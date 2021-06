Alquileres en la Ciudad por las nubes: cuáles son los precios, barrio por barrio

El incremento se debe a la caída en la oferta de propiedades, como consecuencia de la nueva ley y del DNU que congeló 12 meses los contratos

Los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires continúan su carrera alcista y parece que no van a detenerse. En el primer semestre del año, tuvieron subieron un 22,5% y, en 12 meses, ya acumulan una suba de más del 71%.

Estp se debe a la caída de la oferta, como consecuencia de la Ley de Alquileres y del DNU que congeló por un año los contratos locativos.

Así lo reveló el estudio que mensualmente realiza Zonaprop, que indicó que los precios de los alquileres en Capital subieron en los primeros cuatro meses del año apenas por encima de la inflación, mientras que en mayo, el incremento fue del 3,9%, en comparación al mes anterior.

El informe detalla, además, que los inmuebles que más aumentan sus valores de alquiler durante el año, de acuerdo a su tipología, son los departamentos usados y los grandes de tres ambientes o más.

En promedio, un departamento a estrenar en la Ciudad se alquila por $ 41.817 al mes, mientras que uno de características similares pero usado por tiene un precio de $ 36.977 mensuales.

De estos datos, se desprende que un departamento medio de dos ambientes y 50 metros cuadrados (m2) cuesta $ 37.575 al mes. Por su parte, una unidad de tres ambientes y 70 m2 tiene un valor de $ 52.152 mensuales.

En lo que respecta a la rentabilidad, el informe muestra subas en torno al 2,7% y al 3,5%, depende la zona en donde se ubica y sus prestaciones.

Alquileres suben 71% en un año

Alquileres: precios barrio por barrio

Puerto Madero es el barrio más caro de la capital con un valor promedio, por un dos ambientes, de $ 75.235 al mes. En un segundo lugar, se ubica Palermo ($ 44.559) y, ya en el top-3, Núñez ($ 43.870 ).

En la zona media de precios, se encuentran Paternal ($ 39.545), Villa Pueyrredón ($ 37.222), Caballito ($ 35.969), Villa del Parque ($ 34.985) y Vélez Sarsfield ($ 33.048).

Mientras que los barrios que representan los alquileres más económicos son La Boca ($ 31.254), Liniers ($ 29.471) y, por último, Lugano ($ 20.318).

¿Qué pasa con las ventas?

Tal como se puede observar mes a mes, los valores de las unidades en venta demuestran una baja del 1,1% durante el último mes y acumulan un descenso del 2,5% en lo que va del año, según Zonaprop.

Por su parte, los departamentos en pozo son aquellos que muestran una mayor resistencia a la baja de precios en 2021.

Actualmente, el precio medio en la Ciudad de Buenos Aires para una unidad a la venta se ubica en u$s 2481 por m2.

Así, un departamento de dos ambientes y 50 m2 cuesta u$s 129.245, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 183.764 promedio.

En relación con el diferencial entre los precios de venta de acuerdo al tipo de propiedad, el informe muestra que un departamento a estrenar en la Capital tiene un valor de u$s 2686 el m2 y una unidad usada comprende un costo de u$s 2381 por m2.