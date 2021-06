El autito más famoso viaja a Latinoamérica

Desde hace dos años, en el fútbol argentino se da una situación muy particular: durante la ceremonia de inicio de los partidos más importantes, un pequeño auto de Cabify manejado remotamente ingresa la pelota para que un jugador o árbitro la deposite en la mitad de la cancha y comience el partido.

En nuestro país, la audiencia y los hinchas del deporte más popular del mundo ya se acostumbraron y naturalizaron la presencia del autito todos los fines de semana. Tal sigue siendo el éxito que a partir de este año será bandera de Cabify en los principales mercados donde opera en Latinoamérica: Chile, Ecuador, Perú y probablemente se sumen otros más.

Martín Noya es el Director Creativo de EstudioLibra, la agencia que desarrolló esta llamativa y exitosa acción. Luego de varios años de trabajar en una multinacional, decidió abrir su agencia de marketing y publicidad operando hace más de 5 años en Argentina y recientemente, en territorio Mexicano.

"El primer partido fue un Independiente vs Racing. No te puedo explicar los nervios. Llovía a cántaros y el auto no estaba preparado para esa situación. Habíamos contratado un experto en autos a radio control pero cuando vio cómo lo manejábamos, casi da media vuelta y se va."

La propuesta inicial no tenía al auto como eje central, sino que se trataba de un sponsoreo que unía a la marca con el fútbol a través de dos de las instituciones más importantes de Argentina: Independiente y Racing.

"Siempre tuvimos claro que el objetivo era que la marca pisara fuerte en el territorio nacional y que su servicio cobrara vida a través de este acuerdo. Fueron dos meses de negociación con los clubes y a medida que iban pasando los días se acercaba el clásico de Avellaneda, una fecha ideal para dar comienzo. Armando el evento de lanzamiento, surgió la idea del autito. Al principio pensamos que iba a ser imposible que nos la aprobaran, pero contamos con muy buena predisposición para avanzar de los clubes y de la Superliga".

Hoy, esta activación lleva más de dos años ininterrumpidos y la idea de expandir la estrategia fútbol a varios países de Latinoamérica, es un hecho.

"El fútbol y el deporte en general, son de las plataformas más efectivas para el apalancamiento y el acercamiento de las marcas con su público de forma más natural. Estamos viviendo una buena evolución en donde las empresas se empiezan a involucrar más en el sponsoreo y también las instituciones, clubes y deportistas, empiezan a querer mostrar lo que desde su espacio, pueden hacer. El desafío, es realizar acciones orgánicas pero a la vez disruptivas que generen resultados medibles para ambas partes. Es ahí donde entra nuestro trabajo".