Mazazo para el turismo: se hunden las ventas de pasajes y hay aluvión de cancelaciones

La demanda se empezó a paralizar el último fin de semana y se acentuó tras conocerse la situación de los varados. Cayó hasta la búsqueda por Internet

La entrada en vigencia del cupo acotado para los ingresos al país, y su efecto negativo también en el número de vuelos que salen de la Argentina, ya se hace sentir de forma negativa en las agencias y motores online de comercialización de pasajes.

Aunque las aerolíneas señalan que apenas van unos días de establecida la medida, desde las empresas ya advierten que ya hay una caída fuerte en la demanda de tickets aéreos al exterior.

Ocurre que, si bien las limitaciones están fijadas sólo para los arribos al país, el grueso de las aerolíneas entiende que resulta inviable desde lo comercial sostener únicamente los servicios de salida de la Argentina. Por ende, culminaron también por reducir esa oferta.

Por supuesto que hay excepciones. Desde el entorno de Air France KLM, por ejemplo, indicaron a iProfesional que la empresa mantiene su propuesta de viajes desde Ezeiza y los vuelos desde Europa que no pueden ingresar pasajeros se ocuparán, por estas semanas, de mover solamente carga.

Los pocos servicios de traslado de personas que habilitó el Gobierno de aquí al 12 de julio, comentaron las fuentes consultadas, prácticamente ya no cuentan con lugares libres.

Al margen de las aerolíneas, que entre bambalinas también hablan de un incremento potente de las cancelaciones, agencias de turismo y plataformas de ventas online reconocen que ya se sienten los golpes de la política establecida.

En esa dirección, desde TurismoCity su co-fundador, Julián Gurfinkiel, dijo a iProfesional que "las ventas bajaron desde el domingo, aunque tampoco es que se estaba vendiendo mucho" en la previa a la medida oficial.

Sin embargo, el mismo ejecutivo acercó un porcentaje potente: "La demanda de esta semana cayó aproximadamente un 30 por ciento versus la semana anterior".

Gurfinkiel también mencionó que aumentaron muy fuerte las cancelaciones, y comentó que TurismoCity incluso activó una campaña de ayuda a los varados. En concreto, la plataforma comenzó a conectar a aquellos que no pueden volver con argentinos que residen en el exterior. Esto, con el fin de garantizar comida y alojamiento hasta que se les permita regresar al país.

En sólo un día de funcionamiento, la iniciativa redundó en más de 150 personas habilitando sus casas para recibir a los varados.

Desde una de las principales empresas de viajes y turismo reconocieron a iProfesional que las cancelaciones se incrementaron al menos 25 por ciento, también en la última semana. La firma en cuestión es otra de las que juega fuerte en la comercialización vía Internet.

Agencias y aerolíneas carecen de certezas respecto de los vuelos que se habilitarán para la segunda mitad de julio.

"El tráfico en general disminuyó. Quienes ya tenían la decisión de viajar mucho más adelante no cambiaron sus viajes. Pero sí bajaron la intensidad los que venían evaluando opciones. Las consultas para cancelaciones y reprogramaciones es lo que más aumentó", indicaron portavoces, en estricto off the record.

"El ‘top’ de destinos venía siendo Madrid, Miami y Cancún. Las compras que todavía se mantienen no son para viajar, justamente, en el mes de julio", añadieron, aportando otra muestra de la afectación a corto plazo que provocó la medida.

Agencias desesperadas

Desde que comenzó la semana, los operadores no dan abasto para contener las consultas tras el nuevo cambio aplicado a los viajes internacionales.

Desde el Foro Argentino de Consultores de Viajes (FACVE), fuentes interpeladas por iProfesional comentaron, con profunda preocupación, que las empresas incluso no tienen argumentos para acercarles soluciones inmediatas a quienes tienen paquetes contratados para estas semanas.

"Estamos próximos a las vacaciones de invierno, tenemos viajes vendidos. Y, hoy por hoy, la incertidumbre que tenemos es la misma que afecta al pasajero: no sabemos qué decirles a nuestros clientes. La mayoría de las aerolíneas apenas pudo confirmar algunos vuelos para esta semana", explicaron desde la organización.

En diálogo con este medio, Fabricio Di Giambattista, directivo de la entidad, sostuvo que el cambio en el régimen de vuelos complicó el cumplimiento de las reprogramaciones pendientes.

Aseguró que buena parte de las agencias aún debe cumplir con ventas realizadas en 2019 y que, dado el nuevo escenario, "para quien tiene viajes pautados para las próximas semanas poder volar el día y horario contratados será una cuestión de suerte".

Las situación que atraviesan los varados reavivó el desaliento entre los potenciales viajeros.

"Quizás la persona que contrató un viaje pueda contar con el servicio de ida, pero seguramente se le alargará la vuelta. Imaginemos una persona o familia que tenía contratado un paquete por 15 días. Bueno, ese cliente tal vez luego deba esperar 10 días en destino antes de poder regresar a la Argentina. O sea, tiene que pensar que en lugar de 15 días deberá afrontar costos por 25", ejemplificó.

Di Giambattista añadió como problema de envergadura el hecho de que el hemisferio norte, en tanto avanzó fuerte con la vacunación, ya tiene en funcionamiento gran parte de su oferta turística. Ese mismo aspecto derivó en la decisión de hoteles y atractivos de quitar por completo la posibilidad de las reprogramaciones que se habilitaron durante la mayor parte de la pandemia.

Por ende, siempre según el directivo, es muy probable que aquellos que no puedan viajar en los próximos días y tengan servicios contratados en el exterior pierdan sus reservas.