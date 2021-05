Pelea por la carne: alertan que el cepo exportador traerá cierre de frigoríficos y pérdida de empleos

Desde el sector de la carne piden que el Gobierno sea "más racional" y señalan que el cierre de exportaciones tendrá graves consecuencias

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, atribuyó este viernes a la "falta de diálogo" con la cadena de producción el hecho de que no se pueda bajar el precio de la carne como pretende el Gobierno, y reclamó reducir impuestos al sector.

Además, otros dirigentes del sector advirtieron que las medidas del Gobierno provocarán cierres de empresas y suspensiones laborales.

Problema de diálogo

El dirigente Horacio Salaverri, tambero de Suipacha, provincia de Buenos Aires, dijo que "lo que está pasando acá es que el Gobierno optó por dialogar con el sector frigorífico exportador y no con el sector primario productivo".

Carbap acompaña a través de CRA a la Mesa de Enlace en su decisión de extender el cese de comercialización de hacienda hasta la medianoche del próximo miércoles 2 de junio.

"Lo que debería hacerse acá es una convocatoria más amplia para estudiar el precio final de la carne, hay que ver toda la cadena, lo que incluye a intermediarios y los carniceros, y todo lo que hace a la producción cárnica", sostuvo.

Los empresarios afirman que al Gobierno le falta diálogo y reflexión.

Evaluó que el "valor de la carne que empieza en el Mercado de Liniers implica un 28% de la producción, mientras que el 30% corresponde a impuestos sobre el precio total".

"Si se ajusta sólo al productor, así nunca va a bajar el precio final. Lo que hay que ver son los impuestos", añadió.

Respecto de la falta de diálogo, consideró que para el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el campo "es parte de la oposición, y se equivoca, nosotros somos parte de la producción y la representamos".

Cierres y suspensiones

Por su parte, Víctor Tonelli, consultora integrante de la Mesa de Carnes, explicó que el sector ganadero tenía una "fuerte expectativa de que el Gobierno cambie la actitud" y sea "más racional, teniendo en cuenta que la propuesta que le acercaron los exportadores era buena, cumplible".

"Hasta hoy incluso manteníamos la expectativa positiva de un cambio, teníamos como tope el mediodía, el Gobierno no contestó y la Mesa de Enlace extendió la medida tres días más para que lo piense", añadió Tonelli.

"El conflicto se agudizó: esta extensión puede significar cierres o suspensiones laborales en plena pandemia que es otro problema más y no es bueno para nadie. Pero la mesa de enlace consideró que a esta altura del partido la falta del respeto por parte del Gobierno amerita algún tipo de medida que los haga reflexionar", puntualizó el integrante de la Mesa de las Carnes.

Efecto inverso: la carne aumentará

El presidente de la Cámara de Matarifes de la República Argentina (CAMyA), Leonardo Rafael, sostuvo que el precio de la carne "va a subir" la semana próxima en nivel que podrían llegar hasta un 20% si se incluye el ajuste del 12% que tuvo la hacienda antes del inicio del paro de los productores dispuesto por la Mesa de Enlace.

Para Rafael, el problema del alza del precio de la carne no resuelve con la suspensión de las exportaciones sino con "incentivos a la producción", al tiempo que alertó que si el stock ganadero sigue "planchado", la suba de precios volverá a ocurrir.

¿Pelotazo en contra?: advierten que la carne volverá a aumentar.

En declaraciones a La 990, el titular de la cámara admitió que aún es prematuro para hacer una evaluación de la situación y una proyección de los precios, ya que aún resta definir si el levantamiento del paro es definitivo o con la posibilidad de restablecerlo, una opción que abriría una "puja especulativa" por el abastecimiento de las cámaras frigoríficas, con el consiguiente impacto en los valores de venta.

"Se necesitan unos 5 días desde la faena hasta que los cortes lleguen al mostrador", indicó, al tiempo que señaló que los matarifes no quieren "quedar de rehenes" en la disputa entre el Gobierno y la dirigencia agropecuaria.

Rafael reconoció que "la hacienda va a subir, lamentablemente, porque los primeros días va a haber una puja muy importante por la demanda y los precios van a quedar muy arriba".

Asimismo, aseguró que "el lunes o el martes" podría "empezar el desabastecimiento" en algunas carnicerías que no hayan sido abastecidas.

En cuanto a los precios, destacó que "el mercado quedó con una vara alta, porque el miércoles anterior al paro, ante la posibilidad de que se tomara la medida, el Mercado de Hacienda tuvo un incremento del 12 por ciento y ese piso ya quedó".

Con ese incremento, una vez que se levante el paro el precio acumularía una suba del "15 al 20 por ciento", sujeto a que "si se levanta el paro, sea por un lapso largo para que se pueda acomodar el mercado".

Rafael sostuvo que "el Gobierno desconoce la actividad, si no la prohibición de la exportación no la hubieran hecho", al tiempo que aclaró que "la vaca que se exporta a China no incide en el consumo interno y en consecuencia la suspensión de las ventas externas "no puede traccionar una baja".

"Tomaron la medida sin consultar a toda la cadena, se dejaron guiar por un eslabón solitario", dijo. También advirtió que "cada vez hay más habitantes y el stock (ganadero) quedó planchado y hasta retrocedió, por años sin una política clara de incentivo al productor".

"Es muy simple, si no sostenemos la producción no tenemos materia prima. Si no crece el stock ganadero, vamos a volver a tener este problema en cualquier momento", finalizó.