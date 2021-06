Agencias de viaje, desesperadas: por nuevas restricciones prevén desde pérdidas de reservas hasta otro éxodo de líneas aéreas

Señalan que en el hemisferio norte cada vez más operadores rechazan cambios y reprogramaciones. Reconocen que viajar en fecha será "cuestión de suerte"

Entre la incertidumbre y la desesperación. De esa forma oscila, por estas horas, los estados de ánimo en el ámbito de las agencias de viajes. Ocurre que la decisión del Gobierno de reducir a la mínima expresión los vuelos internacionales, esto como forma de neutralizar la proliferación de la variante Delta del Covid-19, vuelve a asestarle otro golpe de nocaut a una de las actividades más afectadas por la pandemia.

Por estas horas, los operadores no dan abasto para contener las consultas tras el nuevo cambio aplicado a los viajes internacionales. Desde el Foro Argentino de Consultores de Viajes (FACVE), fuentes interpeladas por iProfesional comentaron, con profunda preocupación, que las empresas incluso no tienen argumentos para acercarles soluciones inmediatas a quienes tienen paquetes contratados para estas semanas.

"Estamos próximos a las vacaciones de invierno, tenemos viajes vendidos. Y, hoy por hoy, la incertidumbre que tenemos es la misma que afecta al pasajero: no sabemos qué decirles a nuestros clientes. La mayoría de las aerolíneas ni siquiera puede confirmar los vuelos de esta semana", explicaron desde la organización.

En diálogo con este medio, Fabricio Di Giambattista, directivo de la entidad, sostuvo que el cambio en el régimen de vuelos vuelve a complicar el cumplimiento de las reprogramaciones pendientes.

Aseguró que buena parte de las agencias aún debe cumplir con ventas realizadas en 2019 y que, dado el nuevo escenario, "para quien tiene viajes pautados para las próximas semanas poder volar el día y horario contratados será una cuestión de suerte".

"Quizás la persona que contrató un viaje pueda contar con el servicio de ida, pero seguramente se le alargará la vuelta. Imaginemos una persona o familia que tenía contratado un paquete por 15 días. Bueno, ese cliente tal vez luego deba esperar 10 días en destino antes de poder regresar a la Argentina. O sea, tiene que pensar que en lugar de 15 días deberá afrontar costos por 25", ejemplificó.

Di Giambattista añadió como problema de envergadura el hecho de que el hemisferio norte, en tanto avanzó fuerte con la vacunación, ya tiene en funcionamiento gran parte de su oferta turística. Ese mismo aspecto derivó en la decisión de hoteles y atractivos de quitar por completo la posibilidad de las reprogramaciones que se habilitaron durante la mayor parte de la pandemia.

Por ende, siempre según el directivo, es muy probable que aquellos que no puedan viajar en los próximos días y tengan servicios contratados en el exterior pierdan sus reservas.

"Disney, por ejemplo, informó que a partir del 1° de julio no aceptará más reprogramaciones o llevará a cabo devoluciones. Si la persona no concurre el día contratado, bueno, perderá su ticket de entrada. Esto mismo ya está ocurriendo con hoteles también en Estados Unidos y Europa", dijo.

"Estamos a dos días de terminar el mes, por lo que las personas que no podrán viajar tienen que gestionar ya mismo las devoluciones de los servicios que no aceptarán los cambios. Por todo esto, hoy estamos desbordados de llamados de aquellos que tenían viajar pronto o no están pudiendo regresar a la Argentina. Estamos trabajando con intensidad, pero hay gente que perderá plata por todo este cambio abrupto", aseguró.

Además de hoteles y atractivos, el directivo también señaló que varias aerolíneas también comenzaron a recortar los lapsos de reprogramación. Copa, Iberia, por mencionar dos casos, acotaron esa opción a diciembre de este año.

Disney informó que no aceptará reprogramaciones a partir del 1° de julio.

"Aparte de los vuelos, las agencias también se ocupan de combinar los servicios terrestres. La situación es dramática también en ese sentido, por esta misma decisión de los operadores de cortar las reprogramaciones. Alegan que no es responsabilidad suya que los vuelos no salgan desde Argentina. Para las agencias este es un nuevo problema financiero y económico", sostuvo ante iProfesional.

Si bien el primer golpe de efecto derivado de las nuevas medidas oficiales correspondió a los argentinos varados en el exterior, Di Giambattista aseguró que la complicación "es la misma tanto para quien quiere regresar como para el que tiene que salir del país".

"Los vuelos están restringidos en general. Por acercar un caso, LATAM ya confirmó que su vuelo de mañana no sale y canceló el regreso del 29 de julio. El viajero tiene que tener mucha suerte para que justo su vuelo cuente con la habilitación para salir en la fecha contratada. Se ha generado un cuello de botella enorme", concluyó.

Temor de que se vayan más empresas

En las últimas horas, FACVE emitió un comunicado explicitando su temor a que las limitaciones inauguradas redunden en la salida del país de más aerolíneas.

"Para nuestro país, medidas de estas características; además de impactar fulminantemente en la actividad económica del sector viajes; podría desencadenar también en importantes consecuencias de pérdida de rutas y líneas aéreas", expuso la entidad.

La aerolínea de origen chileno desactivó sus servicios de cabotaje en junio de 2020.

"En este contexto, aerolíneas que operaban desde hace años en Argentina tales como LATAM Argentina, Qatar Airways y Air New Zealand se fueron del país y otras como Emirates, Ethiopian Airlines, Alitalia, Gol, Azul Linhas Aéreas Brasileiras y Air Canada, entre otras, cancelaron y/o suspendieron indefinidamente sus operaciones, lo cual en el futuro será muy difícil de recuperar", añadió.

Para luego señalar: "Naturalmente, este anuncio de nuevas restricciones conlleva, a que las agencias de viajes deban sobrellevar la atención de sus usuarios en un marco de mayor incertidumbre, tanto para informar como para asistir reprogramaciones y resolver las inquietudes de los turistas que quieren comprar sus próximos viajes o confirmar los mismos, ante este escenario cambiante sin una justificación o argumento suficientemente válido".