en la céntrica es de 18,6. El submercado Libertador GBA se mantiene como el de valor más alto desde el 2019 con 22,5, y Corredor Dardo Rocha registra el valor más bajo con 15,2 dólares", puntualiza.

Como ocurre con los restaurantes, Puerto Madero también es "zona de desastre" para las oficinas.

Por otro lado, reportes de Colliers a los que accedió iProfesional acercan más detalles del mal momento que transita el rubro oficinas desde la irrupción del Covid-19 a esta parte.

En el área cercana a la mencionada plaza San Martín, último tramo de la peatonal Florida, Colliers encuentra una baja de precios de entre un 8 y 10 por ciento entre los distintos trimestres del año pasado.

"En una situación de escasa demanda y crecimiento de la vacancia, el mercado de oficinas se apresta a un nuevo año donde su dinámica dependerá del marco sanitario-económico y de las medidas adoptadas por las empresas para atravesar este desafiante período", afirma.

Desocupación a la vista

"La desocupación de oficinas es lo que manda. Y pensar en una recuperación de esos inmuebles se hace cada vez más lejano, casi se puede decir que imposible. El microcentro tendrá que reconvertirse como ha pasado antes en distintas ciudades del mundo y ahora volvió a cobrar forma a partir de la pandemia", dijo a iProfesional Fabián Castillo, presidente de FECOBA, la federación del comercio y la industria.

Precisamente el directivo, que pasa gran parte de su jornada diaria en las oficinas que la entidad posee en el área de la peatonal Florida, es quien menciona el porcentaje más elevado frente a la consulta por la situación de los inmuebles.

"La vacancia en la zona de las peatonales es del 70 por ciento, con comodidad. Si tomamos micro y macrocentro sin dudas estamos en esos niveles. A la decisión de las empresas de apelar al ‘home office’ se sumó que tampoco hay movimiento de empleados en las dependencias públicas", afirmó.

"La Ciudad tendrá que redefinir el perfil de esta parte de Buenos Aires con vistas a los próximos años. Quizás, como empezó a ocurrir ahora en lugares como Valencia, España, o en ciudades en Estados Unidos, asistamos a una transformación de la zona en un espacio para el desarrollo de viviendas", añadió.

La consolidación del teletrabajo redundó en un incremento exponencial de la superficie desocupada.

Según Castillo, las empresas que apuestan al teletrabajo mantendrán la modalidad más allá de que en algún momento desciendan los indicadores de contagios con Covid-19.

En torno al Gobierno de la Ciudad, la visión consolidada es que la vacancia en la geografía del centro se ubicaría en un promedio del 50 por ciento, pero predomina la decisión de, por el momento, no oficializar ninguna cifra.

Consultado respecto de este escenario, Francisco Altgelt, vicepresidente de la inmobiliaria homónima, definió al microcentro porteño como una "gran incógnita". "Actualmente hay 2.000 oficinas en alquiler en la zona y otras 1.400 a la venta. En ambos casos, el 25 por ciento de la oferta está en esta zona", afirmó ante iProfesional.

"¿Qué pasará con los edificios centenarios del microcentro utilizados hasta hoy sólo como oficinas? ¿Qué harán los propietarios de esas mismas oficinas? Probablemente muchos de ellos, sobre todo los edificios centenarios, terminen siendo utilizados para vivienda", pronosticó.