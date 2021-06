Royal Caribbean anuncia su regreso a Estados Unidos

El regreso de la compañía de cruceros comenzará el 2 de julio en Miami, la capital mundial de los cruceros. Aquí todos los detalles

Royal Caribbean International anunció que seis de sus barcos comenzarán a navegar desde los principales puertos de cruceros de Estados Unidos en Florida y Texas durante los próximos meses de julio y agosto.

El regreso de la compañía de cruceros comenzará el 2 de julio en Miami, la capital mundial de los cruceros, con el 'Freedom of the Seas' embarcándose en un especial fin de semana del 4 de julio navegando hacia Perfect Day en CocoCay.

A finales de agosto, doce barcos de Royal Caribbean estarán navegando de nuevo en Bahamas, el Caribe, Alaska y Europa.

Después del primer crucero de Royal Caribbean en Estados Unidos debutará el nuevo "Odyssey of the Seas" el 3 de julio. El barco zarpará desde Fort Lauderdale realizando cruceros de 6 y 8 noches por el Caribe, que pronto serán seguidos por el "Allure of the Seas", el "Symphony of the Seas", el "Independence of the Seas" y "Mariner of the Seas".

En las próximas semanas, la compañía de cruceros anunciará sus planes para reintroducir su flota completa en todo el mundo a finales de año. Todos los cruceros de verano de 2021 ya están disponibles para reservar.

Los cruceros anunciados por Royal Caribbean ofrecen un abanico de itinerarios que varían en duración y destino, facilidad y flexibilidad en la reserva, y puertos de salida desde Estados Unidos garantizando que hay un crucero para cada tipo de pasajero.

Royal Caribbean anuncia su regreso a Estados Unidos

Además la naviera ha anunciado que también se retomarán los cruceros al otro lado del Atlántico, en Barcelona y Roma, con el regreso a Europa del 'Harmony of the Seas'. A partir del 15 de agosto, el barco de la clase Oasis zarpará en itinerarios de siete noches por el Mediterráneo occidental y visitará, además, otros destinos emblemáticos como Palma de Mallorca, o la Provenza.

Los nuevos cruceros por Estados Unidos y Europa amplían los planes previamente anunciados de Royal Caribbean para volver a navegar, que incluyen 'Adventure of the Seas' con salida desde Bahamas el 12 de junio, así como 'Anthem of the Seas' navegando desde el Reino Unido y 'Jewel of the Seas' desde Chipre en el mes de julio.

Turismo: España levantó el veto a los cruceros internacionales

España podrá volver a recibir cruceros internacionales a partir del 7 de junio. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, se levanta la prohibición vigente desde el 23 de junio de 2020 (Más de 60 asociaciones y empresas exigen el fin del veto a los cruceros).

El Ejecutivo español argumenta que "la evolución positiva en las últimas semanas de la pandemia a nivel europeo, de donde proceden la mayoría de los pasajeros de cruceros internacionales con escala en puertos españoles, así como el aumento de las coberturas de vacunación y la disminución del nivel de riesgo de las comunidades autónomas con puertos susceptibles de recibir este tipo de buques, permiten el reinicio de la actividad de los buques de pasaje de tipo crucero que realicen viajes internacionales y tengan por destino puertos españoles".

"Se considera que esta actividad se producirá con seguridad, tanto para los pasajeros de los cruceros como para la población de las localidades donde están ubicados los puertos que visitan", añade.

Alfredo Serrano, director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) España, destaca que "esta noticia es un alivio para las más de 50.000 familias en España que dependen de nuestro sector".

"Deseo trasladar mi agradecimiento a las autoridades y técnicos de las administraciones autonómicas y del Estado que han trabajado con nosotros para reactivar los cruceros de forma segura en nuestro país; así como a todas las empresas y asociaciones que nos han trasladado su apoyo durante este largo y difícil periodo de inactividad. A partir del 7 de junio trabajaremos con todas ellas para que España recupere cuanto antes su posición dentro de la industria de cruceros en Europa", concluye, según indica El Preferente.

Cruceros: cómo volverán en Estados Unidos

La compañía Norwegian Cruise Line (NCL) anunció el pasado lunes 24 de mayo que espera reanudar sus operaciones de cruceros desde Estados Unidos a partir del próximo 7 de agosto con viajes de una semana desde Seattle hasta Alaska.

Según un comunicado, el anuncio está sujeto a la exención temporal de la ley de servicios de embarcaciones de pasajeros, que permite reanudar los viajes en cruceros al obtener el certificado de navegación condicional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses.

El protocolo incluye que toda la tripulación y los pasajeros deben estar completamente vacunados para embarcar hacia Alaska, "la última frontera", detalló la empresa.

"Seattle siempre ha sido nuestro segundo hogar, y estamos más que emocionados de regresar a este increíble puerto base y llevar nuevamente a nuestros huéspedes a Alaska", dijo Harry Sommer, presidente y director ejecutivo de NCL, que tiene su sede en Miami (Florida).

"Hace 21 años fuimos los primeros en ofrecer itinerarios a Alaska desde Seattle, y continuamos celebrando una sólida relación con nuestros socios en este espectacular destino", recordó Sommer.

El director ejecutivo de NCL lamentó haber estado "esperando durante tanto tiempo anunciar la reanudación de los cruceros desde Estados Unidos".

Por su parte, y en el mismo comunicado, el gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, dijo estar agradecido por el trabajo en equipo y la cuidadosa planificación hecha por Norwegian Cruise Line, los Gobiernos locales de Alaska, la delegación del Congreso, la industria del turismo y el equipo de salud pública. Y resaltó que esta "promete ser una temporada de cruceros segura y gratificante".

El Norwegian Bliss. En agosto retornarían los cruceros desde Seattle hasta Alaska

Demanda contra el Gobierno para reactivar la industria

Como todas las compañías de cruceros, Norwegian Cruise Lines no ha podido navegar de puertos estadounidenses desde marzo de 2020 debido a las medidas tomadas por las autoridades sanitarias por la pandemia de covid-19, medidas que se espera sean levantadas completamente en julio próximo.

Con los próximos viajes anunciados a Alaska, "los huéspedes también se beneficiarán de la apertura del segundo muelle de cruceros en Icy Strait Point, que la empresa matriz de NCL, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., desarrolló en asociación con Huna Totem Corporation, propiedad de los nativos de Alaska", dice el comunicado.

Las ofertas incluyen excursiones en tierra (con el uso de la tirolesa ZipRider más grande del mundo), plataformas de observación de osos pardos costeros en el sureste de Alaska, avistamiento de ballenas y práctica de pesca, así como la primera conexión en góndola de Alaska, entre otras actividades.

La semana pasada, un juez ordenó la intervención de un "moderador" entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el Gobierno de Estados Unidos en una demanda que busca la reactivación de los cruceros, suspendidos desde marzo de 2020 en los puertos del país debido a la covid-19.

El protocolo incluye que toda la tripulación y los pasajeros deben estar completamente vacunados

El pasado 8 de abril, DeSantis demandó a los CDC para exigirles que permita de inmediato la reactivación de la industria de los cruceros. Esa demanda de Florida, a la que se unieron Alaska y Texas, argumentó que los CDC extralimitaron su autoridad con su Orden de Navegación Condicional, vigente desde el 31 de octubre de 2020.

Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que representa al 95 % de las compañías con cruceros oceánicos, entre marzo y septiembre de 2020 esas empresas presentaron pérdidas globales de 77.000 millones de dólares, 23.000 millones en salarios y 518.000 puestos de trabajo.